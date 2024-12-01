https://ria.ru/20241201/dollar-1986680016.html

В Госдуме назвали мигрантов одной из причин роста курса доллара

В Госдуме назвали мигрантов одной из причин роста курса доллара - РИА Новости, 01.12.2024

В Госдуме назвали мигрантов одной из причин роста курса доллара

Рост курса доллара в России обусловлен выводом из экономики средств, которые мигранты отправляют в свои родные страны, такое мнение высказал депутат Госдумы... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T01:46

2024-12-01T01:46

2024-12-01T01:46

экономика

россия

центральная азия

закавказье

михаил матвеев

госдума рф

московская биржа

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рост курса доллара в России обусловлен выводом из экономики средств, которые мигранты отправляют в свои родные страны, такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Матвеев."Миллионы мигрантов в России выводят заработанные средства из нашей экономики, пересылая их к себе на родину. Уже пару лет полная статистика этих переводов закрыта, но та, что просачивается, говорит, что это огромные средства.", – написал он в своем Telegram-канале.Депутат сослался на данные по выводам средств в страны Центральной Азии и Закавказья. Судя по ним, ВВП Таджикистана на половину состоит из переводов из России, Киргизии – на треть, а Узбекистана – на 12-15 процентов."…Мигранты и их диаспоры в России скупают в наших банках десятки миллиардов долларов ежегодно, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса.", – утверждает депутат.В среду курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро — в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ.

https://ria.ru/20241130/dollar-1986610101.html

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985847496.html

россия

центральная азия

закавказье

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экономика, россия, центральная азия, закавказье, михаил матвеев, госдума рф, московская биржа