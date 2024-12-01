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В Госдуме назвали мигрантов одной из причин роста курса доллара - РИА Новости, 01.12.2024
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01:46 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/dollar-1986680016.html
В Госдуме назвали мигрантов одной из причин роста курса доллара
В Госдуме назвали мигрантов одной из причин роста курса доллара - РИА Новости, 01.12.2024
В Госдуме назвали мигрантов одной из причин роста курса доллара
Рост курса доллара в России обусловлен выводом из экономики средств, которые мигранты отправляют в свои родные страны, такое мнение высказал депутат Госдумы... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T01:46
2024-12-01T01:46
экономика
россия
центральная азия
закавказье
михаил матвеев
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рост курса доллара в России обусловлен выводом из экономики средств, которые мигранты отправляют в свои родные страны, такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Матвеев."Миллионы мигрантов в России выводят заработанные средства из нашей экономики, пересылая их к себе на родину. Уже пару лет полная статистика этих переводов закрыта, но та, что просачивается, говорит, что это огромные средства.", – написал он в своем Telegram-канале.Депутат сослался на данные по выводам средств в страны Центральной Азии и Закавказья. Судя по ним, ВВП Таджикистана на половину состоит из переводов из России, Киргизии – на треть, а Узбекистана – на 12-15 процентов."…Мигранты и их диаспоры в России скупают в наших банках десятки миллиардов долларов ежегодно, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса.", – утверждает депутат.В среду курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро — в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ.
https://ria.ru/20241130/dollar-1986610101.html
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экономика, россия, центральная азия, закавказье, михаил матвеев, госдума рф, московская биржа
Экономика, Россия, Центральная Азия, Закавказье, Михаил Матвеев, Госдума РФ, Московская биржа
В Госдуме назвали мигрантов одной из причин роста курса доллара

Депутат Матвеев: вывод средств из экономики мигрантами вызвал рост курса доллара

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДенежные купюры.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Рост курса доллара в России обусловлен выводом из экономики средств, которые мигранты отправляют в свои родные страны, такое мнение высказал депутат Госдумы Михаил Матвеев.

"Миллионы мигрантов в России выводят заработанные средства из нашей экономики, пересылая их к себе на родину. Уже пару лет полная статистика этих переводов закрыта, но та, что просачивается, говорит, что это огромные средства.", – написал он в своем Telegram-канале.
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Депутат сослался на данные по выводам средств в страны Центральной Азии и Закавказья. Судя по ним, ВВП Таджикистана на половину состоит из переводов из России, Киргизии – на треть, а Узбекистана – на 12-15 процентов.
"…Мигранты и их диаспоры в России скупают в наших банках десятки миллиардов долларов ежегодно, искусственно стимулируя спрос на валюту и рост курса.", – утверждает депутат.

В среду курс доллара на международном внебиржевом рынке Forex перешагнул отметку в 114 рублей, евро — в 120 рублей, а юань на Мосбирже поднимался выше 15 рублей. ЦБ РФ сообщил, что принял решение о приостановке покупки валюты в рамках бюджетного правила в целях снижения волатильности финансовых рынков до конца года, отложенные покупки валюты будут осуществлены в течение 2025 года, при этом регулятор продолжит совершать на внутреннем рынке операции по продаже валюты, связанные с ФНБ.
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ЭкономикаРоссияЦентральная АзияЗакавказьеМихаил МатвеевГосдума РФМосковская биржа
 
 
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