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Германия не нашла доказательств причастности России к крушению самолета DHL
Германия не нашла доказательств причастности России к крушению самолета DHL - РИА Новости, 01.12.2024
Германия не нашла доказательств причастности России к крушению самолета DHL
Доказательств причастности России к крушению самолета курьерской компании DHL в Литве пока нет, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T19:30
2024-12-01T19:30
2024-12-01T20:47
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Доказательств причастности России к крушению самолета курьерской компании DHL в Литве пока нет, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете Handelsblatt."Пока нет. Но Германия направила экспертов, чтобы все это точно расследовать", — сказала она в ответ на соответствующий вопрос. При этом Фезер голословно обвинила Россию в растущей диверсионной деятельности и призвала лучше защищать критическую инфраструктуру.Самолет глобальной курьерской компании DHL разбился 25 ноября недалеко от аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, воздушное судно направлялось туда из Лейпцига. В результате ЧП погиб один из пилотов — гражданин Испании. Еще три человека, среди которых граждане Литвы, Германии и Испании, находятся в больницах. Полиция и Генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование, предварительные причины произошедшего — технические неполадки или халатность. Группа экспертов уже обнаружила черные ящики, сообщается, что их расшифровка займет около месяца. На днях министр обороны республики Лауринас Касчюнас заявил об отсутствии признаков диверсии при крушении самолета.
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Момент крушения грузового самолета DHL на подлете к аэропорту в Вильнюсе
Момент крушения грузового самолета DHL на подлете к аэропорту в Вильнюсе
2024-12-01T19:30
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Запись переговоров диспетчеров в момент катастрофы с грузовым самолетом DHL в Литве
РИА Новости публикует запись переговоров диспетчеров в момент катастрофы с грузовым самолетом DHL в Литве, где аэропорт Вильнюса предупреждает другие рейсы о ЧП.
"Отменяйте ваш вылет и возвращайтесь... У нас тут крушение самолета... Потребуется некоторое время"
2024-12-01T19:30
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В мире, Литва, Германия, Россия, DHL
Германия не нашла доказательств причастности России к крушению самолета DHL
Глава МВД ФРГ Фезер: доказательств причастности РФ к крушению самолета DHL нет