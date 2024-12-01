https://ria.ru/20241201/dokazatelstva-1986750132.html

Германия не нашла доказательств причастности России к крушению самолета DHL

Германия не нашла доказательств причастности России к крушению самолета DHL - РИА Новости, 01.12.2024

Германия не нашла доказательств причастности России к крушению самолета DHL

Доказательств причастности России к крушению самолета курьерской компании DHL в Литве пока нет, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T19:30

2024-12-01T19:30

2024-12-01T20:47

в мире

литва

германия

россия

dhl

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/19/1985529663_0:321:3070:2048_1920x0_80_0_0_c52eca7954bb41fcf38f378f72534d8d.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Доказательств причастности России к крушению самолета курьерской компании DHL в Литве пока нет, заявила глава МВД ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете Handelsblatt."Пока нет. Но Германия направила экспертов, чтобы все это точно расследовать", — сказала она в ответ на соответствующий вопрос. При этом Фезер голословно обвинила Россию в растущей диверсионной деятельности и призвала лучше защищать критическую инфраструктуру.Самолет глобальной курьерской компании DHL разбился 25 ноября недалеко от аэропорта Вильнюса. По данным профильного портала FlightAware, воздушное судно направлялось туда из Лейпцига. В результате ЧП погиб один из пилотов — гражданин Испании. Еще три человека, среди которых граждане Литвы, Германии и Испании, находятся в больницах. Полиция и Генпрокуратура Литвы начали досудебное расследование, предварительные причины произошедшего — технические неполадки или халатность. Группа экспертов уже обнаружила черные ящики, сообщается, что их расшифровка займет около месяца. На днях министр обороны республики Лауринас Касчюнас заявил об отсутствии признаков диверсии при крушении самолета.

литва

германия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Момент крушения грузового самолета DHL на подлете к аэропорту в Вильнюсе Момент крушения грузового самолета DHL на подлете к аэропорту в Вильнюсе 2024-12-01T19:30 true PT0M54S

Запись переговоров диспетчеров в момент катастрофы с грузовым самолетом DHL в Литве РИА Новости публикует запись переговоров диспетчеров в момент катастрофы с грузовым самолетом DHL в Литве, где аэропорт Вильнюса предупреждает другие рейсы о ЧП. "Отменяйте ваш вылет и возвращайтесь... У нас тут крушение самолета... Потребуется некоторое время" 2024-12-01T19:30 true PT0M12S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, литва, германия, россия, dhl, видео