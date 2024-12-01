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В Раде заявили о риске потери Киевом контролируемой ВСУ части ДНР - РИА Новости, 01.12.2024
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16:47 01.12.2024 (обновлено: 17:05 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/dnr-1986734436.html
В Раде заявили о риске потери Киевом контролируемой ВСУ части ДНР
В Раде заявили о риске потери Киевом контролируемой ВСУ части ДНР - РИА Новости, 01.12.2024
В Раде заявили о риске потери Киевом контролируемой ВСУ части ДНР
Риск потери Киевом контролируемой ВСУ части Донецкой народной республики еще до инаугурации избранного президентом США Дональда Трампа возрастает в разы с... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T16:47
2024-12-01T17:05
в мире
донецкая народная республика
киев
украина
дональд трамп
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Риск потери Киевом контролируемой ВСУ части Донецкой народной республики еще до инаугурации избранного президентом США Дональда Трампа возрастает в разы с кадровыми перестановками в украинских войсках, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая. В пятницу Владимир Зеленский заявил о назначении на пост командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. До него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский. Кроме того, Зеленский заявил о назначении Олега Апостола заместителем главнокомандующего ВСУ. "Драпатый - лучший боевой генерал, куда его направляют, там стабилизируется фронт... В дни, когда враг активизирует наступление, Драпатого и (командира 93 бригады ВСУ Павла – ред.) Палису вызывают в Киев на небоевые должности. Это вызывает управленческий вакуум… В результате мы теряем лучшего боевого менеджера, а риск потери Донецкой области (подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.) до инаугурации Трампа возрастает в разы", - написала Безуглая в своем Telegram-канале. По ее словам, вместо расширения боевых полномочий Драпатого и предоставления ему управления большей частью фронта, его назначают на тыловую должность, в функции которой входят подготовка резервистов, координация работы военкоматов, "создание "бумажных" бригад". Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности главкома Александра Сырского и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране. Согласной информации из украинских источников, Драпатый ранее командовал оперативно-тактическими группировками ВСУ "Луганск" и "Харьков". По данным Следственного комитета РФ, в 2017 и 2019 годах Драпатый командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.
https://ria.ru/20241129/dubinskiy-1986406467.html
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донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, киев, украина, дональд трамп, владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины, верховная рада украины
В мире, Донецкая Народная Республика, Киев, Украина, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины
В Раде заявили о риске потери Киевом контролируемой ВСУ части ДНР

Депутат Рады Безуглая заявила о риске потери Киевом контролируемой ВСУ части ДНР

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкЗдание Верховной рады Украины в Киеве
Здание Верховной рады Украины в Киеве - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Здание Верховной рады Украины в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Риск потери Киевом контролируемой ВСУ части Донецкой народной республики еще до инаугурации избранного президентом США Дональда Трампа возрастает в разы с кадровыми перестановками в украинских войсках, заявила депутат Верховной рады Марьяна Безуглая.
В пятницу Владимир Зеленский заявил о назначении на пост командующего сухопутными войсками ВСУ Михаила Драпатого. До него этот пост занимал Александр Павлюк, а перед ним - нынешний главком ВСУ Александр Сырский. Кроме того, Зеленский заявил о назначении Олега Апостола заместителем главнокомандующего ВСУ.
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"Драпатый - лучший боевой генерал, куда его направляют, там стабилизируется фронт... В дни, когда враг активизирует наступление, Драпатого и (командира 93 бригады ВСУ Павла – ред.) Палису вызывают в Киев на небоевые должности. Это вызывает управленческий вакуум… В результате мы теряем лучшего боевого менеджера, а риск потери Донецкой области (подконтрольной ВСУ части ДНР – ред.) до инаугурации Трампа возрастает в разы", - написала Безуглая в своем Telegram-канале.
По ее словам, вместо расширения боевых полномочий Драпатого и предоставления ему управления большей частью фронта, его назначают на тыловую должность, в функции которой входят подготовка резервистов, координация работы военкоматов, "создание "бумажных" бригад".
Безуглая неоднократно критически высказывалась в адрес руководства ВСУ, в частности главкома Александра Сырского и экс-главкома украинских войск Валерия Залужного. В том числе Безуглая заявляла, что на Украине растет риск коллапса государственности из-за неспособности ВСУ справиться с многочисленными проблемами и повсеместной коррупции в стране.
Согласной информации из украинских источников, Драпатый ранее командовал оперативно-тактическими группировками ВСУ "Луганск" и "Харьков". По данным Следственного комитета РФ, в 2017 и 2019 годах Драпатый командовал операцией объединенных сил Украины. Под его руководством ВСУ произвели более 70 обстрелов населенных пунктов в Луганской и Донецкой Народных Республиках, в результате которых погибли и получили ранения 154 человека.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Страх и отчаяние Незалежной: украинцы устали воевать
28 ноября, 08:00
 
В миреДонецкая Народная РеспубликаКиевУкраинаДональд ТрампВладимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы УкраиныВерховная Рада Украины
 
 
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