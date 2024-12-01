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В Кремле рассказали, почему Путин вел диалог с Меркель - РИА Новости, 01.12.2024
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12:17 01.12.2024 (обновлено: 15:05 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/dialog-1986709975.html
В Кремле рассказали, почему Путин вел диалог с Меркель
В Кремле рассказали, почему Путин вел диалог с Меркель - РИА Новости, 01.12.2024
В Кремле рассказали, почему Путин вел диалог с Меркель
Президент Владимир Путин искренне верил, что через сотрудничество можно выйти на стабильность и застраховаться от геополитических рисков, рассказал... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T12:17
2024-12-01T15:05
в мире
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин искренне верил, что через сотрудничество можно выйти на стабильность и застраховаться от геополитических рисков, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале."Дело в том, что Путин действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях. И он верил в то, что через сотрудничество можно выйти на стабильность, предсказуемость и застраховаться от таких геополитических рисков. Он искренне в это верил, и он все для этого делал" — так представитель Кремля ответил на вопрос об отношении Путина к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, мемуары которой на этой неделе поступили в продажу.По мнению Пескова, это не совсем корреспондировалось с истинным настроем, который тогда был у самой Меркель."По всей видимости, вот это было предтечей тех самых решений — обманывать российскую сторону с минскими договоренностями и так далее. Наверное, это внутренний настрой, который вот сейчас проступает сквозь ее слова, сквозь ее мемуары. Наверное. Я не могу точно утверждать", — добавил он.Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 год, а с 2000 по 2018 год была председателем партии "Христианско-демократический союз". Ее мемуары под названием "Свобода" вышли одновременно в 31 стране мира, включая Россию и Китай.
https://ria.ru/20241128/putin-1986282639.html
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в мире, дмитрий песков, владимир путин, ангела меркель
В мире, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Ангела Меркель
В Кремле рассказали, почему Путин вел диалог с Меркель

Песков: Путин искренне верил в сотрудничество с ФРГ и делал все для этого

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин искренне верил, что через сотрудничество можно выйти на стабильность и застраховаться от геополитических рисков, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.
"Дело в том, что Путин действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях. И он верил в то, что через сотрудничество можно выйти на стабильность, предсказуемость и застраховаться от таких геополитических рисков. Он искренне в это верил, и он все для этого делал" — так представитель Кремля ответил на вопрос об отношении Путина к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, мемуары которой на этой неделе поступили в продажу.
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По мнению Пескова, это не совсем корреспондировалось с истинным настроем, который тогда был у самой Меркель.
"По всей видимости, вот это было предтечей тех самых решений — обманывать российскую сторону с минскими договоренностями и так далее. Наверное, это внутренний настрой, который вот сейчас проступает сквозь ее слова, сквозь ее мемуары. Наверное. Я не могу точно утверждать", — добавил он.
Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 год, а с 2000 по 2018 год была председателем партии "Христианско-демократический союз". Ее мемуары под названием "Свобода" вышли одновременно в 31 стране мира, включая Россию и Китай.
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