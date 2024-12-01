В Кремле рассказали, почему Путин вел диалог с Меркель
Песков: Путин искренне верил в сотрудничество с ФРГ и делал все для этого
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи
Президент России Владимир Путин и федеральный канцлер Германии Ангела Меркель во время встречи. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин искренне верил, что через сотрудничество можно выйти на стабильность и застраховаться от геополитических рисков, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале.
"Дело в том, что Путин действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях. И он верил в то, что через сотрудничество можно выйти на стабильность, предсказуемость и застраховаться от таких геополитических рисков. Он искренне в это верил, и он все для этого делал" — так представитель Кремля ответил на вопрос об отношении Путина к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, мемуары которой на этой неделе поступили в продажу.
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По мнению Пескова, это не совсем корреспондировалось с истинным настроем, который тогда был у самой Меркель.
"По всей видимости, вот это было предтечей тех самых решений — обманывать российскую сторону с минскими договоренностями и так далее. Наверное, это внутренний настрой, который вот сейчас проступает сквозь ее слова, сквозь ее мемуары. Наверное. Я не могу точно утверждать", — добавил он.