https://ria.ru/20241201/dialog-1986709975.html

В Кремле рассказали, почему Путин вел диалог с Меркель

В Кремле рассказали, почему Путин вел диалог с Меркель - РИА Новости, 01.12.2024

В Кремле рассказали, почему Путин вел диалог с Меркель

Президент Владимир Путин искренне верил, что через сотрудничество можно выйти на стабильность и застраховаться от геополитических рисков, рассказал... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T12:17

2024-12-01T12:17

2024-12-01T15:05

в мире

дмитрий песков

владимир путин

ангела меркель

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин искренне верил, что через сотрудничество можно выйти на стабильность и застраховаться от геополитических рисков, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью, фрагмент которого журналист Павел Зарубин выложил в Telegram-канале."Дело в том, что Путин действительно рассчитывал на конструктивный, равноправный, взаимовыгодный подход во взаимоотношениях. И он верил в то, что через сотрудничество можно выйти на стабильность, предсказуемость и застраховаться от таких геополитических рисков. Он искренне в это верил, и он все для этого делал" — так представитель Кремля ответил на вопрос об отношении Путина к бывшему канцлеру Германии Ангеле Меркель, мемуары которой на этой неделе поступили в продажу.По мнению Пескова, это не совсем корреспондировалось с истинным настроем, который тогда был у самой Меркель."По всей видимости, вот это было предтечей тех самых решений — обманывать российскую сторону с минскими договоренностями и так далее. Наверное, это внутренний настрой, который вот сейчас проступает сквозь ее слова, сквозь ее мемуары. Наверное. Я не могу точно утверждать", — добавил он.Меркель занимала пост федерального канцлера Германии с 2005 по 2021 год, а с 2000 по 2018 год была председателем партии "Христианско-демократический союз". Ее мемуары под названием "Свобода" вышли одновременно в 31 стране мира, включая Россию и Китай.

https://ria.ru/20241128/putin-1986282639.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, дмитрий песков, владимир путин, ангела меркель