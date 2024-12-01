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СМИ: на границе с Россией начали готовить десант НАТО
СМИ: на границе с Россией начали готовить десант НАТО - РИА Новости, 01.12.2024
СМИ: на границе с Россией начали готовить десант НАТО
Центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике открыт на севере Норвегии, пишет издание Newsweek. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T00:55
2024-12-01T00:55
2024-12-01T01:33
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Центр десантных операций для усиления противодействия России в Арктике открыт на севере Норвегии, пишет издание Newsweek."В Норвегии создан центр десантных операций в рамках очередного шага страны НАТО по усилению своих операций на границе с Россией в Арктике". — говорится в материале.Центр, расположенный в Сёррейсе, специализируется на подготовке американского, британского и голландского контингентов. При этом уточняется, что у Норвегии нет собственных десантных войск, но некоторые из ее специальных подразделений базируются в том регионе."Мы должны тренироваться вместе, чтобы защитить Норвегию, Северный регион и НАТО в случае кризиса и войны", — приводит издание слова министра обороны Норвегии Бьерна Арильда Грама.Ранее СМИ сообщили о том, что ряд стран НАТО договорились о создании спутниковой сети Northlink в Арктике. Подписи под соглашением поставили 13 стран, включая Норвегию, Данию, Канаду, США, Финляндию, Швецию.Как отмечает автор статьи, Норвегия потратила почти 16 миллиардов крон (около 155 миллиардов рублей — Прим. ред.) на строительство военных баз и инвестиции в военные объекты из-за якобы российской угрозы.Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Вашингтон с союзниками нагнетают обстановку по периметру границ России, постоянно проверяя ее обороноспособность. По словам Патрушева, Вашингтон взял курс на милитаризацию Арктики и воспрепятствование российской хозяйственной деятельности в северных широтах.
https://ria.ru/20241129/ukraina-1986373810.html
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норвегия, россия, арктика, николай патрушев, нато
Норвегия, Россия, Арктика, Николай Патрушев, НАТО
СМИ: на границе с Россией начали готовить десант НАТО
Newsweek: в Норвегии создали центр десантных операций для противодействия России