https://ria.ru/20241201/delo-1986706339.html

Против обвиняемого в подготовке теракта сторонника РДК* завели новое дело

Против обвиняемого в подготовке теракта сторонника РДК* завели новое дело - РИА Новости, 01.12.2024

Против обвиняемого в подготовке теракта сторонника РДК* завели новое дело

Против сторонника "Русского добровольческого корпуса"*, обвиняемого в подготовке теракта в Москве, возбуждено новое уголовное дело о покушении на финансирование РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T11:31

2024-12-01T11:31

2024-12-01T11:31

специальная военная операция на украине

россия

харьковская область

белгородская область

сергей лебедев

министерство обороны украины

происшествия

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Против сторонника "Русского добровольческого корпуса"*, обвиняемого в подготовке теракта в Москве, возбуждено новое уголовное дело о покушении на финансирование вооруженного формирования, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили агентству, что, по предварительной информации, фигурант пытался перевести деньги членам РДК*, однако операция была приостановлена банком. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 208 УК РФ (Покушение на финансирование вооруженного формирования)", - сказал собеседник агентства. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* было возбуждено в начале июня в Москве. По словам собеседника, мужчина в 2023 году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК*, а после отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге он был задержан. В ноябре в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что следствие изучает выписки о движении денег по счетам фигуранта. РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена". Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.* Запрещенная в России террористическая организация

https://ria.ru/20241114/glavar-1983785198.html

https://ria.ru/20240817/prigovor-1966765197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, харьковская область, белгородская область, сергей лебедев, министерство обороны украины, происшествия