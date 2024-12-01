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Против обвиняемого в подготовке теракта сторонника РДК* завели новое дело - РИА Новости, 01.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:31 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/delo-1986706339.html
Против обвиняемого в подготовке теракта сторонника РДК* завели новое дело
Против обвиняемого в подготовке теракта сторонника РДК* завели новое дело - РИА Новости, 01.12.2024
Против обвиняемого в подготовке теракта сторонника РДК* завели новое дело
Против сторонника "Русского добровольческого корпуса"*, обвиняемого в подготовке теракта в Москве, возбуждено новое уголовное дело о покушении на финансирование РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T11:31
2024-12-01T11:31
специальная военная операция на украине
россия
харьковская область
белгородская область
сергей лебедев
министерство обороны украины
происшествия
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Против сторонника "Русского добровольческого корпуса"*, обвиняемого в подготовке теракта в Москве, возбуждено новое уголовное дело о покушении на финансирование вооруженного формирования, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. Ранее в правоохранительных органах сообщили агентству, что, по предварительной информации, фигурант пытался перевести деньги членам РДК*, однако операция была приостановлена банком. "Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 208 УК РФ (Покушение на финансирование вооруженного формирования)", - сказал собеседник агентства. Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* было возбуждено в начале июня в Москве. По словам собеседника, мужчина в 2023 году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК*, а после отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге он был задержан. В ноябре в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что следствие изучает выписки о движении денег по счетам фигуранта. РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена". Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241114/glavar-1983785198.html
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россия, харьковская область, белгородская область, сергей лебедев, министерство обороны украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Россия, Харьковская область, Белгородская область, Сергей Лебедев, Министерство обороны Украины, Происшествия
Против обвиняемого в подготовке теракта сторонника РДК* завели новое дело

Готовившего теракт сторонника РДК заподозрили в переводе денег террористам

© РИА НовостиСудебное дело
Судебное дело - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Против сторонника "Русского добровольческого корпуса"*, обвиняемого в подготовке теракта в Москве, возбуждено новое уголовное дело о покушении на финансирование вооруженного формирования, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
Ранее в правоохранительных органах сообщили агентству, что, по предварительной информации, фигурант пытался перевести деньги членам РДК*, однако операция была приостановлена банком.
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"Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 208 УК РФ (Покушение на финансирование вооруженного формирования)", - сказал собеседник агентства.
Ранее в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что уголовное дело о подготовке теракта в отношении 27-летнего сторонника РДК* было возбуждено в начале июня в Москве. По словам собеседника, мужчина в 2023 году вступил в переписку в мессенджере с членами РДК*, а после отправился к военному комиссариату на северо-западе Москвы для разведки местности, составления плана отхода, наблюдения и фотофиксации. В итоге он был задержан. В ноябре в правоохранительных органах сообщили РИА Новости, что следствие изучает выписки о движении денег по счетам фигуранта.
РДК* входит в украинское националистическое диверсионное подразделение "Кракен", сформированное главарями полка "Азов"* и главного управления разведки Минобороны Украины, заявлял РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на агентурные данные и предоставив соответствующие видеокадры из Харьковской области, на которых во главе колонны с флагами РДК* ехал БТР с флагом "Кракена".
Боевики так называемого РДК* воюют на стороне украинских националистов против российских войск. Вместе с "Легионом "Свобода России"* РДК* взял на себя ответственность за нападения на пограничников и диверсии в Брянской и Белгородской областях.
* Запрещенная в России террористическая организация
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияХарьковская областьБелгородская областьСергей ЛебедевМинистерство обороны УкраиныПроисшествия
 
 
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