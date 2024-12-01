Бут спрогнозировал следующий шаг Трампа в отношении Путина
Бут спрогнозировал переговоры Путина и Трампа до 20 января 2025 года
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Виктор Бут. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может созвониться с главой России Владимиром Путиным до своей инаугурации, считает член высшего совета ЛДПР Виктор Бут в интервью "Комсомольской правде".
"Скорее всего, такие контакты должны состояться, по крайней мере, в этом могут быть заинтересованы обе стороны", — сказал он.
"Скорее всего, такие контакты должны состояться, по крайней мере, в этом могут быть заинтересованы обе стороны", — сказал он.
Бут добавил, что российская сторона будет не только слушать, что говорит Трамп, но и наблюдать за его действиями. Кроме того, он заявил, что возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном больше нельзя откладывать.
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Так же, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Так же, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.