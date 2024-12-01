https://ria.ru/20241201/but-1986705812.html

Бут спрогнозировал следующий шаг Трампа в отношении Путина

Бут спрогнозировал следующий шаг Трампа в отношении Путина - РИА Новости, 01.12.2024

Бут спрогнозировал следующий шаг Трампа в отношении Путина

Избранный президент США Дональд Трамп может созвониться с главой России Владимиром Путиным до своей инаугурации, считает член высшего совета ЛДПР Виктор Бут в... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T11:13

2024-12-01T11:13

2024-12-01T11:13

в мире

сша

дональд трамп

виктор бут

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может созвониться с главой России Владимиром Путиным до своей инаугурации, считает член высшего совета ЛДПР Виктор Бут в интервью "Комсомольской правде". "Скорее всего, такие контакты должны состояться, по крайней мере, в этом могут быть заинтересованы обе стороны", — сказал он. Бут добавил, что российская сторона будет не только слушать, что говорит Трамп, но и наблюдать за его действиями. Кроме того, он заявил, что возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном больше нельзя откладывать. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Так же, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.

https://ria.ru/20241201/ukraina-1986702952.html

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в мире, сша, дональд трамп, виктор бут, россия, владимир путин