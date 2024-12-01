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Бут спрогнозировал следующий шаг Трампа в отношении Путина - РИА Новости, 01.12.2024
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11:13 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/but-1986705812.html
Бут спрогнозировал следующий шаг Трампа в отношении Путина
Бут спрогнозировал следующий шаг Трампа в отношении Путина - РИА Новости, 01.12.2024
Бут спрогнозировал следующий шаг Трампа в отношении Путина
Избранный президент США Дональд Трамп может созвониться с главой России Владимиром Путиным до своей инаугурации, считает член высшего совета ЛДПР Виктор Бут в... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T11:13
2024-12-01T11:13
в мире
сша
дональд трамп
виктор бут
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может созвониться с главой России Владимиром Путиным до своей инаугурации, считает член высшего совета ЛДПР Виктор Бут в интервью "Комсомольской правде". "Скорее всего, такие контакты должны состояться, по крайней мере, в этом могут быть заинтересованы обе стороны", — сказал он. Бут добавил, что российская сторона будет не только слушать, что говорит Трамп, но и наблюдать за его действиями. Кроме того, он заявил, что возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном больше нельзя откладывать. Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Так же, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
https://ria.ru/20241201/ukraina-1986702952.html
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в мире, сша, дональд трамп, виктор бут, россия, владимир путин
В мире, США, Дональд Трамп, Виктор Бут, Россия, Владимир Путин
Бут спрогнозировал следующий шаг Трампа в отношении Путина

Бут спрогнозировал переговоры Путина и Трампа до 20 января 2025 года

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкВиктор Бут
Виктор Бут - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фотохост-агентство РИА Новости
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Избранный президент США Дональд Трамп может созвониться с главой России Владимиром Путиным до своей инаугурации, считает член высшего совета ЛДПР Виктор Бут в интервью "Комсомольской правде".

"Скорее всего, такие контакты должны состояться, по крайней мере, в этом могут быть заинтересованы обе стороны", — сказал он.
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Бут добавил, что российская сторона будет не только слушать, что говорит Трамп, но и наблюдать за его действиями. Кроме того, он заявил, что возобновление диалога между Москвой и Вашингтоном больше нельзя откладывать.

Победивший на президентских выборах в США Дональд Трамп обещал, что сможет добиться урегулирования украинского конфликта путем переговоров. Кроме того, он не раз заявлял, что сможет разрешить конфликт на Украине за один день. В России считают, что это слишком сложная проблема для такого простого решения. Так же, Трамп неоднократно критиковал подход США к конфликту на Украине, а также называл Зеленского "торгашом", у которого каждый визит заканчивается многомиллиардной помощью из Вашингтона.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
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В миреСШАДональд ТрампВиктор БутРоссияВладимир Путин
 
 
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