https://ria.ru/20241201/bespilotniki-1986692267.html
ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников над четырьмя регионами за ночь
ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников над четырьмя регионами за ночь - РИА Новости, 01.12.2024
ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников над четырьмя регионами за ночь
Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников над Брянской областью, семь - над Калужской и по одному над... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T08:17
2024-12-01T08:17
2024-12-01T08:21
россия
курская область
безопасность
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
смоленская область
калужская область
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников над Брянской областью, семь - над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА – над территорией Брянской области, семь – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, смоленская область, калужская область
Россия, Курская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Смоленская область, Калужская область
ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников над четырьмя регионами за ночь
МО РФ: средства ПВО ночью уничтожили 29 украинских дроном над четырьмя областями