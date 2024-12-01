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ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников над четырьмя регионами за ночь - РИА Новости, 01.12.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
08:17 01.12.2024 (обновлено: 08:21 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/bespilotniki-1986692267.html
ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников над четырьмя регионами за ночь
ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников над четырьмя регионами за ночь - РИА Новости, 01.12.2024
ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников над четырьмя регионами за ночь
Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников над Брянской областью, семь - над Калужской и по одному над... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T08:17
2024-12-01T08:21
россия
курская область
безопасность
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
брянская область
смоленская область
калужская область
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников над Брянской областью, семь - над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА – над территорией Брянской области, семь – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область
смоленская область
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россия, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, смоленская область, калужская область
Россия, Курская область, Безопасность, Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Брянская область, Смоленская область, Калужская область
ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников над четырьмя регионами за ночь

МО РФ: средства ПВО ночью уничтожили 29 украинских дроном над четырьмя областями

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкБоевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса
Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Боевое дежурство за пультом управления зенитного ракетного комплекса. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников над Брянской областью, семь - над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА – над территорией Брянской области, семь – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Брянская областьСмоленская областьКалужская область
 
 
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