https://ria.ru/20241201/bespilotniki-1986692267.html

ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников над четырьмя регионами за ночь

ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников над четырьмя регионами за ночь - РИА Новости, 01.12.2024

ПВО уничтожила 29 украинских беспилотников над четырьмя регионами за ночь

Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников над Брянской областью, семь - над Калужской и по одному над... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T08:17

2024-12-01T08:17

2024-12-01T08:21

россия

курская область

безопасность

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

брянская область

смоленская область

калужская область

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Дежурные средства ПВО в течение минувшей ночи уничтожили и перехватили 20 украинских беспилотников над Брянской областью, семь - над Калужской и по одному над Смоленской и Курской областями, сообщило Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 29 украинских беспилотных летательных аппаратов: 20 БПЛА – над территорией Брянской области, семь – над территорией Калужской и по одному над территориями Смоленской и Курской областей", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

курская область

брянская область

смоленская область

калужская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, курская область, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), брянская область, смоленская область, калужская область