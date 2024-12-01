https://ria.ru/20241201/bespilotniki-1986677599.html
Над Брянской областью уничтожили семь беспилотников
Над Брянской областью уничтожили семь беспилотников - РИА Новости, 01.12.2024
Над Брянской областью уничтожили семь беспилотников
Семь беспилотников уничтожены ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T00:46
2024-12-01T00:46
2024-12-01T00:53
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Семь беспилотников уничтожены ПВО над Брянской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Богомаз."Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку с применением БПЛА по территории Брянской области. Силами ПВО министерства обороны РФ обнаружены и уничтожены семь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал он в Telegram-канале.Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20241130/spetsoperatsiya-1986595708.html
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брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над Брянской областью уничтожили семь беспилотников
Губернатор Богомаз: ПВО уничтожила семь беспилотников над Брянской областью