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В Сирии сбили беспилотник террористов в Хаме - РИА Новости, 01.12.2024
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22:12 01.12.2024
https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986765617.html
В Сирии сбили беспилотник террористов в Хаме
В Сирии сбили беспилотник террористов в Хаме - РИА Новости, 01.12.2024
В Сирии сбили беспилотник террористов в Хаме
Средства ПВО Сирии сбили беспилотник террористов над городом Масьяф в провинции Хама, сообщил сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T22:12
2024-12-01T22:12
в мире
сирия
хама (мухафаза)
алеппо
башар асад
обострение ситуации в сирии — 2024
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Средства ПВО Сирии сбили беспилотник террористов над городом Масьяф в провинции Хама, сообщил сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya. "Сирийская противовоздушная оборона сбила беспилотник террористических группировок в небе над городом Масьяф на западе Хамы", - говорится в сообщении телеканала. Минобороны Сирии 28 ноября заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. В субботу сирийский президент Башар Асад заявил, что Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников. Вооруженные силы Сирии заявили, что успешно и решительно отражают атаку террористов и вскоре перейдут в контрнаступление для освобождения всех территорий. В воскресенье министерство обороны Сирии сообщило, что армейские подразделения укрепили позиции в северном пригороде города Хамы и не дали боевикам из террористических организаций прорваться туда.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241201/istochnik-1986690847.html
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в мире, сирия, хама (мухафаза), алеппо, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Хама (мухафаза), Алеппо, Башар Асад, Обострение ситуации в Сирии — 2024
В Сирии сбили беспилотник террористов в Хаме

Al Ikhbariya: ПВО Сирии сбила беспилотник террористов над городом Масьяф в Хаме

© AP Photo / SANAВоеннослужащие сирийской правительственной армии
Военнослужащие сирийской правительственной армии - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / SANA
Военнослужащие сирийской правительственной армии. Архивное фото
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Средства ПВО Сирии сбили беспилотник террористов над городом Масьяф в провинции Хама, сообщил сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya.
"Сирийская противовоздушная оборона сбила беспилотник террористических группировок в небе над городом Масьяф на западе Хамы", - говорится в сообщении телеканала.
Удары ВВС Сирии по колонне бронетехники боевиков на трассе М-5 Алеппо — Дамаск - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Источник: ВВС Сирии разбили колонну бронетехники террористов
Вчера, 08:01
Минобороны Сирии 28 ноября заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
В субботу сирийский президент Башар Асад заявил, что Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников. Вооруженные силы Сирии заявили, что успешно и решительно отражают атаку террористов и вскоре перейдут в контрнаступление для освобождения всех территорий.
В воскресенье министерство обороны Сирии сообщило, что армейские подразделения укрепили позиции в северном пригороде города Хамы и не дали боевикам из террористических организаций прорваться туда.
*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
Джейк Салливан - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
США не были удивлены атакой террористов в Сирии, заявили в Белом доме
Вчера, 18:22
 
В миреСирияХама (мухафаза)АлеппоБашар АсадОбострение ситуации в Сирии — 2024
 
 
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