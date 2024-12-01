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В Сирии сбили беспилотник террористов в Хаме

В Сирии сбили беспилотник террористов в Хаме - РИА Новости, 01.12.2024

В Сирии сбили беспилотник террористов в Хаме

Средства ПВО Сирии сбили беспилотник террористов над городом Масьяф в провинции Хама, сообщил сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T22:12

2024-12-01T22:12

2024-12-01T22:12

в мире

сирия

хама (мухафаза)

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обострение ситуации в сирии — 2024

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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Средства ПВО Сирии сбили беспилотник террористов над городом Масьяф в провинции Хама, сообщил сирийский государственный телеканал Al Ikhbariya. "Сирийская противовоздушная оборона сбила беспилотник террористических группировок в небе над городом Масьяф на западе Хамы", - говорится в сообщении телеканала. Минобороны Сирии 28 ноября заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике. В субботу сирийский президент Башар Асад заявил, что Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников. Вооруженные силы Сирии заявили, что успешно и решительно отражают атаку террористов и вскоре перейдут в контрнаступление для освобождения всех территорий. В воскресенье министерство обороны Сирии сообщило, что армейские подразделения укрепили позиции в северном пригороде города Хамы и не дали боевикам из террористических организаций прорваться туда.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация

https://ria.ru/20241201/istochnik-1986690847.html

https://ria.ru/20241201/ssha-1986742918.html

сирия

хама (мухафаза)

алеппо

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в мире, сирия, хама (мухафаза), алеппо, башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024