https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986685055.html

Над территорией Брянской области уничтожили еще восемь БПЛА ВСУ

Над территорией Брянской области уничтожили еще восемь БПЛА ВСУ - РИА Новости, 01.12.2024

Над территорией Брянской области уничтожили еще восемь БПЛА ВСУ

МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ещё восемь украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T04:29

2024-12-01T04:29

2024-12-01T04:32

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ещё восемь украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Наши защитники продолжают отражать атаки украинских террористов. Еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал Богомаз в Telegram-канале.Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986684478.html

брянская область

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2024

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брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)