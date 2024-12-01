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Над территорией Брянской области уничтожили еще восемь БПЛА ВСУ
Над территорией Брянской области уничтожили еще восемь БПЛА ВСУ - РИА Новости, 01.12.2024
Над территорией Брянской области уничтожили еще восемь БПЛА ВСУ
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ещё восемь украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T04:29
2024-12-01T04:29
2024-12-01T04:32
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ещё восемь украинских беспилотников самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз."Наши защитники продолжают отражать атаки украинских террористов. Еще восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа уничтожены над территорией Брянской области силами ПВО Министерства обороны РФ", - написал Богомаз в Telegram-канале.Он добавил, что оперативные и экстренные службы работают на месте.
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брянская область, вооруженные силы украины, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Над территорией Брянской области уничтожили еще восемь БПЛА ВСУ
Губернатор Богомаз: ПВО над Брянской областью уничтожила еще восемь БПЛА ВСУ