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При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области уничтожен жилой дом
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области уничтожен жилой дом - РИА Новости, 01.12.2024
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области уничтожен жилой дом
Жилой дом уничтожен в Стародубском муниципальном округе Брянской области в результате атаки украинских беспилотников, также повреждён многоквартирный дом,... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T04:19
2024-12-01T04:19
2024-12-01T04:54
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Жилой дом уничтожен в Стародубском муниципальном округе Брянской области в результате атаки украинских беспилотников, также повреждён многоквартирный дом, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что также пострадала многоэтажка: в ней разбиты окна, посечены балконы и фасад.На место направили работников оперативных и экстренных служб. Данные о последствиях налета БПЛА уточняются.
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происшествия, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области уничтожен жилой дом
Губернатор Богомаз: при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области уничтожен жилой дом