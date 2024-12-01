https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986684883.html

При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области уничтожен жилой дом

При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области уничтожен жилой дом - РИА Новости, 01.12.2024

При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области уничтожен жилой дом

Жилой дом уничтожен в Стародубском муниципальном округе Брянской области в результате атаки украинских беспилотников, также повреждён многоквартирный дом,... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T04:19

2024-12-01T04:19

2024-12-01T04:54

специальная военная операция на украине

происшествия

брянская область

александр богомаз

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Жилой дом уничтожен в Стародубском муниципальном округе Брянской области в результате атаки украинских беспилотников, также повреждён многоквартирный дом, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что также пострадала многоэтажка: в ней разбиты окна, посечены балконы и фасад.На место направили работников оперативных и экстренных служб. Данные о последствиях налета БПЛА уточняются.

https://ria.ru/20241201/podpole-1986676472.html

брянская область

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происшествия, брянская область, александр богомаз