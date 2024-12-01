Рейтинг@Mail.ru
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области уничтожен жилой дом - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:19 01.12.2024 (обновлено: 04:54 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986684883.html
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области уничтожен жилой дом
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области уничтожен жилой дом - РИА Новости, 01.12.2024
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области уничтожен жилой дом
Жилой дом уничтожен в Стародубском муниципальном округе Брянской области в результате атаки украинских беспилотников, также повреждён многоквартирный дом,... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T04:19
2024-12-01T04:54
специальная военная операция на украине
происшествия
брянская область
александр богомаз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:264:1967:1370_1920x0_80_0_0_48e5a9a548ca1986a6ac69ca8bced097.jpg
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Жилой дом уничтожен в Стародубском муниципальном округе Брянской области в результате атаки украинских беспилотников, также повреждён многоквартирный дом, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.Глава региона уточнил, что также пострадала многоэтажка: в ней разбиты окна, посечены балконы и фасад.На место направили работников оперативных и экстренных служб. Данные о последствиях налета БПЛА уточняются.
https://ria.ru/20241201/podpole-1986676472.html
брянская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/0f/1728487802_0:0:1827:1370_1920x0_80_0_0_c692b3512f3b566aaaf50f5c13dc99c7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, брянская область, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Брянская область, Александр Богомаз
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области уничтожен жилой дом

Губернатор Богомаз: при атаке БПЛА ВСУ в Брянской области уничтожен жилой дом

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Жилой дом уничтожен в Стародубском муниципальном округе Брянской области в результате атаки украинских беспилотников, также повреждён многоквартирный дом, сообщил губернатор Александр Богомаз в своем Telegram-канале.
Глава региона уточнил, что также пострадала многоэтажка: в ней разбиты окна, посечены балконы и фасад.
На место направили работников оперативных и экстренных служб. Данные о последствиях налета БПЛА уточняются.
Истребитель-бомбардировщик Су-34 - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
Подполье сообщило об ударе по цеху сборки украинских БПЛА
00:34
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБрянская областьАлександр Богомаз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала