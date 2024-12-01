https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986684478.html

При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области погиб ребенок

При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области погиб ребенок - РИА Новости, 01.12.2024

При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области погиб ребенок

Ребенок погиб в результате налета украинских беспилотников в Брянской области, уничтожен жилой дом, написал губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T04:09

2024-12-01T04:09

2024-12-01T08:25

специальная военная операция на украине

брянская область

вооруженные силы украины

происшествия

александр богомаз

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ребенок погиб в результате налета украинских беспилотников в Брянской области, уничтожен жилой дом, написал губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Украинские террористы совершили массированную атаку по территории Брянской области. В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок", — сообщил он.Кроме того, в результате атаки уничтожен жилой дом, повреждения также получила многоэтажка. На месте работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.Губернатор выразил семье глубокие соболезнования родным погибшего ребенка и пообещал оказать им всю необходимую помощь.По данным Богомаза, в Брянской области с начала ночи уничтожили 18 украинских БПЛА.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Брянской, а также в Курской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986680878.html

https://ria.ru/20241201/podpole-1986676472.html

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брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз