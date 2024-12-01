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При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области погиб ребенок - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
04:09 01.12.2024 (обновлено: 08:25 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986684478.html
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области погиб ребенок
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области погиб ребенок - РИА Новости, 01.12.2024
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области погиб ребенок
Ребенок погиб в результате налета украинских беспилотников в Брянской области, уничтожен жилой дом, написал губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T04:09
2024-12-01T08:25
специальная военная операция на украине
брянская область
вооруженные силы украины
происшествия
александр богомаз
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ребенок погиб в результате налета украинских беспилотников в Брянской области, уничтожен жилой дом, написал губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. &quot;Украинские террористы совершили массированную атаку по территории Брянской области. В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок&quot;, — сообщил он.Кроме того, в результате атаки уничтожен жилой дом, повреждения также получила многоэтажка. На месте работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.Губернатор выразил семье глубокие соболезнования родным погибшего ребенка и пообещал оказать им всю необходимую помощь.По данным Богомаза, в Брянской области с начала ночи уничтожили 18 украинских БПЛА.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.В Брянской, а также в Курской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986680878.html
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брянская область, вооруженные силы украины, происшествия, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Вооруженные силы Украины, Происшествия, Александр Богомаз
При атаке БПЛА ВСУ в Брянской области погиб ребенок

При ударе беспилотников ВСУ по Брянской области погиб ребёнок

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Ребенок погиб в результате налета украинских беспилотников в Брянской области, уничтожен жилой дом, написал губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
«

"Украинские террористы совершили массированную атаку по территории Брянской области. В результате целенаправленной атаки беспилотным летательным аппаратом по мирным жителям в Стародубском муниципальном округе, к сожалению, погиб ребенок", — сообщил он.

Кроме того, в результате атаки уничтожен жилой дом, повреждения также получила многоэтажка. На месте работают оперативные и экстренные службы. Информация о последствиях уточняется.
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Губернатор выразил семье глубокие соболезнования родным погибшего ребенка и пообещал оказать им всю необходимую помощь.
По данным Богомаза, в Брянской области с начала ночи уничтожили 18 украинских БПЛА.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
В Брянской, а также в Курской и Белгородской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБрянская областьВооруженные силы УкраиныПроисшествияАлександр Богомаз
 
 
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