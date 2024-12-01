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После падения БПЛА в Калужской области начался пожар - РИА Новости, 01.12.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:20 01.12.2024 (обновлено: 02:21 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/bespilotnik-1986680878.html
После падения БПЛА в Калужской области начался пожар
После падения БПЛА в Калужской области начался пожар - РИА Новости, 01.12.2024
После падения БПЛА в Калужской области начался пожар
Возгорание началось после падения БПЛА на окраине одного из населенных пунктов в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T02:20
2024-12-01T02:21
специальная военная операция на украине
происшествия
калужская область
малоярославецкий район
владислав шапша
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Возгорание началось после падения БПЛА на окраине одного из населенных пунктов в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша."Силами ПВО в Малоярославецком районе уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.
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калужская область
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происшествия, калужская область, малоярославецкий район, владислав шапша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Калужская область, Малоярославецкий район, Владислав Шапша, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
После падения БПЛА в Калужской области начался пожар

Калужский губернатор Шапша: при падении БПЛА у населенного пункта начался пожар

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкСотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара
Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Сотрудник противопожарной службы МЧС России на месте пожара. Архивное фото
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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Возгорание началось после падения БПЛА на окраине одного из населенных пунктов в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша.
"Силами ПВО в Малоярославецком районе уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.
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Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКалужская областьМалоярославецкий районВладислав ШапшаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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