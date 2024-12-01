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После падения БПЛА в Калужской области начался пожар

После падения БПЛА в Калужской области начался пожар - РИА Новости, 01.12.2024

После падения БПЛА в Калужской области начался пожар

Возгорание началось после падения БПЛА на окраине одного из населенных пунктов в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T02:20

2024-12-01T02:20

2024-12-01T02:21

специальная военная операция на украине

происшествия

калужская область

малоярославецкий район

владислав шапша

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 1 дек - РИА Новости. Возгорание началось после падения БПЛА на окраине одного из населенных пунктов в Калужской области, сообщил губернатор Владислав Шапша."Силами ПВО в Малоярославецком районе уничтожен БПЛА самолетного типа. В результате падения БПЛА возник очаг возгорания на окраине одного из населенных пунктов вне территории жилой застройки. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал он в Telegram-канале.Отмечается, что на месте работают сотрудники МЧС и оперативная группа.

https://ria.ru/20241130/kuban-1986588188.html

калужская область

малоярославецкий район

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происшествия, калужская область, малоярославецкий район, владислав шапша, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)