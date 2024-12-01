https://ria.ru/20241201/bayden-1986688097.html

WP: адвокаты сына Байдена считают, что его будущему угрожает победа Трампа

WP: адвокаты сына Байдена считают, что его будущему угрожает победа Трампа - РИА Новости, 01.12.2024

WP: адвокаты сына Байдена считают, что его будущему угрожает победа Трампа

Адвокаты Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена, считают, что победа Дональда Трампа на выборах угрожает будущему их клиента, сообщила... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T06:22

2024-12-01T06:22

2024-12-01T06:23

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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Адвокаты Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена, считают, что победа Дональда Трампа на выборах угрожает будущему их клиента, сообщила газета Washington Post со ссылкой на 52-страничный доклад его защиты в свете вынесения ему приговоров по уголовным делам в декабре. "Поскольку результаты выборов уже определены, угроза Хантеру реальна... Перспектива того, что Трамп обратит свою месть на cпецпрокуроров, если они не займут более жесткую позицию в отношении Хантера, несомненно, оказывает на них значительное давление, заставляя их не ослаблять натиск на Хантера", - говорится в докладе адвокатов, опубликованном в газете. При этом в газете отмечается, что доклад адвокатов больше напоминает обращение к его отцу, который имеет возможность помиловать сына до конца своего президентского срока, однако публично уже заявлял, что делать этого не собирается. При этом Трамп до выборов заявлял, что в случае победы не исключает помилования Хантера. Как заявил политик, сын Байдена "был плохим мальчиком", но считает, что подобные уголовные дела плохи для страны. Хантер подчеркнул, что не ожидал уголовных дел против себя. "Чего я не знал, что они будут играть грязно со мной", - заявил тогда Трамп, напомнив, что не стал педалировать уголовное преследование Хиллари Клинтон, хотя для этого были основания. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Присяжные признали Хантера виновным, приговоры по обоим делам ему вынесут в середине декабря. Вынесение приговора Хантеру по нарушению закона при покупке оружия назначено на 12 декабря в штате Делавэр. По делу о неуплате налогов - 16 декабря в Калифорнии.

https://ria.ru/20241130/bayden-1986592033.html

https://ria.ru/20240921/bayden-1973955031.html

https://ria.ru/20241025/tramp-1979950954.html

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в мире, делавэр, калифорния, дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, сша