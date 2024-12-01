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WP: адвокаты сына Байдена считают, что его будущему угрожает победа Трампа - РИА Новости, 01.12.2024
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06:22 01.12.2024 (обновлено: 06:23 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/bayden-1986688097.html
WP: адвокаты сына Байдена считают, что его будущему угрожает победа Трампа
WP: адвокаты сына Байдена считают, что его будущему угрожает победа Трампа - РИА Новости, 01.12.2024
WP: адвокаты сына Байдена считают, что его будущему угрожает победа Трампа
Адвокаты Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена, считают, что победа Дональда Трампа на выборах угрожает будущему их клиента, сообщила... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T06:22
2024-12-01T06:23
в мире
делавэр
калифорния
дональд трамп
хиллари клинтон
джо байден
сша
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Адвокаты Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена, считают, что победа Дональда Трампа на выборах угрожает будущему их клиента, сообщила газета Washington Post со ссылкой на 52-страничный доклад его защиты в свете вынесения ему приговоров по уголовным делам в декабре. "Поскольку результаты выборов уже определены, угроза Хантеру реальна... Перспектива того, что Трамп обратит свою месть на cпецпрокуроров, если они не займут более жесткую позицию в отношении Хантера, несомненно, оказывает на них значительное давление, заставляя их не ослаблять натиск на Хантера", - говорится в докладе адвокатов, опубликованном в газете. При этом в газете отмечается, что доклад адвокатов больше напоминает обращение к его отцу, который имеет возможность помиловать сына до конца своего президентского срока, однако публично уже заявлял, что делать этого не собирается. При этом Трамп до выборов заявлял, что в случае победы не исключает помилования Хантера. Как заявил политик, сын Байдена "был плохим мальчиком", но считает, что подобные уголовные дела плохи для страны. Хантер подчеркнул, что не ожидал уголовных дел против себя. "Чего я не знал, что они будут играть грязно со мной", - заявил тогда Трамп, напомнив, что не стал педалировать уголовное преследование Хиллари Клинтон, хотя для этого были основания. Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Присяжные признали Хантера виновным, приговоры по обоим делам ему вынесут в середине декабря. Вынесение приговора Хантеру по нарушению закона при покупке оружия назначено на 12 декабря в штате Делавэр. По делу о неуплате налогов - 16 декабря в Калифорнии.
https://ria.ru/20241130/bayden-1986592033.html
https://ria.ru/20240921/bayden-1973955031.html
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в мире, делавэр, калифорния, дональд трамп, хиллари клинтон, джо байден, сша
В мире, Делавэр, Калифорния, Дональд Трамп, Хиллари Клинтон, Джо Байден, США
WP: адвокаты сына Байдена считают, что его будущему угрожает победа Трампа

WP: адвокаты Хантера Байдена считают, что его будущему угрожает победа Трампа

© AP Photo / Matt SlocumХантер Байден
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© AP Photo / Matt Slocum
Хантер Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 дек - РИА Новости. Адвокаты Хантера Байдена, сына действующего президента США Джо Байдена, считают, что победа Дональда Трампа на выборах угрожает будущему их клиента, сообщила газета Washington Post со ссылкой на 52-страничный доклад его защиты в свете вынесения ему приговоров по уголовным делам в декабре.
"Поскольку результаты выборов уже определены, угроза Хантеру реальна... Перспектива того, что Трамп обратит свою месть на cпецпрокуроров, если они не займут более жесткую позицию в отношении Хантера, несомненно, оказывает на них значительное давление, заставляя их не ослаблять натиск на Хантера", - говорится в докладе адвокатов, опубликованном в газете.
Джо Байден - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Байден прокомментировал информацию об угрозах в адрес команды Трампа
Вчера, 02:46
При этом в газете отмечается, что доклад адвокатов больше напоминает обращение к его отцу, который имеет возможность помиловать сына до конца своего президентского срока, однако публично уже заявлял, что делать этого не собирается.
При этом Трамп до выборов заявлял, что в случае победы не исключает помилования Хантера. Как заявил политик, сын Байдена "был плохим мальчиком", но считает, что подобные уголовные дела плохи для страны.
Хантер Байден - РИА Новости, 1920, 21.09.2024
Адвокат Трампа прокомментировал дело сына Байдена
21 сентября, 07:33
Хантер подчеркнул, что не ожидал уголовных дел против себя. "Чего я не знал, что они будут играть грязно со мной", - заявил тогда Трамп, напомнив, что не стал педалировать уголовное преследование Хиллари Клинтон, хотя для этого были основания.
Хантер Байден - первый в истории ребенок действующего президента США, против которого выдвинуты уголовные обвинения. Ему вменяют два эпизода "умышленной неуплаты налогов". По официальным данным, он не заплатил более 100 тысяч долларов в 2017 и 2018 годах. Байдену-младшему также было предъявлено отдельное обвинение, согласно которому в 2018 году он, зная, что использует запрещенные препараты, владел пистолетом "Кольт". Это, в свою очередь, также нарушает закон и грозит максимальным наказанием в десять лет тюрьмы. Присяжные признали Хантера виновным, приговоры по обоим делам ему вынесут в середине декабря.
Вынесение приговора Хантеру по нарушению закона при покупке оружия назначено на 12 декабря в штате Делавэр. По делу о неуплате налогов - 16 декабря в Калифорнии.
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
Трамп допустил помилование сына Байдена
25 октября, 04:14
 
В миреДелавэрКалифорнияДональд ТрампХиллари КлинтонДжо БайденСША
 
 
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