Рейтинг@Mail.ru
На "Городской ферме" ВДНХ поселились карликовые барашки - РИА Новости, 01.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Хорошие новости - РИА Новости, 1920, 06.11.2019
Хорошие новости
 
09:48 01.12.2024 (обновлено: 14:51 01.12.2024)
https://ria.ru/20241201/barashki-1986699965.html
На "Городской ферме" ВДНХ поселились карликовые барашки
На "Городской ферме" ВДНХ поселились карликовые барашки - РИА Новости, 01.12.2024
На "Городской ферме" ВДНХ поселились карликовые барашки
На "Городской ферме" ВДНХ в Москве появились карликовые барашки Юлик и Чарли, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T09:48
2024-12-01T14:51
хорошие новости
москва
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986699642_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_038cc87d14c266a76cbd0f7462c0d555.jpg
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На "Городской ферме" ВДНХ в Москве появились карликовые барашки Юлик и Чарли, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. &quot;Из Пензенского зоопарка сюда переехали два карликовых барашка самой маленькой в мире породы — уэссан. Высота взрослого животного в холке не превышает 50 сантиметров, а вес — не более 20 килограммов&quot;, — говорится в публикации.Уточняется, что сегодня в Европе насчитывается около шести тысяч таких овец, хотя к 1960 году порода практически полностью исчезла. Животные ласковые, игривые, контактные и неприхотливые в уходе. Их нередко заводят в качестве домашних питомцев. Барашкам Юлику и Чарли шесть и семь месяцев соответственно. Они уже освоились в новом вольере, который построили к их приезду, привыкли к рациону, составленному из мюсли, комбикорма, разнообразных овощей и сена, а также познакомились с соседями — козами, овцами и альпаками.
https://ria.ru/20241006/alpaka-1976613276.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986699642_267:0:1334:800_1920x0_80_0_0_0d6b65eb03247ddf256deb065342c71c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество
Хорошие новости, Москва, Общество
На "Городской ферме" ВДНХ поселились карликовые барашки

На "Городской ферме" ВДНХ поселились карликовые барашки Юлик и Чарли

© Фото : пресс-служба ВДНХКарликовые барашки Юлик и Чарли на "Городской ферме" ВДНХ
Карликовые барашки Юлик и Чарли на Городской ферме ВДНХ - РИА Новости, 1920, 01.12.2024
© Фото : пресс-служба ВДНХ
Карликовые барашки Юлик и Чарли на "Городской ферме" ВДНХ
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На "Городской ферме" ВДНХ в Москве появились карликовые барашки Юлик и Чарли, сообщается на сайте мэра и правительства столицы.
«

"Из Пензенского зоопарка сюда переехали два карликовых барашка самой маленькой в мире породы — уэссан. Высота взрослого животного в холке не превышает 50 сантиметров, а вес — не более 20 килограммов", — говорится в публикации.

Уточняется, что сегодня в Европе насчитывается около шести тысяч таких овец, хотя к 1960 году порода практически полностью исчезла. Животные ласковые, игривые, контактные и неприхотливые в уходе. Их нередко заводят в качестве домашних питомцев.
Барашкам Юлику и Чарли шесть и семь месяцев соответственно. Они уже освоились в новом вольере, который построили к их приезду, привыкли к рациону, составленному из мюсли, комбикорма, разнообразных овощей и сена, а также познакомились с соседями — козами, овцами и альпаками.
Альпаки на Городской ферме ВДНХ - РИА Новости, 1920, 06.10.2024
На "Городскую ферму" ВДНХ переехали десять альпак
6 октября, 13:39
 
Хорошие новостиМоскваОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала