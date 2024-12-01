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На "Городской ферме" ВДНХ поселились карликовые барашки
На "Городской ферме" ВДНХ поселились карликовые барашки - РИА Новости, 01.12.2024
На "Городской ферме" ВДНХ поселились карликовые барашки
На "Городской ферме" ВДНХ в Москве появились карликовые барашки Юлик и Чарли, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T09:48
2024-12-01T09:48
2024-12-01T14:51
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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На "Городской ферме" ВДНХ в Москве появились карликовые барашки Юлик и Чарли, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Из Пензенского зоопарка сюда переехали два карликовых барашка самой маленькой в мире породы — уэссан. Высота взрослого животного в холке не превышает 50 сантиметров, а вес — не более 20 килограммов", — говорится в публикации.Уточняется, что сегодня в Европе насчитывается около шести тысяч таких овец, хотя к 1960 году порода практически полностью исчезла. Животные ласковые, игривые, контактные и неприхотливые в уходе. Их нередко заводят в качестве домашних питомцев. Барашкам Юлику и Чарли шесть и семь месяцев соответственно. Они уже освоились в новом вольере, который построили к их приезду, привыкли к рациону, составленному из мюсли, комбикорма, разнообразных овощей и сена, а также познакомились с соседями — козами, овцами и альпаками.
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Хорошие новости, Москва, Общество
На "Городской ферме" ВДНХ поселились карликовые барашки
На "Городской ферме" ВДНХ поселились карликовые барашки Юлик и Чарли