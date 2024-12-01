https://ria.ru/20241201/barashki-1986699965.html

На "Городской ферме" ВДНХ поселились карликовые барашки

На "Городской ферме" ВДНХ поселились карликовые барашки - РИА Новости, 01.12.2024

На "Городской ферме" ВДНХ поселились карликовые барашки

На "Городской ферме" ВДНХ в Москве появились карликовые барашки Юлик и Чарли, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T09:48

2024-12-01T09:48

2024-12-01T14:51

хорошие новости

москва

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/01/1986699642_89:0:1511:800_1920x0_80_0_0_038cc87d14c266a76cbd0f7462c0d555.jpg

МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. На "Городской ферме" ВДНХ в Москве появились карликовые барашки Юлик и Чарли, сообщается на сайте мэра и правительства столицы. "Из Пензенского зоопарка сюда переехали два карликовых барашка самой маленькой в мире породы — уэссан. Высота взрослого животного в холке не превышает 50 сантиметров, а вес — не более 20 килограммов", — говорится в публикации.Уточняется, что сегодня в Европе насчитывается около шести тысяч таких овец, хотя к 1960 году порода практически полностью исчезла. Животные ласковые, игривые, контактные и неприхотливые в уходе. Их нередко заводят в качестве домашних питомцев. Барашкам Юлику и Чарли шесть и семь месяцев соответственно. Они уже освоились в новом вольере, который построили к их приезду, привыкли к рациону, составленному из мюсли, комбикорма, разнообразных овощей и сена, а также познакомились с соседями — козами, овцами и альпаками.

https://ria.ru/20241006/alpaka-1976613276.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, общество