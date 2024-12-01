https://ria.ru/20241201/asad-1986758906.html
На встрече с главой МИД Ирана Асад заявил о важности поддержки союзников
На встрече с главой МИД Ирана Асад заявил о важности поддержки союзников - РИА Новости, 01.12.2024
На встрече с главой МИД Ирана Асад заявил о важности поддержки союзников
Президент Сирии Башар Асад на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи отметил важность поддержки союзников и друзей в противостоянии с терроризмом в Сирии,... РИА Новости, 01.12.2024
2024-12-01T21:02
2024-12-01T21:02
2024-12-01T21:12
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КАИР, 1 дек - РИА Новости. Президент Сирии Башар Асад на встрече с главой МИД Ирана Аббасом Аракчи отметил важность поддержки союзников и друзей в противостоянии с терроризмом в Сирии, сообщила канцелярия сирийского лидера."Президент Асад пояснил, что сирийский народ в последние годы смог противостоять терроризму во всех формах и сегодня полон решимости искоренить это больше, чем когда-либо, указав на важность поддержки союзников и друзей в противостоянии террористическим атакам, поддерживаемых из-за рубежа", - заявила канцелярия Асада.Ранее агентство Fars передавало, что Аракчи, прибывший в воскресенье в Дамаск на фоне роста террористической активности в Сирии, провел встречу с президентом Сирийской Арабской Республики Башаром Асадом.Минобороны Сирии 28 ноября заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*, запрещенная в РФ террористическая организация), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.В субботу Асад заявил, что Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников. Вооруженные силы Сирии заявили, что успешно и решительно отражают атаку террористов и вскоре перейдут в контрнаступление для освобождения всех территорий.В воскресенье министерство обороны Сирии сообщило, что армейские подразделения укрепили позиции в северном пригороде города Хамы и не дали боевикам из террористических организаций прорваться туда.*Запрещенная на территории РФ террористическая организация
https://ria.ru/20241201/ssha-1986742918.html
https://ria.ru/20241130/asad-1986670149.html
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в мире, сирия, алеппо, идлиб (мухафаза), башар асад, аббас аракчи, мид ирана
В мире, Сирия, Алеппо, Идлиб (мухафаза), Башар Асад, Аббас Аракчи, МИД Ирана
На встрече с главой МИД Ирана Асад заявил о важности поддержки союзников
Асад заявил о важности поддержки союзников в борьбе с терроризмом в Сирии