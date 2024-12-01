https://ria.ru/20241201/arestrup-1986733612.html

Умер актер Нильс Ареструп

Умер актер Нильс Ареструп - РИА Новости, 01.12.2024

Умер актер Нильс Ареструп

Французский актер Нильс Ареструп умер в возрасте 75 лет, сообщила его жена и пресс-секретарь агентству AFP. РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T16:32

2024-12-01T16:32

2024-12-01T16:33

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МОСКВА, 1 дек — РИА Новости. Французский актер Нильс Ареструп умер в возрасте 75 лет, сообщила его жена и пресс-секретарь агентству AFP."Нильс Ареструп скончался в воскресенье в возрасте 75 лет в своем доме в Виль-д'Авре", — говорится в тексте публикации.Среди последних кинокартин с участием актера: "Возвращение в Монток", "Лазурный берег", "Набережная Орсе" и "После любви".

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