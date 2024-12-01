https://ria.ru/20241201/amerika-1986627299.html

Америка возвращается к традиционным ценностям

Америка возвращается к традиционным ценностям - РИА Новости, 01.12.2024

Америка возвращается к традиционным ценностям

Walmart отказывается от DEI и от сотрудничества c HRC. Как будто пустой набор букв, а на самом деле некролог целой эпохе, если перевести с "американского... РИА Новости, 01.12.2024

2024-12-01T08:00

2024-12-01T08:00

2024-12-01T08:00

сша

walmart

в мире

америка

эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк)

the walt disney company

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Walmart отказывается от DEI и от сотрудничества c HRC. Как будто пустой набор букв, а на самом деле некролог целой эпохе, если перевести с "американского языка".Walmart — это сеть супермаркетов и крупнейший частный работодатель в США. А по некоторым подсчетам — и в мире. DEI — набор "методичек" о том, как создать на предприятии равноправие для меньшинств и искоренить "белые привилегии". HRC — главная лоббистская организация запрещенного в России ЛГБТ*.От бремени этих букв теперь отказываются не только компании с консервативным имиджем типа "Форд", "Харлей Дэвидсон" и "Джек Дэниелс", но и как бы прогрессивный "Майкрософт". Выпячивание инаковости сменяется усредненной нормальностью.Вот что Трамп животворящий делает! — подумают некоторые. Не успел избранный президент переехать в Белый дом, а Америка уже сбрасывает с себя ярмо гендерно-нейтральных туалетов и возвращается к традиционным ценностям. Мы считали, будто они безнадежно спятили, а они выздоровели как по щелчку.Однако эта история не имеет отношения к Трампу и традиционным ценностям. Она про ценности другого рода — про деньги.Боссы бизнеса США — прежде всего люди. Людям свойственно ошибаться, увлекаться, следовать за модой, поддаваться общественному давлению — и в силу этого тратить деньги на всякую гадость и себе же во вред. Расистские банды, нацистские партии, тоталитарные секты, финансовые пирамиды, альтернативная медицина — на что только ни скидывались американские капиталисты в ту или иную эпоху.Однажды скинулись на то, чтобы купить землю в Африке и вывезти туда из США всех чернокожих. Так появилось государство Либерия.Те боссы бизнеса, кто по итогам безумных инвестиционных экспериментов не разоряется, после очередного налогового периода неизбежно трезвеет. То, что идет бизнесу во вред и транжирит ресурсы, вычленяется и выставляется за дверь. Иногда довольно безжалостно, так как трудовое законодательство США (в сравнении, например, с Европой) находится в зачаточном состоянии.Кучка мошенников не может манипулировать акулами капитализма долго. Это противоречит законам пищевой цепи.Определение "мошенники" в данном случае относится не к меньшинствам (любым), а к конкретным людям, зарабатывающим на истериках от имени меньшинств. Привлекая средства для помощи якобы угнетенным, такие активисты создают собственный бизнес. Поскольку такой бизнес не производит ничего, кроме информационной истерики, наверх выбираются наиболее ушлые, наглые и ловкие, то есть мошенники, а не те, кто больше прочих кого-то облагодетельствовал.Если довольствоваться малым и не наглеть, можно паразитировать на денежных мешках годами, продавая им ярлыки "чистый" и "нечистый" (для конкурентов). Но самые ушлые не для того лезут наверх, чтоб набираться там скромности. Рано или поздно он, она или даже "оно" желают стать владычицей морскою, после чего большой бизнес трясет жирной шеей, будто бык, отгоняющий кровососущих насекомых.Еще недавно по миру гремели буквы BLM, а теперь позабыты, потому что лидеры региональных ячеек BLM накупили себе дорогой недвижимости на деньги благотворителей. Этому предшествовали скандалы с вымогательством у серьезных людей по принципу "дай денег — или ты расист". Граждане, которым на самом деле принадлежит Америка, поставили наглецов на место.Растеряли былое могущество и буквы HRC, чему немало способствовала история с увольнением их предпоследнего гендиректора. В 2019-2021 годах, когда кампании по защите меньшинств достигли пика, HRC возглавлял правовед по имени Альфонсо Дэвид. Он успешно торговал поддержкой своей организации, пока не вскрылось, что, будучи помощником скандального губернатора Нью-Йорка Эндрю Куомо, помогал тому уничтожать улики по делу о сексуальных домогательствах. Вероятно, работал Дэвид хорошо: прокурор снял обвинения с Куомо, заявив о невозможности их доказать.Когда Дэвида увольняли из HRC, он утверждал, будто все его проблемы из-за расы и что организация по защите секс-меньшинств пронизана расизмом. Теперь он возглавляет организацию, которая добивается экономической справедливости для чернокожих, но влияние уже не то и прибыли не те. Тяжело быть черным мошенником в Америке, если твои кудри примелькались.Не задалась карьера и у Латондры Ньютон — бывшего директора по гендерному равенству и расовому разнообразию в мультимедийном гиганте The Walt Disney Company. Эксперимент по привнесению "повесточки" в продукцию для детей казался окончательным разоружением Америки перед нетрадиционными ценностями. Но из-за перекрашивания Русалочки и других передовых идей на тему разнообразия компания претерпела миллиардные убытки, закрыла экспериментаторскую и выгнала экспериментаторшу вон.У Диснея всегда так делали — выставляли за дверь неэффективных и недовольных. Отец-основатель прославился не только как создатель Микки-Мауса, но и как карикатурный, бессердечный капиталист, на предприятиях которого работали на износ. Теперь построенная им империя — столь же карикатурный пример монополиста, который уничтожает конкурентов методом скупки их бизнеса.Такому корпоративному монстру непросто сесть на шею, меньшинство ты или большинство. В современной Европе легко представить уже что угодно, но в США где сядешь, там и слезешь. Любая мода заканчивается, если не вписывается в рынок и начинает вредить тем, кто держит кассу.На этой кассе как на наиболее традиционной ценности стояла и до сих пор стоит Америка. А нам незачем и не за кого переживать в случаях, когда на кассу покушается очередной ушлый мошенник.

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https://ria.ru/20241127/zapad-1985851483.html

https://ria.ru/20240922/rossiya-1974028473.html

сша

америка

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сша, walmart, в мире, америка, эндрю куомо (губернатор штата нью-йорк), the walt disney company