Рейтинг@Mail.ru
Зеленский пожаловался на Запад из-за невыполненных требований - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
07:22 30.11.2024 (обновлено: 07:34 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986598385.html
Зеленский пожаловался на Запад из-за невыполненных требований
Зеленский пожаловался на Запад из-за невыполненных требований - РИА Новости, 30.11.2024
Зеленский пожаловался на Запад из-за невыполненных требований
Владимир Зеленский пожаловался на невыполнению партнерами Украины требований по подготовке военных бригад ВСУ. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T07:22
2024-11-30T07:34
специальная военная операция на украине
украина
сша
европа
владимир зеленский
джо байден
алексей гончаренко
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_63:0:3008:1657_1920x0_80_0_0_29d75a8134a22e5f79ffb944be0b445e.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на невыполнению партнерами Украины требований по подготовке военных бригад ВСУ. В интервью телеканалу Sky News Зеленский заявил, что США и страны Европы обещали подготовить десять военных бригад для Украины. Зеленский отметил необходимость в подготовке военных бригад на фоне нехватки военных ВСУ. "Реальная проблема заключается с десятью бригадами, которые наши партнеры обещали вооружить. Я очень просил их более года назад, что нам нужны эти бригады. Мы договорились об этом с США и Евросоюзом... На данный момент суммарно Европа и США подготовили 2,5 бригады", - сказал Зеленский. Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой". Ранее советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования. В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20241130/zelenskiy-1986588619.html
https://ria.ru/20241129/dubinskiy-1986406467.html
украина
сша
европа
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/09/1982846575_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_1636d19fa7876d93c4acb8a9ab2fe4ee.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, сша, европа, владимир зеленский, джо байден, алексей гончаренко, вооруженные силы украины, верховная рада украины, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Европа, Владимир Зеленский, Джо Байден, Алексей Гончаренко, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада Украины, В мире
Зеленский пожаловался на Запад из-за невыполненных требований

Зеленский пожаловался на невыполненные обещания Запада по оснащению бригад ВСУ

© AP Photo / Denes ErdosВладимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Владимир Зеленский выступает на пресс-конференции в Будапеште, Венгрия. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на невыполнению партнерами Украины требований по подготовке военных бригад ВСУ.
В интервью телеканалу Sky News Зеленский заявил, что США и страны Европы обещали подготовить десять военных бригад для Украины. Зеленский отметил необходимость в подготовке военных бригад на фоне нехватки военных ВСУ.
Владимир Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
На Западе раскрыли мрачные перспективы Зеленского
Вчера, 01:25
"Реальная проблема заключается с десятью бригадами, которые наши партнеры обещали вооружить. Я очень просил их более года назад, что нам нужны эти бригады. Мы договорились об этом с США и Евросоюзом... На данный момент суммарно Европа и США подготовили 2,5 бригады", - сказал Зеленский.
Ранее агентство Рейтер сообщило со ссылкой на источник в Белом доме, что США призывают Украину снизить призывной возраст в стране с 25 до 18 лет на фоне нехватки военных ВСУ. Агентство Ассошиэйтед Пресс передавало, что администрация президента США Джо Байдена объяснила свой призыв "чистой математикой". Ранее советник Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что нет смысла призывать Украину снизить возраст мобилизации, поскольку у Киева "не хватает оружия" для оснащения мобилизованных из-за задержек в поставках оборудования.
В апреле Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. В августе в Верховной раде заверили, что мобилизационный возраст снижать не планируют. В сентябре депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) заявил, что командование сухопутных войск Украины запретило своей директивой мобилизацию граждан до 25 лет, имевших ранее статус "ограниченно годен". Президент РФ Владимир Путин заявил, что администрация США заставит руководство Украины снизить мобилизационный возраст до 18 лет.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
В Раде обратились к Зеленскому с неудобным вопросом
29 ноября, 12:23
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАЕвропаВладимир ЗеленскийДжо БайденАлексей ГончаренкоВооруженные силы УкраиныВерховная Рада УкраиныВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала