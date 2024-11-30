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Юрист объяснил запрет на ввоз в Россию сырого мяса и картофеля

Юрист объяснил запрет на ввоз в Россию сырого мяса и картофеля - РИА Новости, 30.11.2024

Юрист объяснил запрет на ввоз в Россию сырого мяса и картофеля

Запрет на ввоз в Россию ряда пищевых продуктов продиктован не стремлением оградить граждан от “санкционки” или кому-то “насолить”, а необходимостью оградить... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T02:17

2024-11-30T02:17

2024-11-30T02:17

россия

общество

мясо

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Запрет на ввоз в Россию ряда пищевых продуктов продиктован не стремлением оградить граждан от “санкционки” или кому-то “насолить”, а необходимостью оградить людей от возбудителей заразных заболеваний, в том числе, общих для человека и животных, разъяснил агентству "Прайм" адвокат МКА "Советник-Центр" Александр Шиманский.Он напомнил, что по действующим правилам под запрет подпадают копченая и сырая рыба, сырое мясо и разливное молоко — все это без заводской упаковки. Запрещен ввоз картофеля, семян, черенков и луковиц. Это также связано с риском распространения опасных болезней растений."А вот любой готовой еды, в том числе попавшей под продуктовое эмбарго, можно ввезти не более 5 килограммов. Но только в фабричной упаковке, иначе таможенники могут потребовать фитосанитарный или ветеринарный сертификат", — пояснил Шиманский. Ввезенные с нарушениями продукты будут конфискованы и уничтожены за счет нарушителя. Помимо этого, ему грозит штраф согласно статье 16.1 КоАП РФ, заключил он.

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россия, общество, мясо