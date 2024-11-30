https://ria.ru/20241130/zaes-1986608301.html
На ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия
На ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия - РИА Новости, 30.11.2024
На ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия
Автоматика Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1", сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:03
2024-11-30T10:03
2024-11-30T16:29
запорожская область
запорожская аэс
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_0:157:3072:1885_1920x0_80_0_0_256b0e83d65dd039bb0b9687d68def09.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Автоматика Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1", сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1", — говорится в сообщении.Собственные нужды АЭС покрываются от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию, отмечено в сообщении.В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми регламентами.Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и не превышает естественных фоновых значений.
https://ria.ru/20241122/zaes-1985216991.html
https://ria.ru/20241121/uljanov-1985076215.html
запорожская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947951993_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b4767e23ffa040add5238a760bb827b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
запорожская область, запорожская аэс, россия
Запорожская область, Запорожская АЭС, Россия
На ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия
Автоматика на ЗАЭС отключила резервную высоковольтную линию, угрозы станции нет