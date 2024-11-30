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На ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия - РИА Новости, 30.11.2024
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10:03 30.11.2024 (обновлено: 16:29 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/zaes-1986608301.html
На ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия
На ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия - РИА Новости, 30.11.2024
На ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия
Автоматика Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1", сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T10:03
2024-11-30T16:29
запорожская область
запорожская аэс
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Автоматика Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1", сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1", — говорится в сообщении.Собственные нужды АЭС покрываются от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию, отмечено в сообщении.В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми регламентами.Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и не превышает естественных фоновых значений.
https://ria.ru/20241122/zaes-1985216991.html
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запорожская область, запорожская аэс, россия
Запорожская область, Запорожская АЭС, Россия
На ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия

Автоматика на ЗАЭС отключила резервную высоковольтную линию, угрозы станции нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Автоматика Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1", сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале.
"На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1", — говорится в сообщении.
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В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми регламентами.
Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и не превышает естественных фоновых значений.
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Запорожская областьЗапорожская АЭСРоссия
 
 
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