https://ria.ru/20241130/zaes-1986608301.html

На ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия

На ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия - РИА Новости, 30.11.2024

На ЗАЭС отключилась резервная высоковольтная линия

Автоматика Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1", сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T10:03

2024-11-30T10:03

2024-11-30T16:29

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 ноя — РИА Новости. Автоматика Запорожской АЭС отключила высоковольтную линию энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1", сообщила пресс-служба станции в Telegram-канале."На Запорожской АЭС действием защиты отключена высоковольтная линия энергоснабжения 330кВ "Ферросплавная-1", — говорится в сообщении.Собственные нужды АЭС покрываются от линии 750 кВ "Днепровская". Нарушений пределов и условий безопасности не зафиксировано. Персонал готов к реагированию, отмечено в сообщении.В настоящий момент все блоки Запорожской АЭС остановлены. Оборудование обслуживается в соответствии со всеми регламентами.Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и не превышает естественных фоновых значений.

https://ria.ru/20241122/zaes-1985216991.html

https://ria.ru/20241121/uljanov-1985076215.html

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запорожская область, запорожская аэс, россия