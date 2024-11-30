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В Петербурге женщина ударила мужчину осколком бутылки в шею

В Петербурге женщина ударила мужчину осколком бутылки в шею - РИА Новости, 30.11.2024

В Петербурге женщина ударила мужчину осколком бутылки в шею

В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве задержана гражданка одной из стран Средней Азии, которая в ходе конфликта нанесла удары осколком стеклянной бутылки... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T11:46

2024-11-30T11:46

2024-11-30T11:46

санкт-петербург

россия

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 30 ноя – РИА Новости. В Санкт-Петербурге по подозрению в убийстве задержана гражданка одной из стран Средней Азии, которая в ходе конфликта нанесла удары осколком стеклянной бутылки в шею своему соотечественнику, от полученных повреждений он скончался в больнице, сообщает городское ГСУСК РФ. "По данным следствия, в вечернее время 29 ноября гражданка одной из стран Средней Азии, находясь у дома на улице Первого мая в поселке Парголово, в ходе конфликта нанесла не менее одного удара осколком стеклянной бутылки в область шеи своего соотечественника, после чего с места происшествия скрылась", - говорится в сообщении. По информации ведомства, вызванные прохожими врачи скорой помощи доставили мужчину в больницу, где он от полученных повреждений скончался. Следственными органами возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Подозреваемая в совершении преступления задержана. В ближайшее время ей будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

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санкт-петербург, россия, происшествия, следственный комитет россии (ск рф)