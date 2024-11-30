"Первый выстрел". На Западе пришли в ужас от новых сигналов России
WP: Европа восприняла запуск "Орешника" как зарю новой ракетной эры
Зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф". Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Новая российская ракета "Орешник" даже в неядерном оснащении представляет собой прямую и потенциально разрушительную угрозу для Европы, пишет The Washington Post со ссылкой на мнения экспертов и аналитиков.
"Некоторые западные эксперты по вооружениям рассматривают это как первый выстрел в новой европейской гонке вооружений, которая может длиться десятилетиями", — говорится в статье.
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"Европа находится на пороге новой ракетной эры", — считает старший научный сотрудник гамбургского Института исследований мира и политики безопасности Александр Греф.
По словам экспертов, использование Москвой баллистической ракеты средней дальности является мощным сигналом о решимости президента России Владимира Путина одержать победу на Украине.
Тем, кто относится к риторике Путина несерьезно, возражает сотрудник аналитического центра по вопросам безопасности CNA Деккер Эвелет. "Россия может уничтожить авиабазы и военные цели на большой территории Европы с помощью всего лишь нескольких "Орешников", оснащенных обычным вооружением, а ядерный потенциал этого оружия несет в себе еще более серьезную угрозу", — предупреждает он.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".
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