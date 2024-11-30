https://ria.ru/20241130/vystrel-1986631974.html

"Первый выстрел". На Западе пришли в ужас от новых сигналов России

"Первый выстрел". На Западе пришли в ужас от новых сигналов России - РИА Новости, 30.11.2024

"Первый выстрел". На Западе пришли в ужас от новых сигналов России

Новая российская ракета "Орешник" даже в неядерном оснащении представляет собой прямую и потенциально разрушительную угрозу для Европы, пишет The Washington... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T15:26

2024-11-30T15:26

2024-11-30T22:49

специальная военная операция на украине

россия

украина

европа

владимир путин

первый запуск ракеты "орешник"

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148575/50/1485755001_0:170:3039:1879_1920x0_80_0_0_4884a1b39b4f5f66b0fbc0882385eb5b.jpg

МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Новая российская ракета "Орешник" даже в неядерном оснащении представляет собой прямую и потенциально разрушительную угрозу для Европы, пишет The Washington Post со ссылкой на мнения экспертов и аналитиков."Некоторые западные эксперты по вооружениям рассматривают это как первый выстрел в новой европейской гонке вооружений, которая может длиться десятилетиями", — говорится в статье."Европа находится на пороге новой ракетной эры", — считает старший научный сотрудник гамбургского Института исследований мира и политики безопасности Александр Греф.По словам экспертов, использование Москвой баллистической ракеты средней дальности является мощным сигналом о решимости президента России Владимира Путина одержать победу на Украине.Тем, кто относится к риторике Путина несерьезно, возражает сотрудник аналитического центра по вопросам безопасности CNA Деккер Эвелет. "Россия может уничтожить авиабазы ​​и военные цели на большой территории Европы с помощью всего лишь нескольких "Орешников", оснащенных обычным вооружением, а ядерный потенциал этого оружия несет в себе еще более серьезную угрозу", — предупреждает он.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с гиперзвуковой баллистической ракетой в безъядерном оснащении. В пятницу Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241129/oreshnik-1986569011.html

https://ria.ru/20241129/orban-1986385542.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, европа, владимир путин, первый запуск ракеты "орешник"