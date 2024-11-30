Парижский грузин в Москве: яркая выставка Александра Беридзе в ГУМе

В ГУМ-Red-Line открылась выставка Александра Беридзе "Абстрактное мышление"
Название выставки "Абстрактное мышление" отсылает к важнейшему постулату нового искусства и базовой способности научного познания, а также объясняет, что научное сообщество видит в картинах художника.
Название выставки "Абстрактное мышление" отсылает к важнейшему постулату нового искусства и базовой способности научного познания, а также объясняет, что научное сообщество видит в картинах художника.
Александр Беридзе родился в Кисловодске, окончил Тбилисскую государственную академию художеств и уже четверть века живет между Францией и Россией.
Его творчество привлекает внимание ученых — психологов, философов, нейробиологов, менталистов.
Многие считают, что полотна художника воплощают мыслительный процесс человека, они малоизученны и крайне индивидуальны.
Александр Беридзе родился в Кисловодске, окончил Тбилисскую государственную академию художеств и уже четверть века живет между Францией и Россией.
Его творчество привлекает внимание ученых — психологов, философов, нейробиологов, менталистов.
Многие считают, что полотна художника воплощают мыслительный процесс человека, они малоизученны и крайне индивидуальны.
Художнику удается зафиксировать пограничные состояния сознания благодаря так называемому регламентированному хаосу. А еще — создать визуальную модель мысли.
Художнику удается зафиксировать пограничные состояния сознания благодаря так называемому регламентированному хаосу. А еще — создать визуальную модель мысли.
Выставка в галерее ГУМ-Red-Line представит новые работы Беридзе из серии "Transpsychology", созданные в мастерской во Франции, и работы серии "Reflection", принесшие ему известность в художественных и научных кругах благодаря совместному труду с исследователем-менталистом Жаном-Луи Трипоном.
Выставка в галерее ГУМ-Red-Line представит новые работы Беридзе из серии "Transpsychology", созданные в мастерской во Франции, и работы серии "Reflection", принесшие ему известность в художественных и научных кругах благодаря совместному труду с исследователем-менталистом Жаном-Луи Трипоном.
Совместная книга Трипона и Беридзе "Открывая нашу ментальную жизнь" ("À la découverte de notre vie mentale", Les Editions Sydney Laurent, 2018 год) стала экспериментальным исследованием живописи как примера визуализации процесса мышления.
Совместная книга Трипона и Беридзе "Открывая нашу ментальную жизнь" ("À la découverte de notre vie mentale", Les Editions Sydney Laurent, 2018 год) стала экспериментальным исследованием живописи как примера визуализации процесса мышления.
Картины художника Трипон назвал "ментальным фигуративом" за созданную визуализацию мыслительного процесса.
Картины художника Трипон назвал "ментальным фигуративом" за созданную визуализацию мыслительного процесса.
Работы Беридзе привлекают внимание ученых со всего мира. Так, исследователи Колумбийского университета заинтересовались картинами, убедившись, что на его живопись реагируют люди с аутизмом и синдромом Аспергера, известные невосприимчивостью к визуальным образам.
Работы Беридзе привлекают внимание ученых со всего мира. Так, исследователи Колумбийского университета заинтересовались картинами, убедившись, что на его живопись реагируют люди с аутизмом и синдромом Аспергера, известные невосприимчивостью к визуальным образам.
Визуализации мыслительных процессов в работах мастера изучают в Институте мозга во Франции и в самом большом в Европе отделении детского аутизма в парижском госпитале Сальпетриер, основанном в 1656 году.
Визуализации мыслительных процессов в работах мастера изучают в Институте мозга во Франции и в самом большом в Европе отделении детского аутизма в парижском госпитале Сальпетриер, основанном в 1656 году.
Выставка "Абстрактное мышление" — это сочетание живописи, графики и фотографии. Посетители смогут проследить связь живописных миров художника и его фотоэкспериментов.
Выставка "Абстрактное мышление" — это сочетание живописи, графики и фотографии. Посетители смогут проследить связь живописных миров художника и его фотоэкспериментов.
Критики отмечают цветовое разнообразие, смелые сочетания графических и живописных полей, неутомимый поиск форм. Все это позволяет утверждать, что Беридзе — художественный феномен, открытый для получения удовольствия и размышлений над природой искусства.
Критики отмечают цветовое разнообразие, смелые сочетания графических и живописных полей, неутомимый поиск форм. Все это позволяет утверждать, что Беридзе — художественный феномен, открытый для получения удовольствия и размышлений над природой искусства.
Посетить выставку можно с 29 ноября 2024 года по 23 февраля 2025-го.
Куратор — Марина Федоровская. Участие в проекте принял Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд).
Посетить выставку можно с 29 ноября 2024 года по 23 февраля 2025-го.
Куратор — Марина Федоровская. Участие в проекте принял Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд).