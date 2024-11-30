Рейтинг@Mail.ru
Парижский грузин в Москве: яркая выставка Александра Беридзе в ГУМе - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
08:00 30.11.2024 (обновлено: 08:06 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/vystavka-1986552177.html
Парижский грузин в Москве: яркая выставка Александра Беридзе в ГУМе
Парижский грузин в Москве: яркая выставка Александра Беридзе в ГУМе - РИА Новости, 30.11.2024
Парижский грузин в Москве: яркая выставка Александра Беридзе в ГУМе
В галерее ГУМ-Red-Line открылась персональная выставка художника Александра Беридзе. В экспозиции — новые работы истинного патриота России, созданные в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T08:00
2024-11-30T08:06
культура
фото - культура
фото
куда сходить
что посмотреть
гум
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986522757_0:212:2890:1838_1920x0_80_0_0_963042ca6545c692ab05b26f8f5c660f.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В галерее ГУМ-Red-Line открылась персональная выставка художника Александра Беридзе. В экспозиции — новые работы истинного патриота России, созданные в парижской студии за последние два года, а также картины из московской мастерской "короля абстракции", как называют его в Европе. Красота эклектики ментально-эмоциональных состояний — в фотоленте РИА Новости.
франция
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Мария Селиванова
Мария Селиванова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1d/1986522757_80:0:2811:2048_1920x0_80_0_0_398b3bf34c01d95ccf7aa55d0824deea.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
фото - культура, фото, фото, куда сходить , что посмотреть , гум, франция, москва, россия, новости культуры
Культура, Фото - Культура, Фото, куда сходить , что посмотреть , ГУМ, Франция, Москва, Россия, Новости культуры
Парижский грузин в Москве: яркая выставка Александра Беридзе в ГУМе

В ГУМ-Red-Line открылась выставка Александра Беридзе "Абстрактное мышление"

Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В галерее ГУМ-Red-Line открылась персональная выставка художника Александра Беридзе. В экспозиции — новые работы истинного патриота России, созданные в парижской студии за последние два года, а также картины из московской мастерской "короля абстракции", как называют его в Европе. Красота эклектики ментально-эмоциональных состояний — в фотоленте РИА Новости.
© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line

Название выставки "Абстрактное мышление" отсылает к важнейшему постулату нового искусства и базовой способности научного познания, а также объясняет, что научное сообщество видит в картинах художника.

Серия Размышления, Opus № 8, 2021

Название выставки "Абстрактное мышление" отсылает к важнейшему постулату нового искусства и базовой способности научного познания, а также объясняет, что научное сообщество видит в картинах художника.

© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line
1 из 11
© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line

Александр Беридзе родился в Кисловодске, окончил Тбилисскую государственную академию художеств и уже четверть века живет между Францией и Россией.

Его творчество привлекает внимание ученых — психологов, философов, нейробиологов, менталистов.

Многие считают, что полотна художника воплощают мыслительный процесс человека, они малоизученны и крайне индивидуальны.

Художник Александр Беридзе

Александр Беридзе родился в Кисловодске, окончил Тбилисскую государственную академию художеств и уже четверть века живет между Францией и Россией.

Его творчество привлекает внимание ученых — психологов, философов, нейробиологов, менталистов.

Многие считают, что полотна художника воплощают мыслительный процесс человека, они малоизученны и крайне индивидуальны.

© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line
2 из 11
© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line

Художнику удается зафиксировать пограничные состояния сознания благодаря так называемому регламентированному хаосу. А еще — создать визуальную модель мысли.

Серия Транспсихология, Opus № 423, 2024

Художнику удается зафиксировать пограничные состояния сознания благодаря так называемому регламентированному хаосу. А еще — создать визуальную модель мысли.

© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line
3 из 11
© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line

Выставка в галерее ГУМ-Red-Line представит новые работы Беридзе из серии "Transpsychology", созданные в мастерской во Франции, и работы серии "Reflection", принесшие ему известность в художественных и научных кругах благодаря совместному труду с исследователем-менталистом Жаном-Луи Трипоном.

BIS_2857

Выставка в галерее ГУМ-Red-Line представит новые работы Беридзе из серии "Transpsychology", созданные в мастерской во Франции, и работы серии "Reflection", принесшие ему известность в художественных и научных кругах благодаря совместному труду с исследователем-менталистом Жаном-Луи Трипоном.

© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line
4 из 11
© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line

Совместная книга Трипона и Беридзе "Открывая нашу ментальную жизнь" ("À la découverte de notre vie mentale", Les Editions Sydney Laurent, 2018 год) стала экспериментальным исследованием живописи как примера визуализации процесса мышления.

BIS_1981

Совместная книга Трипона и Беридзе "Открывая нашу ментальную жизнь" ("À la découverte de notre vie mentale", Les Editions Sydney Laurent, 2018 год) стала экспериментальным исследованием живописи как примера визуализации процесса мышления.

© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line
5 из 11
© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line

Картины художника Трипон назвал "ментальным фигуративом" за созданную визуализацию мыслительного процесса.

Серия Размышления, Opus № 4, 2021

Картины художника Трипон назвал "ментальным фигуративом" за созданную визуализацию мыслительного процесса.

© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line
6 из 11
© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line

Работы Беридзе привлекают внимание ученых со всего мира. Так, исследователи Колумбийского университета заинтересовались картинами, убедившись, что на его живопись реагируют люди с аутизмом и синдромом Аспергера, известные невосприимчивостью к визуальным образам.

BIS_1991

Работы Беридзе привлекают внимание ученых со всего мира. Так, исследователи Колумбийского университета заинтересовались картинами, убедившись, что на его живопись реагируют люди с аутизмом и синдромом Аспергера, известные невосприимчивостью к визуальным образам.

© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line
7 из 11
© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line

Визуализации мыслительных процессов в работах мастера изучают в Институте мозга во Франции и в самом большом в Европе отделении детского аутизма в парижском госпитале Сальпетриер, основанном в 1656 году.

Серия 25 кадр, фото, 2017

Визуализации мыслительных процессов в работах мастера изучают в Институте мозга во Франции и в самом большом в Европе отделении детского аутизма в парижском госпитале Сальпетриер, основанном в 1656 году.

© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line
8 из 11
© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line

Выставка "Абстрактное мышление" — это сочетание живописи, графики и фотографии. Посетители смогут проследить связь живописных миров художника и его фотоэкспериментов.

Серия ПроСвет, фото, 2016

Выставка "Абстрактное мышление" — это сочетание живописи, графики и фотографии. Посетители смогут проследить связь живописных миров художника и его фотоэкспериментов.

© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line
9 из 11
© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line

Критики отмечают цветовое разнообразие, смелые сочетания графических и живописных полей, неутомимый поиск форм. Все это позволяет утверждать, что Беридзе — художественный феномен, открытый для получения удовольствия и размышлений над природой искусства.

BIS_2877

Критики отмечают цветовое разнообразие, смелые сочетания графических и живописных полей, неутомимый поиск форм. Все это позволяет утверждать, что Беридзе — художественный феномен, открытый для получения удовольствия и размышлений над природой искусства.

© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line
10 из 11
© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line

Посетить выставку можно с 29 ноября 2024 года по 23 февраля 2025-го.

Куратор — Марина Федоровская. Участие в проекте принял Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд).

BIS_2848

Посетить выставку можно с 29 ноября 2024 года по 23 февраля 2025-го.

Куратор — Марина Федоровская. Участие в проекте принял Фонд поддержки образования и науки (Алферовский фонд).

© Фото предоставлено галереей ГУМ-Red-Line
11 из 11
 
КультураФото - КультураФотокуда сходитьчто посмотретьГУМФранцияМоскваРоссияНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала