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Парижский грузин в Москве: яркая выставка Александра Беридзе в ГУМе

Парижский грузин в Москве: яркая выставка Александра Беридзе в ГУМе - РИА Новости, 30.11.2024

Парижский грузин в Москве: яркая выставка Александра Беридзе в ГУМе

В галерее ГУМ-Red-Line открылась персональная выставка художника Александра Беридзе. В экспозиции — новые работы истинного патриота России, созданные в... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T08:00

2024-11-30T08:00

2024-11-30T08:06

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. В галерее ГУМ-Red-Line открылась персональная выставка художника Александра Беридзе. В экспозиции — новые работы истинного патриота России, созданные в парижской студии за последние два года, а также картины из московской мастерской "короля абстракции", как называют его в Европе. Красота эклектики ментально-эмоциональных состояний — в фотоленте РИА Новости.

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2024

Мария Селиванова

Мария Селиванова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Мария Селиванова

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