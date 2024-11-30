ВВС России и Сирии наносят удары по скоплениям террористов в Алеппо
ВВС России и Сирии наносят удары по линиям снабжения террористов в Алеппо
Экипажи ВКС России и ВВС Сирии. Архивное фото
Читать ria.ru в
КАИР, 30 ноя - РИА Новости. ВВС Сирии и России наносят удары по скоплениям и линиям снабжения террористов, сообщило сирийское министерство обороны.
В пятницу замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк заявил, что оказывая поддержку Сирии, ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований, пунктам управления, складам, артиллерийским позициям террористов.
"Сирийская и дружественная российская военная авиация наносят удары по скоплениям террористов, их передвижениям и линиям их снабжения", - заявило минобороны Сирии.
В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
* Запрещенная в России террористическая организация