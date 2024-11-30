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ВВС России и Сирии наносят удары по скоплениям террористов в Алеппо - РИА Новости, 30.11.2024
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20:27 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/vvs-1986660552.html
ВВС России и Сирии наносят удары по скоплениям террористов в Алеппо
ВВС России и Сирии наносят удары по скоплениям террористов в Алеппо - РИА Новости, 30.11.2024
ВВС России и Сирии наносят удары по скоплениям террористов в Алеппо
ВВС Сирии и России наносят удары по скоплениям и линиям снабжения террористов, сообщило сирийское министерство обороны. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T20:27
2024-11-30T20:27
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КАИР, 30 ноя - РИА Новости. ВВС Сирии и России наносят удары по скоплениям и линиям снабжения террористов, сообщило сирийское министерство обороны. В пятницу замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк заявил, что оказывая поддержку Сирии, ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований, пунктам управления, складам, артиллерийским позициям террористов. "Сирийская и дружественная российская военная авиация наносят удары по скоплениям террористов, их передвижениям и линиям их снабжения", - заявило минобороны Сирии. В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления. Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20241129/siriya-1986578256.html
https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html
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в мире, сирия, алеппо, россия, воздушно-космические силы россии, обострение ситуации в сирии — 2024
В мире, Сирия, Алеппо, Россия, Воздушно-космические силы России, Обострение ситуации в Сирии — 2024
ВВС России и Сирии наносят удары по скоплениям террористов в Алеппо

ВВС России и Сирии наносят удары по линиям снабжения террористов в Алеппо

© Минобороны России/TelegramЭкипажи ВКС России и ВВС Сирии
Экипажи ВКС России и ВВС Сирии - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Минобороны России/Telegram
Экипажи ВКС России и ВВС Сирии. Архивное фото
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КАИР, 30 ноя - РИА Новости. ВВС Сирии и России наносят удары по скоплениям и линиям снабжения террористов, сообщило сирийское министерство обороны.
В пятницу замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) капитан первого ранга Олег Игнасюк заявил, что оказывая поддержку Сирии, ВКС России наносят ракетно-бомбовые удары по технике и живой силе незаконных вооруженных формирований, пунктам управления, складам, артиллерийским позициям террористов.
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ВКС России оказывают поддержку армии Сирии из-за наступления террористов
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"Сирийская и дружественная российская военная авиация наносят удары по скоплениям террористов, их передвижениям и линиям их снабжения", - заявило минобороны Сирии.
В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Сирийская армия сообщила, что террористы проникли во многие районы сирийского города Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.
* Запрещенная в России террористическая организация
Боевики террористической организации Хайят Тахрир аш-Шам* - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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