https://ria.ru/20241130/vrach-1986641750.html

Украинцы полностью вымрут через 180 лет, заявила врач

Украинцы полностью вымрут через 180 лет, заявила врач - РИА Новости, 30.11.2024

Украинцы полностью вымрут через 180 лет, заявила врач

Украинцы полностью вымрут через 180 лет даже без учета миграции и потерь на фронте, заявила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире телеканала... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T17:27

2024-11-30T17:27

2024-11-30T17:45

в мире

украина

ольга богомолец

николай азаров (политик)

владимир зеленский

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинцы полностью вымрут через 180 лет даже без учета миграции и потерь на фронте, заявила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире телеканала "Новости.Live"."У нас идет бешеный катастрофический рост смертности и снижение рождаемости. <...> Не считая цифры потерь на войне, не считая цифры эмиграции украинцев, <...> только считая рождаемость и смертность, украинская нация обнулится через 180 лет, это шесть поколений по 30 лет", — подчеркнула она.В августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В октябре глава образовательно-воспитательного совета Всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик заявила, что страну с 2022 года покинули более миллиона школьников.По словам директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Киеву удастся вернуть не более половины граждан, уехавших за границу. В апреле украинские журналисты, проанализировав материал Министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки.

https://ria.ru/20241130/elektroenergiya-1986629261.html

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в мире, украина, ольга богомолец, николай азаров (политик), владимир зеленский