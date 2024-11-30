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Украинцы полностью вымрут через 180 лет, заявила врач - РИА Новости, 30.11.2024
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17:27 30.11.2024 (обновлено: 17:45 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/vrach-1986641750.html
Украинцы полностью вымрут через 180 лет, заявила врач
Украинцы полностью вымрут через 180 лет, заявила врач - РИА Новости, 30.11.2024
Украинцы полностью вымрут через 180 лет, заявила врач
Украинцы полностью вымрут через 180 лет даже без учета миграции и потерь на фронте, заявила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире телеканала... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T17:27
2024-11-30T17:45
в мире
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинцы полностью вымрут через 180 лет даже без учета миграции и потерь на фронте, заявила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире телеканала "Новости.Live".&quot;У нас идет бешеный катастрофический рост смертности и снижение рождаемости. &lt;...&gt; Не считая цифры потерь на войне, не считая цифры эмиграции украинцев, &lt;...&gt; только считая рождаемость и смертность, украинская нация обнулится через 180 лет, это шесть поколений по 30 лет&quot;, — подчеркнула она.В августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В октябре глава образовательно-воспитательного совета Всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик заявила, что страну с 2022 года покинули более миллиона школьников.По словам директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Киеву удастся вернуть не более половины граждан, уехавших за границу. В апреле украинские журналисты, проанализировав материал Министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки.
https://ria.ru/20241130/elektroenergiya-1986629261.html
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в мире, украина, ольга богомолец, николай азаров (политик), владимир зеленский
В мире, Украина, Ольга Богомолец, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский
Украинцы полностью вымрут через 180 лет, заявила врач

Заслуженный врач Украины Богомолец: украинцы полностью вымрут через 180 лет

© Фото : Дмитрий РовчакКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Фото : Дмитрий Ровчак
Киев. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Украинцы полностью вымрут через 180 лет даже без учета миграции и потерь на фронте, заявила заслуженный врач Украины Ольга Богомолец в эфире телеканала "Новости.Live".
«

"У нас идет бешеный катастрофический рост смертности и снижение рождаемости. <...> Не считая цифры потерь на войне, не считая цифры эмиграции украинцев, <...> только считая рождаемость и смертность, украинская нация обнулится через 180 лет, это шесть поколений по 30 лет", — подчеркнула она.

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В августе Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. В октябре глава образовательно-воспитательного совета Всемирного конгресса украинцев Любовь Любчик заявила, что страну с 2022 года покинули более миллиона школьников.
По словам директора украинского Института демографии и социальных исследований Эллы Либановой, население страны к 2033 году может составить максимум 35 миллионов человек. По ее мнению, Киеву удастся вернуть не более половины граждан, уехавших за границу.
В апреле украинские журналисты, проанализировав материал Министерства социальной политики о стратегии демографического развития страны, сообщили, что уровень рождаемости в стране упал до минимальной за последние 300 лет отметки.
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