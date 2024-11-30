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На Украине на отсрочку от армии смогут претендовать протезисты - РИА Новости, 30.11.2024
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16:18 30.11.2024 (обновлено: 16:50 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/ukraina-1986636648.html
На Украине на отсрочку от армии смогут претендовать протезисты
На Украине на отсрочку от армии смогут претендовать протезисты - РИА Новости, 30.11.2024
На Украине на отсрочку от армии смогут претендовать протезисты
Кабмин Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников на критически важных предприятиях, согласно которым на отсрочку от призыва могут РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T16:18
2024-11-30T16:50
в мире
украина
денис шмыгаль
владимир зеленский
верховная рада украины
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Кабмин Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников на критически важных предприятиях, согласно которым на отсрочку от призыва могут претендовать специалисты протезно-ортопедического производства, сообщило министерство экономики страны. Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее сообщал, что кабмин Украины обновил порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и обновил критерии критически важных для экономики страны предприятий. Согласно новым правилам, все бронирования будут осуществляться с 1 декабря. Будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие критериям. Для тех, кто уже имеет отсрочку, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. Как сообщает минэкономики, кабмин Украины внес и другие изменения в правила бронирования военнообязанных работников. "В список должностей, которые могут быть забронированы без ограничений по объемам, добавлены специалисты в сфере протезно-ортопедического производства", - говорится, в частности, в сообщении, опубликованном на сайте минэкономики. В сообщении также отмечается, что с 1 декабря процедура бронирования снова станет доступна через портал "Дія" ("Действие"). Критически важные предприятия должны будут обновить данные о своей "критичности" до 28 февраля 2025 года. Заработная плата с декабря у всех забронированных сотрудников должна быть от 20 тысяч гривен (480 долларов), за исключением сотрудников коммунальных и государственных учреждений, добавили в минэкономики. "В то же время правительство предусмотрело для предприятий с действующей критичностью возможность бронировать до 28 февраля 2025 года новых работников... После получения новой критичности (по новым обязательным критериям предприятия - ред. ) смогут бронировать работников на срок до 12 месяцев", - уточнили в ведомстве. Ранее депутат Верховной рады Богдан Кицак заявлял, что за последние месяцы число сотрудников предприятий, имеющих бронь от мобилизации, увеличилось с 900 тысяч до 1,6 миллиона человек, и многие из них эту бронь теперь потеряют из-за новых правил, введенных правительством. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Сроки демобилизации в законе не прописаны. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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в мире, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, верховная рада украины
В мире, Украина, Денис Шмыгаль, Владимир Зеленский, Верховная Рада Украины
На Украине на отсрочку от армии смогут претендовать протезисты

На Украине отсрочку получат специалисты протезно-ортопедического производства

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Кабмин Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников на критически важных предприятиях, согласно которым на отсрочку от призыва могут претендовать специалисты протезно-ортопедического производства, сообщило министерство экономики страны.
Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее сообщал, что кабмин Украины обновил порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и обновил критерии критически важных для экономики страны предприятий. Согласно новым правилам, все бронирования будут осуществляться с 1 декабря. Будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие критериям. Для тех, кто уже имеет отсрочку, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. Как сообщает минэкономики, кабмин Украины внес и другие изменения в правила бронирования военнообязанных работников.
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"В список должностей, которые могут быть забронированы без ограничений по объемам, добавлены специалисты в сфере протезно-ортопедического производства", - говорится, в частности, в сообщении, опубликованном на сайте минэкономики.
В сообщении также отмечается, что с 1 декабря процедура бронирования снова станет доступна через портал "Дія" ("Действие"). Критически важные предприятия должны будут обновить данные о своей "критичности" до 28 февраля 2025 года. Заработная плата с декабря у всех забронированных сотрудников должна быть от 20 тысяч гривен (480 долларов), за исключением сотрудников коммунальных и государственных учреждений, добавили в минэкономики.
"В то же время правительство предусмотрело для предприятий с действующей критичностью возможность бронировать до 28 февраля 2025 года новых работников... После получения новой критичности (по новым обязательным критериям предприятия - ред. ) смогут бронировать работников на срок до 12 месяцев", - уточнили в ведомстве.
Ранее депутат Верховной рады Богдан Кицак заявлял, что за последние месяцы число сотрудников предприятий, имеющих бронь от мобилизации, увеличилось с 900 тысяч до 1,6 миллиона человек, и многие из них эту бронь теперь потеряют из-за новых правил, введенных правительством.
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В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
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