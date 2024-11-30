https://ria.ru/20241130/ukraina-1986636648.html

На Украине на отсрочку от армии смогут претендовать протезисты

На Украине на отсрочку от армии смогут претендовать протезисты - РИА Новости, 30.11.2024

На Украине на отсрочку от армии смогут претендовать протезисты

Кабмин Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников на критически важных предприятиях, согласно которым на отсрочку от призыва могут РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T16:18

2024-11-30T16:18

2024-11-30T16:50

в мире

украина

денис шмыгаль

владимир зеленский

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742882579_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bf1785a0374052171b7ed69c21a3a8f4.jpg

МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Кабмин Украины внес изменения в порядок бронирования военнообязанных работников на критически важных предприятиях, согласно которым на отсрочку от призыва могут претендовать специалисты протезно-ортопедического производства, сообщило министерство экономики страны. Украинский премьер Денис Шмыгаль ранее сообщал, что кабмин Украины обновил порядок предоставления брони от службы военнообязанным сотрудникам и обновил критерии критически важных для экономики страны предприятий. Согласно новым правилам, все бронирования будут осуществляться с 1 декабря. Будет происходить ежемесячный мониторинг предприятий и организаций на соответствие критериям. Для тех, кто уже имеет отсрочку, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. Как сообщает минэкономики, кабмин Украины внес и другие изменения в правила бронирования военнообязанных работников. "В список должностей, которые могут быть забронированы без ограничений по объемам, добавлены специалисты в сфере протезно-ортопедического производства", - говорится, в частности, в сообщении, опубликованном на сайте минэкономики. В сообщении также отмечается, что с 1 декабря процедура бронирования снова станет доступна через портал "Дія" ("Действие"). Критически важные предприятия должны будут обновить данные о своей "критичности" до 28 февраля 2025 года. Заработная плата с декабря у всех забронированных сотрудников должна быть от 20 тысяч гривен (480 долларов), за исключением сотрудников коммунальных и государственных учреждений, добавили в минэкономики. "В то же время правительство предусмотрело для предприятий с действующей критичностью возможность бронировать до 28 февраля 2025 года новых работников... После получения новой критичности (по новым обязательным критериям предприятия - ред. ) смогут бронировать работников на срок до 12 месяцев", - уточнили в ведомстве. Ранее депутат Верховной рады Богдан Кицак заявлял, что за последние месяцы число сотрудников предприятий, имеющих бронь от мобилизации, увеличилось с 900 тысяч до 1,6 миллиона человек, и многие из них эту бронь теперь потеряют из-за новых правил, введенных правительством. В апреле Владимир Зеленский подписал закон о снижении возраста мобилизации на Украине с 27 до 25 лет. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ предписывает всем военнообязанным обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. Сроки демобилизации в законе не прописаны. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации на Украине, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.

https://ria.ru/20240311/ukraina-1932345691.html

https://ria.ru/20241124/kiev-1985464985.html

https://ria.ru/20241129/ukraina-1986583108.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, денис шмыгаль, владимир зеленский, верховная рада украины