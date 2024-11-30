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Умер экс-ударник американской рок-группы My Chemical Romance - РИА Новости, 30.11.2024
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Шоубиз
 
14:02 30.11.2024 (обновлено: 14:08 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/udarnik-1986624900.html
Умер экс-ударник американской рок-группы My Chemical Romance
Умер экс-ударник американской рок-группы My Chemical Romance - РИА Новости, 30.11.2024
Умер экс-ударник американской рок-группы My Chemical Romance
Бывший барабанщик американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар умер в возрасте 44 лет, причина его смерти выясняется, сообщает портал TMZ со ссылкой... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T14:02
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бывший барабанщик американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар умер в возрасте 44 лет, причина его смерти выясняется, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Брайар был найден мертвым в своем доме в Теннесси во вторник, хотя в последний раз его видели живым 4 ноября", - пишет портал. По данным TMZ, полиция не рассматривает возможность смерти в результате преступления, поскольку все оружие и музыкальное оборудование Брайара в доме остались нетронутыми. Судмедэксперт расследует причину и обстоятельства смерти музыканта. Группа My Chemical Romance была основана в 2001 году в Нью-Джерси, за годы активности ее альбомы были удостоены многих наград в США и за их пределами. В 2014 году музыканты объявили, что группа распалась, однако в 2019 году стало официально известно о воссоединении коллектива и последующем турне.
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Умер экс-ударник американской рок-группы My Chemical Romance

TMZ: экс-ударник рок-группы My Chemical Romance умер в возрасте 44 лет

© Paul McConnellБарабанщик американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар во время концерта в Сиднее, Австралия. 2007 год
Барабанщик американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар во время концерта в Сиднее, Австралия. 2007 год - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© Paul McConnell
Барабанщик американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар во время концерта в Сиднее, Австралия. 2007 год
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бывший барабанщик американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар умер в возрасте 44 лет, причина его смерти выясняется, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
"Брайар был найден мертвым в своем доме в Теннесси во вторник, хотя в последний раз его видели живым 4 ноября", - пишет портал.
По данным TMZ, полиция не рассматривает возможность смерти в результате преступления, поскольку все оружие и музыкальное оборудование Брайара в доме остались нетронутыми. Судмедэксперт расследует причину и обстоятельства смерти музыканта.
Группа My Chemical Romance была основана в 2001 году в Нью-Джерси, за годы активности ее альбомы были удостоены многих наград в США и за их пределами. В 2014 году музыканты объявили, что группа распалась, однако в 2019 году стало официально известно о воссоединении коллектива и последующем турне.
 
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