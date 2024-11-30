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Умер экс-ударник американской рок-группы My Chemical Romance

Умер экс-ударник американской рок-группы My Chemical Romance - РИА Новости, 30.11.2024

Умер экс-ударник американской рок-группы My Chemical Romance

Бывший барабанщик американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар умер в возрасте 44 лет, причина его смерти выясняется, сообщает портал TMZ со ссылкой... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T14:02

2024-11-30T14:02

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Бывший барабанщик американской рок-группы My Chemical Romance Боб Брайар умер в возрасте 44 лет, причина его смерти выясняется, сообщает портал TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах. "Брайар был найден мертвым в своем доме в Теннесси во вторник, хотя в последний раз его видели живым 4 ноября", - пишет портал. По данным TMZ, полиция не рассматривает возможность смерти в результате преступления, поскольку все оружие и музыкальное оборудование Брайара в доме остались нетронутыми. Судмедэксперт расследует причину и обстоятельства смерти музыканта. Группа My Chemical Romance была основана в 2001 году в Нью-Джерси, за годы активности ее альбомы были удостоены многих наград в США и за их пределами. В 2014 году музыканты объявили, что группа распалась, однако в 2019 году стало официально известно о воссоединении коллектива и последующем турне.

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