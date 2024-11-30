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Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 30.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:08 30.11.2024 (обновлено: 10:28 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/udar-1986595576.html
Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 30.11.2024
Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T05:08
2024-11-30T10:28
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20241129/vsu-1986544667.html
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Боевой вылет Су-34 в приграничном районе Курской области
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье

Экипаж Су-34 ВКС нанес удар по боевикам и технике ВСУ в курском приграничье

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении.
Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.
"Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34
 
 
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