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Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 30.11.2024
Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T05:08
2024-11-30T05:08
2024-11-30T10:28
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курская область
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.
https://ria.ru/20241129/vsu-1986544667.html
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Боевой вылет Су-34 в приграничном районе Курской области
Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области.
2024-11-30T05:08
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PT0M18S
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россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34
Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье
Экипаж Су-34 ВКС нанес удар по боевикам и технике ВСУ в курском приграничье