https://ria.ru/20241130/udar-1986595576.html

Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье

Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье - РИА Новости, 30.11.2024

Экипаж Су-34 нанес удар по боевикам ВСУ в курском приграничье

Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T05:08

2024-11-30T05:08

2024-11-30T10:28

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

воздушно-космические силы россии

су-34

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Экипаж истребителя-бомбардировщика Су-34 ВКС России нанес удар по скоплению личного состава и технике ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщили в Минобороны. "Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области", - говорится в сообщении. Уточняется, что удар наносился по разведанным целям авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. "Получив подтверждение от разведки об уничтожении военной техники и личного состава ВСУ, экипажи благополучно вернулись на аэродром вылета", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20241129/vsu-1986544667.html

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Боевой вылет Су-34 в приграничном районе Курской области Экипаж Су-34 нанес удар по скоплению личного состава, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области. 2024-11-30T05:08 true PT0M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, курская область, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34