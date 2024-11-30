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Туск рассказал о работе над укреплением границы с Россией - РИА Новости, 30.11.2024
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12:20 30.11.2024 (обновлено: 13:13 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/tusk-1986618182.html
Туск рассказал о работе над укреплением границы с Россией
Туск рассказал о работе над укреплением границы с Россией - РИА Новости, 30.11.2024
Туск рассказал о работе над укреплением границы с Россией
Польша с опережением графика работает над укреплением границы с Россией, на что до 2028 года было выделено 2,5 миллиарда долларов, заявил журналистам... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T12:20
2024-11-30T13:13
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ВАРШАВА, 30 ноя - РИА Новости. Польша с опережением графика работает над укреплением границы с Россией, на что до 2028 года было выделено 2,5 миллиарда долларов, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск "В изначальном плане первый участок должен был появиться в первой половине 2025 года. Уже сегодня мы можем говорить, что первый участок готов", - заявил Туск, посещая участок границы с Калининградской областью России. Он пояснил, что на границе среди прочего устанавливают большое количество бетонных блоков. "На этом участке почти 2,3 тысячи бетонных элементов. Всего будет более 300 километров "твердой инфраструктуры", – сказал польский премьер. Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов США). Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим "угрозам со стороны Белоруссии и России". Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк". В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
https://ria.ru/20241113/polsha-1983572323.html
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россия, польша, москва, дональд туск, владимир путин, такер карлсон, нато, в мире, сша
Россия, Польша, Москва, Дональд Туск, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, В мире, США
Туск рассказал о работе над укреплением границы с Россией

Туск: Польша работает над укреплением границы с Россией с опережением графика

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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ВАРШАВА, 30 ноя - РИА Новости. Польша с опережением графика работает над укреплением границы с Россией, на что до 2028 года было выделено 2,5 миллиарда долларов, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск
"В изначальном плане первый участок должен был появиться в первой половине 2025 года. Уже сегодня мы можем говорить, что первый участок готов", - заявил Туск, посещая участок границы с Калининградской областью России.
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Он пояснил, что на границе среди прочего устанавливают большое количество бетонных блоков. "На этом участке почти 2,3 тысячи бетонных элементов. Всего будет более 300 километров "твердой инфраструктуры", – сказал польский премьер.
Польша реализует на границе с Россией и Белоруссией программу "Восточный щит", на которую в 2024-2028 годах выделено 10 миллиардов злотых (2,5 миллиарда долларов США). Согласно заявлению канцелярии польского премьер-министра, правительство намерено создать комплексную оборонную инфраструктуру на восточном фланге НАТО для противодействия якобы существующим "угрозам со стороны Белоруссии и России".
Ранее президент РФ Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что Москва не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
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12 ноября, 15:51
 
РоссияПольшаМоскваДональд ТускВладимир ПутинТакер КарлсонНАТОВ миреСША
 
 
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