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Европейцы в рамках черных туров посещают места сражений на Украине - РИА Новости, 30.11.2024
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18:29 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/tury-1986649314.html
Европейцы в рамках черных туров посещают места сражений на Украине
Европейцы в рамках черных туров посещают места сражений на Украине - РИА Новости, 30.11.2024
Европейцы в рамках черных туров посещают места сражений на Украине
Европейцы и американцы приобретают так называемые "черные туры", чтобы для развлечения посетить места боестолкновений на Украине, сообщает швейцарская газета... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T18:29
2024-11-30T18:29
украина
харьков
сша
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ЖЕНЕВА, 30 ноя - РИА Новости. Европейцы и американцы приобретают так называемые "черные туры", чтобы для развлечения посетить места боестолкновений на Украине, сообщает швейцарская газета Sarganserländer, пообщавшаяся с "туристами". По данным газеты, на Западе пользуются популярностью так называемые "чёрные туры", предлагаемые примерно десятком украинских турфирм. В ходе таких туров граждане ЕС посещают места прошлых или текущих боестолкновений под Киевом или Харьковом. Так, Sarganserländer пообщалась с 23-летним испанским блогером Альберто Бласко Вентасом, посетившим разрушенный мост через реку Ирпень в Киевской области, которая, как пишет издание, стала одной из главных "достопримечательностей" упомянутых туров. "И Бласко Вентас далеко не единственный военный турист на Украине - все больше иностранцев хотят увидеть разрушения своими глазами", - пишет газета. Одно из украинских агентств - War Tours – в этом году провело экскурсии для порядка 30 человек из США и Европы. Один тур без учёта расходов на дорогу до Украины стоит в среднем от 150 до 250 евро, часть вырученных средств якобы идет на помощь ВСУ. Также за несколько тысяч евро доступны туры, которые проходят в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в Харьковской области. Один из таких туров приобрёл себе гражданин США Ник Тэн. В интервью газете "турист" признался, что всегда искал, чем пощекотать свои нервы – прыгал с парашютом, занимался боксом и ходил на "рейвы" . "Прыгать с самолетов, веселиться всю ночь и бить людей по лицу - это больше не для меня. Так что же лучше всего после всего этого? Отправиться в зону боевых действий", - заявил американец, в июле посетивший Харьков. По данным газеты, некоторым сталкивающимся с таким туризмом жителям Украины не нравится подобный досуг, однако местные турфирмы видят потенциал в данном направлении и готовятся к тому, чтобы после окончания конфликта заключить договоры с такими известными порталами, как Airbnb и TripAdvisor.
https://ria.ru/20241130/elektroenergiya-1986629261.html
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украина, харьков, сша, евросоюз, вооруженные силы украины, в мире, европа
Украина, Харьков, США, Евросоюз, Вооруженные силы Украины, В мире, Европа
Европейцы в рамках черных туров посещают места сражений на Украине

Sarganserländer: европейцы в рамках черных туров посещают места боев на Украине

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaСолдат ВСУ
Солдат ВСУ - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Солдат ВСУ. Архивное фото
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ЖЕНЕВА, 30 ноя - РИА Новости. Европейцы и американцы приобретают так называемые "черные туры", чтобы для развлечения посетить места боестолкновений на Украине, сообщает швейцарская газета Sarganserländer, пообщавшаяся с "туристами".
По данным газеты, на Западе пользуются популярностью так называемые "чёрные туры", предлагаемые примерно десятком украинских турфирм. В ходе таких туров граждане ЕС посещают места прошлых или текущих боестолкновений под Киевом или Харьковом.
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Так, Sarganserländer пообщалась с 23-летним испанским блогером Альберто Бласко Вентасом, посетившим разрушенный мост через реку Ирпень в Киевской области, которая, как пишет издание, стала одной из главных "достопримечательностей" упомянутых туров.
"И Бласко Вентас далеко не единственный военный турист на Украине - все больше иностранцев хотят увидеть разрушения своими глазами", - пишет газета. Одно из украинских агентств - War Tours – в этом году провело экскурсии для порядка 30 человек из США и Европы.
Один тур без учёта расходов на дорогу до Украины стоит в среднем от 150 до 250 евро, часть вырученных средств якобы идет на помощь ВСУ. Также за несколько тысяч евро доступны туры, которые проходят в непосредственной близости к линии боевого соприкосновения в Харьковской области.
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Один из таких туров приобрёл себе гражданин США Ник Тэн. В интервью газете "турист" признался, что всегда искал, чем пощекотать свои нервы – прыгал с парашютом, занимался боксом и ходил на "рейвы" .
"Прыгать с самолетов, веселиться всю ночь и бить людей по лицу - это больше не для меня. Так что же лучше всего после всего этого? Отправиться в зону боевых действий", - заявил американец, в июле посетивший Харьков.
По данным газеты, некоторым сталкивающимся с таким туризмом жителям Украины не нравится подобный досуг, однако местные турфирмы видят потенциал в данном направлении и готовятся к тому, чтобы после окончания конфликта заключить договоры с такими известными порталами, как Airbnb и TripAdvisor.
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