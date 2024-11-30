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Российские Ту-95МС и ВВС Китая провели патрулирование над Тихим океаном

Российские Ту-95МС и ВВС Китая провели патрулирование над Тихим океаном - РИА Новости, 30.11.2024

Российские Ту-95МС и ВВС Китая провели патрулирование над Тихим океаном

Российские Ту-95МС вместе с китайскими ВВС провели 8-часовое патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана в рамках... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T17:09

2024-11-30T17:09

2024-11-30T17:52

в мире

россия

восточно-китайское море

тихий океан

воздушно-космические силы россии

народно-освободительная армия китая

ту-95мс

китай

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Российские Ту-95МС вместе с китайскими ВВС провели 8-часовое патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана в рамках плана военного сотрудничества на текущий год, мероприятие не направлено против третьих стран, сообщило Минобороны РФ."Авиагруппа в составе стратегических ракетоносцев Ту-95МС ВКС России и стратегических бомбардировщиков Хун-6к ВВС НОАК осуществила воздушное патрулирование над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана. Продолжительность совместного полета российских и китайских самолетов составила около 8 часов... Мероприятие проведено в рамках реализации плана военного сотрудничества на 2024 год и не направлено против третьих стран", - говорится в сообщении.Истребительное авиационное прикрытие осуществлялось самолетами Су-30СМ, МиГ-31 ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая.В ходе патрулирования выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в Китае. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождали истребители иностранных государств.В ходе полета экипажи стратегических ракетоносцев Ту-95МС выполнили дозаправку топливом в воздухе ночью.Отмечено, что самолеты обеих стран действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено.

https://ria.ru/20241126/g7-1985875840.html

https://ria.ru/20241126/kitaj-1985733112.html

россия

восточно-китайское море

тихий океан

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Патрулирование над Тихим океаном российских Ту-95МС и ВВС Китая ВКС России и ВВС Китая провели очередное совместное воздушное патрулирование в Азиатско-Тихоокеанском регионе: стратегические ракетоносцы Ту-95мс и стратегические бомбардировщики Хун-6к совершили 8-часовой полет над акваториями Японского и Восточно-Китайского морей, западной частью Тихого океана, сообщает Минобороны РФ. Отмечается, что прикрытие на всем маршруте вели Су-30см, МиГ-31ВКС России и Цзянь-16 ВВС Китая, были выполнены посадка и взлет российских самолетов с аэродрома в КНР. На отдельных этапах маршрута стратегические ракетоносцы сопровождались истребителями иностранных государств. В российском оборонном ведомстве отметили, что самолеты РФ и КНР действовали строго в соответствии с положениями международного права, нарушений воздушного пространства иностранных государств не допущено. 2024-11-30T17:09 true PT1M16S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, восточно-китайское море, тихий океан, воздушно-космические силы россии, народно-освободительная армия китая, ту-95мс, китай, су-30см, миг-31