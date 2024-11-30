Зарубежные ученые были против исключения России из проектов ЦЕРН
Фурсенко: одного голоса не хватило, чтобы оставить Россию в проектах ЦЕРН
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлобус — символ Европейского совета по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) в Женеве
Глобус — символ Европейского совета по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) в Женеве. Архивное фото
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СИРИУС, 30 ноя — РИА Новости. Зарубежные ученые были против исключения российских специалистов из проектов Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), но такой вердикт выносился на уровне правительств и при голосовании не хватило одного голоса, чтобы это решение не состоялось, заявил РИА Новости помощник президента России Андрей Фурсенко.
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"Насколько я знаю, научный блок выступал за то, чтобы отклонить (предложение о прекращении работы ученых из России в ЦЕРН)", — сказал Фурсенко агентству на полях IV Конгресса молодых ученых.
По его словам, иностранные исследователи очень активно хотели и дальше работать с российскими коллегами в рамках ЦЕРН.
"Там же решения принимаются на уровне руководителей правительств. <...> Не хватило одного голоса стран", — добавил Фурсенко. Решение было принято "под очень сильным давлением Украины", отметил он. "Ученые это очень хорошо понимают", — сказал помощник президента РФ.
ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория в области физики высоких энергий. В состав ЦЕРН входят 20 государств.
Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
Запад сейчас предлагает российским ученым продолжать работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом категорически не будет, заявил в интервью РИА Новости в ноябре президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку, говорил Ковальчук.