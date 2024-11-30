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Зарубежные ученые были против исключения России из проектов ЦЕРН - РИА Новости, 30.11.2024
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07:48 30.11.2024 (обновлено: 16:07 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/tsern-1986599728.html
Зарубежные ученые были против исключения России из проектов ЦЕРН
Зарубежные ученые были против исключения России из проектов ЦЕРН - РИА Новости, 30.11.2024
Зарубежные ученые были против исключения России из проектов ЦЕРН
Зарубежные ученые были против исключения российских специалистов из проектов Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), но такой вердикт выносился на... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T07:48
2024-11-30T16:07
россия
дубна
андрей фурсенко
михаил ковальчук
мария захарова
европейская организация ядерных исследований (церн)
объединенный институт ядерных исследований
курчатовский институт
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СИРИУС, 30 ноя — РИА Новости. Зарубежные ученые были против исключения российских специалистов из проектов Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), но такой вердикт выносился на уровне правительств и при голосовании не хватило одного голоса, чтобы это решение не состоялось, заявил РИА Новости помощник президента России Андрей Фурсенко.&quot;Насколько я знаю, научный блок выступал за то, чтобы отклонить (предложение о прекращении работы ученых из России в ЦЕРН)&quot;, — сказал Фурсенко агентству на полях IV Конгресса молодых ученых.По его словам, иностранные исследователи очень активно хотели и дальше работать с российскими коллегами в рамках ЦЕРН."Там же решения принимаются на уровне руководителей правительств. &lt;...&gt; Не хватило одного голоса стран", — добавил Фурсенко. Решение было принято "под очень сильным давлением Украины", отметил он. "Ученые это очень хорошо понимают", — сказал помощник президента РФ.ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория в области физики высоких энергий. В состав ЦЕРН входят 20 государств.Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований. Запад сейчас предлагает российским ученым продолжать работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом категорически не будет, заявил в интервью РИА Новости в ноябре президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку, говорил Ковальчук.
https://ria.ru/20241130/nauka-1986596868.html
https://ria.ru/20241108/tsern-1982578647.html
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россия, дубна, андрей фурсенко, михаил ковальчук, мария захарова, европейская организация ядерных исследований (церн), объединенный институт ядерных исследований, курчатовский институт
Россия, Дубна, Андрей Фурсенко, Михаил Ковальчук, Мария Захарова, Европейская организация ядерных исследований (ЦЕРН), Объединенный институт ядерных исследований, Курчатовский институт
Зарубежные ученые были против исключения России из проектов ЦЕРН

Фурсенко: одного голоса не хватило, чтобы оставить Россию в проектах ЦЕРН

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкГлобус — символ Европейского совета по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) в Женеве
Глобус — символ Европейского совета по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) в Женеве - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Глобус — символ Европейского совета по ядерным исследованиям ЦЕРН (CERN) в Женеве. Архивное фото
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СИРИУС, 30 ноя — РИА Новости. Зарубежные ученые были против исключения российских специалистов из проектов Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), но такой вердикт выносился на уровне правительств и при голосовании не хватило одного голоса, чтобы это решение не состоялось, заявил РИА Новости помощник президента России Андрей Фурсенко.
«

"Насколько я знаю, научный блок выступал за то, чтобы отклонить (предложение о прекращении работы ученых из России в ЦЕРН)", — сказал Фурсенко агентству на полях IV Конгресса молодых ученых.

Андрей Фурсенко - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Фурсенко прокомментировал исключение России из проектов ЦЕРН
Вчера, 06:25
По его словам, иностранные исследователи очень активно хотели и дальше работать с российскими коллегами в рамках ЦЕРН.
"Там же решения принимаются на уровне руководителей правительств. <...> Не хватило одного голоса стран", — добавил Фурсенко. Решение было принято "под очень сильным давлением Украины", отметил он. "Ученые это очень хорошо понимают", — сказал помощник президента РФ.
ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория в области физики высоких энергий. В состав ЦЕРН входят 20 государств.
Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований.
Запад сейчас предлагает российским ученым продолжать работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом категорически не будет, заявил в интервью РИА Новости в ноябре президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук.
Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку, говорил Ковальчук.
Тоннель большого адронного коллайдера Европейской организации по ядерным исследованиям недалеко от Женевы - РИА Новости, 1920, 08.11.2024
Ковальчук: россиянам предложили работать в ЦЕРН под "нейтральным флагом"
8 ноября, 07:20
 
РоссияДубнаАндрей ФурсенкоМихаил КовальчукМария ЗахароваЕвропейская организация ядерных исследований (ЦЕРН)Объединенный институт ядерных исследованийКурчатовский институт
 
 
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