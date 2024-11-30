https://ria.ru/20241130/tsern-1986599728.html

Зарубежные ученые были против исключения России из проектов ЦЕРН

Зарубежные ученые были против исключения России из проектов ЦЕРН - РИА Новости, 30.11.2024

Зарубежные ученые были против исключения России из проектов ЦЕРН

Зарубежные ученые были против исключения российских специалистов из проектов Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), но такой вердикт выносился на... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T07:48

2024-11-30T07:48

2024-11-30T16:07

россия

дубна

андрей фурсенко

михаил ковальчук

мария захарова

европейская организация ядерных исследований (церн)

объединенный институт ядерных исследований

курчатовский институт

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СИРИУС, 30 ноя — РИА Новости. Зарубежные ученые были против исключения российских специалистов из проектов Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН), но такой вердикт выносился на уровне правительств и при голосовании не хватило одного голоса, чтобы это решение не состоялось, заявил РИА Новости помощник президента России Андрей Фурсенко."Насколько я знаю, научный блок выступал за то, чтобы отклонить (предложение о прекращении работы ученых из России в ЦЕРН)", — сказал Фурсенко агентству на полях IV Конгресса молодых ученых.По его словам, иностранные исследователи очень активно хотели и дальше работать с российскими коллегами в рамках ЦЕРН."Там же решения принимаются на уровне руководителей правительств. <...> Не хватило одного голоса стран", — добавил Фурсенко. Решение было принято "под очень сильным давлением Украины", отметил он. "Ученые это очень хорошо понимают", — сказал помощник президента РФ.ЦЕРН — крупнейшая в мире лаборатория в области физики высоких энергий. В состав ЦЕРН входят 20 государств.Ранее официальный представитель Европейской организации ядерных исследований Арно Марсолье заявил РИА Новости, что ЦЕРН с 30 ноября этого года прекратит сотрудничество примерно с 500 специалистами, имеющими связи с Россией. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда заявила, что решение ЦЕРН приостановить сотрудничество с Россией политизировано и абсолютно неприемлемо, военно-политическая обстановка в мире не должна подрывать прогресс в области научных исследований. Запад сейчас предлагает российским ученым продолжать работать в Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) под "нейтральным флагом", получив международный статус сотрудников Объединенного института ядерных исследований в подмосковной Дубне, но российское государство по такой схеме взаимодействовать с Западом категорически не будет, заявил в интервью РИА Новости в ноябре президент Национального исследовательского центра "Курчатовский институт" Михаил Ковальчук. Ранее Ковальчук отмечал, что существенная доля экспериментов ЦЕРН в свое время была выполнена российскими учеными. Они вернулись в Россию, обогащенные этим опытом, и реализуют его дома, развивая отечественную науку, говорил Ковальчук.

https://ria.ru/20241130/nauka-1986596868.html

https://ria.ru/20241108/tsern-1982578647.html

россия

дубна

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россия, дубна, андрей фурсенко, михаил ковальчук, мария захарова, европейская организация ядерных исследований (церн), объединенный институт ядерных исследований, курчатовский институт