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Трамп заявил, что его встреча с Трюдо прошла продуктивно - РИА Новости, 30.11.2024
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21:47 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/tramp-1986665623.html
Трамп заявил, что его встреча с Трюдо прошла продуктивно
Трамп заявил, что его встреча с Трюдо прошла продуктивно - РИА Новости, 30.11.2024
Трамп заявил, что его встреча с Трюдо прошла продуктивно
Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в субботу заявил, что его встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо прошла очень продуктивно на фоне его РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T21:47
2024-11-30T21:47
в мире
канада
сша
флорида
дональд трамп
джастин трюдо
торговая война
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в субботу заявил, что его встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо прошла очень продуктивно на фоне его угроз ввести пошлины против соседней страны из-за проблем с нелегальной иммиграцией и притоком наркотрафика. "У меня только что состоялась очень продуктивная встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, на которой мы обсудили множество важных тем, для решения которых обеим странам потребуется совместная работа, например, кризис, связанный с фентанилом и наркотиками", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social после того, как Трюдо в пятницу вечером посетил его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Ранее Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну.
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в мире, канада, сша, флорида, дональд трамп, джастин трюдо, торговая война
В мире, Канада, США, Флорида, Дональд Трамп, Джастин Трюдо, торговая война
Трамп заявил, что его встреча с Трюдо прошла продуктивно

Трамп: встреча с Трюдо прошла продуктивно после угроз пошлин против Канады

© AP Photo / Evan VucciДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Evan Vucci
Дональд Трамп. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в субботу заявил, что его встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо прошла очень продуктивно на фоне его угроз ввести пошлины против соседней страны из-за проблем с нелегальной иммиграцией и притоком наркотрафика.
«
"У меня только что состоялась очень продуктивная встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, на которой мы обсудили множество важных тем, для решения которых обеим странам потребуется совместная работа, например, кризис, связанный с фентанилом и наркотиками", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social после того, как Трюдо в пятницу вечером посетил его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида.
Ранее Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
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Вчера, 21:00
 
В миреКанадаСШАФлоридаДональд ТрампДжастин Трюдоторговая война
 
 
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