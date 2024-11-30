https://ria.ru/20241130/tramp-1986665623.html

Трамп заявил, что его встреча с Трюдо прошла продуктивно

Трамп заявил, что его встреча с Трюдо прошла продуктивно - РИА Новости, 30.11.2024

Трамп заявил, что его встреча с Трюдо прошла продуктивно

Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в субботу заявил, что его встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо прошла очень продуктивно на фоне его РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T21:47

2024-11-30T21:47

2024-11-30T21:47

в мире

канада

сша

флорида

дональд трамп

джастин трюдо

торговая война

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ВАШИНГТОН, 30 ноя - РИА Новости. Выигравший выборы президента США Дональд Трамп в субботу заявил, что его встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо прошла очень продуктивно на фоне его угроз ввести пошлины против соседней страны из-за проблем с нелегальной иммиграцией и притоком наркотрафика. "У меня только что состоялась очень продуктивная встреча с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, на которой мы обсудили множество важных тем, для решения которых обеим странам потребуется совместная работа, например, кризис, связанный с фентанилом и наркотиками", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social после того, как Трюдо в пятницу вечером посетил его поместье Мар-а-Лаго в штате Флорида. Ранее Трамп заявил, что с 20 января, после вступления в должность, подпишет указ о введении 25-процентных тарифов на все товары из Мексики и Канады из-за неразрешенности проблемы нелегальной иммиграции и притока наркотрафика в страну.

https://ria.ru/20241130/tramp-1986662781.html

канада

сша

флорида

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, канада, сша, флорида, дональд трамп, джастин трюдо, торговая война