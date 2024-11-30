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Британцы благосклоннее относятся к Трампу, чем к Стармеру, показал опрос - РИА Новости, 30.11.2024
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17:22 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/tramp-1986641261.html
Британцы благосклоннее относятся к Трампу, чем к Стармеру, показал опрос
Британцы благосклоннее относятся к Трампу, чем к Стармеру, показал опрос - РИА Новости, 30.11.2024
Британцы благосклоннее относятся к Трампу, чем к Стармеру, показал опрос
Британцы более благосклонно относятся к победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу и американскому миллиардеру Илону Маску, чем премьеру... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T17:22
2024-11-30T17:22
в мире
великобритания
сша
кир стармер
дональд трамп
илон маск
выборы президента сша — 2024
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Британцы более благосклонно относятся к победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу и американскому миллиардеру Илону Маску, чем премьеру Великобритании Киру Стармеру, сообщает газета Telegraph со ссылкой на проведённое для неё исследование. Ранее опросы показали, что рейтинг Стармера ниже, чем у всех его коллег, возглавляющих крупные политические партии в Великобритании. Сообщалось, что рейтинг одобрения премьер-министра составляет минус 22 пункта, только 26% британцев позитивно оценивают главу правительства. При этом рейтинг самого Маска среди британцев выше, к нему положительно относятся 29% опрошенных. "Избранного, но ещё не вступившего в должность президента США ненавидят меньше, чем премьер-министра (Великобритании - ред.)... Дональд Трамп более популярен в Великобритании, чем Кир Стармер... Аналогично, Илон Маск имеет более высокую благосклонность среди избирателей Великобритании, чем Кир (Стармер - ред.), - говорится в сообщении. По данным исследования, проведённого компанией Freshwater Strategy для газеты, большинство британцев заявили о своём неблагосклонном отношении к Трампу и Стармеру - 53% отрицательно относятся к Трампу и 55% - к Стармеру. Тем не менее, согласно исследованию, 29% британцев положительно относятся к Трампу, и только 25% выразили такое мнение о Стармере. Остальные британцы заявили о нейтральном мнении об этих политиках или вовсе не слышали о них. Таким образом, общий рейтинг Трампа, представляющий разницу между положительной и отрицательной оценкой, в Великобритании составляет минус 24 пункта, тогда как рейтинг Стармера - минус 30 пунктов. В то же время, согласно исследованию, показатель Илона Маска по этому вопросу составляет минус 17 пунктов. При этом газета не приводит данные о выборке исследования и погрешности. На прошлой неделе Илон Маск заявил, что основные политические партии Великобритании ожидает провал на следующих выборах в связи с низким рейтингом одобрения британского премьер-министра Кира Стармера. Маск выступал с критикой в адрес Стармера из-за заявлений последнего о том, что британское правительство выступает против нападений на мусульманские сообщества на фоне беспорядков. Маск задался вопросом, не должны ли правительство беспокоить нападения "на все сообщества". Бизнесмен также писал в принадлежащей ему соцсети X под одним из видео с протестов в британских городах, что "гражданская война неизбежна". Позднее представитель Стармера заявил, что комментарии Маска, предрекшего Великобритании гражданскую войну, не имеют под собой оснований. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241123/trump-1985347197.html
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в мире, великобритания, сша, кир стармер, дональд трамп, илон маск, выборы президента сша — 2024
В мире, Великобритания, США, Кир Стармер, Дональд Трамп, Илон Маск, Выборы президента США — 2024
Британцы благосклоннее относятся к Трампу, чем к Стармеру, показал опрос

Telegraph: британцы более лучше относятся к Трампу и маску, чем к Стармеру

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Британцы более благосклонно относятся к победившему на президентских выборах в США Дональду Трампу и американскому миллиардеру Илону Маску, чем премьеру Великобритании Киру Стармеру, сообщает газета Telegraph со ссылкой на проведённое для неё исследование.
Ранее опросы показали, что рейтинг Стармера ниже, чем у всех его коллег, возглавляющих крупные политические партии в Великобритании. Сообщалось, что рейтинг одобрения премьер-министра составляет минус 22 пункта, только 26% британцев позитивно оценивают главу правительства. При этом рейтинг самого Маска среди британцев выше, к нему положительно относятся 29% опрошенных.
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"Избранного, но ещё не вступившего в должность президента США ненавидят меньше, чем премьер-министра (Великобритании - ред.)... Дональд Трамп более популярен в Великобритании, чем Кир Стармер... Аналогично, Илон Маск имеет более высокую благосклонность среди избирателей Великобритании, чем Кир (Стармер - ред.), - говорится в сообщении.
По данным исследования, проведённого компанией Freshwater Strategy для газеты, большинство британцев заявили о своём неблагосклонном отношении к Трампу и Стармеру - 53% отрицательно относятся к Трампу и 55% - к Стармеру. Тем не менее, согласно исследованию, 29% британцев положительно относятся к Трампу, и только 25% выразили такое мнение о Стармере. Остальные британцы заявили о нейтральном мнении об этих политиках или вовсе не слышали о них.
Таким образом, общий рейтинг Трампа, представляющий разницу между положительной и отрицательной оценкой, в Великобритании составляет минус 24 пункта, тогда как рейтинг Стармера - минус 30 пунктов. В то же время, согласно исследованию, показатель Илона Маска по этому вопросу составляет минус 17 пунктов. При этом газета не приводит данные о выборке исследования и погрешности.
На прошлой неделе Илон Маск заявил, что основные политические партии Великобритании ожидает провал на следующих выборах в связи с низким рейтингом одобрения британского премьер-министра Кира Стармера.
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Маск выступал с критикой в адрес Стармера из-за заявлений последнего о том, что британское правительство выступает против нападений на мусульманские сообщества на фоне беспорядков. Маск задался вопросом, не должны ли правительство беспокоить нападения "на все сообщества". Бизнесмен также писал в принадлежащей ему соцсети X под одним из видео с протестов в британских городах, что "гражданская война неизбежна". Позднее представитель Стармера заявил, что комментарии Маска, предрекшего Великобритании гражданскую войну, не имеют под собой оснований.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
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