https://ria.ru/20241130/tramp-1986628088.html
Боррель надеется, что с возвращением Трампа Европа повзрослеет
Боррель надеется, что с возвращением Трампа Европа повзрослеет - РИА Новости, 30.11.2024
Боррель надеется, что с возвращением Трампа Европа повзрослеет
Завершивший свою пятилетнюю службу на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью испанской... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T14:35
2024-11-30T14:35
2024-11-30T14:38
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жозеп боррель
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Завершивший свою пятилетнюю службу на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью испанской газете Razon, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом должно заставить Европу повзрослеть. "С Трампом мы должны вести себя так же, как в случае выхода Британии из ЕС: действовать сообща и не позволить расколоть нас. Подход Трампа "Америка прежде всего" вреден для всего мира и для Европы… Возвращение Трампа должно заставить Европу раз и навсегда повзрослеть", - заявил Боррель. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241114/borrel-1983645049.html
https://ria.ru/20241129/sadovnik-1986348023.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, европа, сша, дональд трамп, жозеп боррель, камала харрис, евросоюз
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Жозеп Боррель, Камала Харрис, Евросоюз
Боррель надеется, что с возвращением Трампа Европа повзрослеет
Боррель: возвращение Трампа в Белый дом должно заставить Европу повзрослеть
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости.
Завершивший свою пятилетнюю службу на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью испанской газете Razon
, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом должно заставить Европу повзрослеть.
«
"С Трампом мы должны вести себя так же, как в случае выхода Британии из ЕС: действовать сообща и не позволить расколоть нас. Подход Трампа "Америка прежде всего" вреден для всего мира и для Европы… Возвращение Трампа должно заставить Европу раз и навсегда повзрослеть", - заявил Боррель.
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.