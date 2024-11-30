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Боррель надеется, что с возвращением Трампа Европа повзрослеет - РИА Новости, 30.11.2024
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14:35 30.11.2024 (обновлено: 14:38 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/tramp-1986628088.html
Боррель надеется, что с возвращением Трампа Европа повзрослеет
Боррель надеется, что с возвращением Трампа Европа повзрослеет - РИА Новости, 30.11.2024
Боррель надеется, что с возвращением Трампа Европа повзрослеет
Завершивший свою пятилетнюю службу на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью испанской... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T14:35
2024-11-30T14:38
в мире
европа
сша
дональд трамп
жозеп боррель
камала харрис
евросоюз
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Завершивший свою пятилетнюю службу на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью испанской газете Razon, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом должно заставить Европу повзрослеть. "С Трампом мы должны вести себя так же, как в случае выхода Британии из ЕС: действовать сообща и не позволить расколоть нас. Подход Трампа "Америка прежде всего" вреден для всего мира и для Европы… Возвращение Трампа должно заставить Европу раз и навсегда повзрослеть", - заявил Боррель. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
https://ria.ru/20241114/borrel-1983645049.html
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в мире, европа, сша, дональд трамп, жозеп боррель, камала харрис, евросоюз
В мире, Европа, США, Дональд Трамп, Жозеп Боррель, Камала Харрис, Евросоюз
Боррель надеется, что с возвращением Трампа Европа повзрослеет

Боррель: возвращение Трампа в Белый дом должно заставить Европу повзрослеть

© AP Photo / Jean-Francois BadiasЖозеп Боррель
Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© AP Photo / Jean-Francois Badias
Жозеп Боррель . Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Завершивший свою пятилетнюю службу на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью испанской газете Razon, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом должно заставить Европу повзрослеть.
«
"С Трампом мы должны вести себя так же, как в случае выхода Британии из ЕС: действовать сообща и не позволить расколоть нас. Подход Трампа "Америка прежде всего" вреден для всего мира и для Европы… Возвращение Трампа должно заставить Европу раз и навсегда повзрослеть", - заявил Боррель.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Боррель публично оскорбил Трампа
14 ноября, 04:56
Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS.
Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его.
Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель во время пресс-конференции в Киеве - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Садовник Борреля задал ему неожиданный вопрос про Украину
29 ноября, 01:11
 
В миреЕвропаСШАДональд ТрампЖозеп БоррельКамала ХаррисЕвросоюз
 
 
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