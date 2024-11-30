https://ria.ru/20241130/tramp-1986628088.html

Боррель надеется, что с возвращением Трампа Европа повзрослеет

Боррель надеется, что с возвращением Трампа Европа повзрослеет - РИА Новости, 30.11.2024

Боррель надеется, что с возвращением Трампа Европа повзрослеет

Завершивший свою пятилетнюю службу на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью испанской... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T14:35

2024-11-30T14:35

2024-11-30T14:38

в мире

европа

сша

дональд трамп

жозеп боррель

камала харрис

евросоюз

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Завершивший свою пятилетнюю службу на посту верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель заявил в интервью испанской газете Razon, что возвращение Дональда Трампа в Белый дом должно заставить Европу повзрослеть. "С Трампом мы должны вести себя так же, как в случае выхода Британии из ЕС: действовать сообща и не позволить расколоть нас. Подход Трампа "Америка прежде всего" вреден для всего мира и для Европы… Возвращение Трампа должно заставить Европу раз и навсегда повзрослеть", - заявил Боррель. Дональд Трамп, уже занимавший пост президента США после выборов 2016 года, выиграл президентские выборы, которые прошли 5 ноября. Он стал первым с XIX века политиком в США, кому удалось вернуться в Белый дом после четырехлетнего перерыва. Победу Трампа объявили все ведущие СМИ, ведущие подсчет голосов: агентство Ассошиэйтед Пресс, телеканалы Fox News, CNN, NBC, ABC и CBS. Кандидат от Демократической партии Камала Харрис выступила перед сторонниками и заявила, что признает свое поражение, а действующий президент США Джо Байден переговорил с Трампом и поздравил его. Коллегия выборщиков от штатов 17 декабря должна проголосовать за кандидатов в соответствии с волей избирателей, а 6 января новый состав конгресса утвердит результаты голосования. Инаугурация пройдет 20 января.

https://ria.ru/20241114/borrel-1983645049.html

https://ria.ru/20241129/sadovnik-1986348023.html

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, европа, сша, дональд трамп, жозеп боррель, камала харрис, евросоюз