https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986673960.html

Спецназ применил водомет против митингующих в Тбилиси

Спецназ применил водомет против митингующих в Тбилиси - РИА Новости, 01.12.2024

Спецназ применил водомет против митингующих в Тбилиси

Спецназ в Тбилиси начал применять водомет для вытеснения митингующих у бокового входа в парламент страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2024

2024-11-30T23:47

2024-11-30T23:47

2024-12-01T00:22

в мире

тбилиси

парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

ираклий кобахидзе

грузия

евросоюз

саломе зурабишвили

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1e/1986672274_0:0:1269:715_1920x0_80_0_0_08a63b689be2447dffa7d1e84ac4047a.jpg

ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Спецназ в Тбилиси начал применять водомет для вытеснения митингующих у бокового входа в парламент страны, передает корреспондент РИА Новости.Участники протеста в ответ запускают фейерверки в сторону грузовика с водометом.Сторонники оппозиции в субботу заполонили площадь перед парламентом, прилегающие улицы и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели, движение автомобилей остановлено полицией. Боковая улица и вход в здание с тыльной стороны перекрыты силовиками. Некоторые участники митинга бросали петарды и спецназовцев, также они закидали пиротехникой внутренний двор парламента. Внутри самого здания начался пожар.Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html

https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html

тбилиси

грузия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024, ираклий кобахидзе, грузия, евросоюз, саломе зурабишвили