https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986673960.html
Спецназ применил водомет против митингующих в Тбилиси
Спецназ применил водомет против митингующих в Тбилиси - РИА Новости, 01.12.2024
Спецназ применил водомет против митингующих в Тбилиси
Спецназ в Тбилиси начал применять водомет для вытеснения митингующих у бокового входа в парламент страны, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.12.2024
2024-11-30T23:47
2024-11-30T23:47
2024-12-01T00:22
в мире
тбилиси
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
ираклий кобахидзе
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евросоюз
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Спецназ в Тбилиси начал применять водомет для вытеснения митингующих у бокового входа в парламент страны, передает корреспондент РИА Новости.Участники протеста в ответ запускают фейерверки в сторону грузовика с водометом.Сторонники оппозиции в субботу заполонили площадь перед парламентом, прилегающие улицы и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели, движение автомобилей остановлено полицией. Боковая улица и вход в здание с тыльной стороны перекрыты силовиками. Некоторые участники митинга бросали петарды и спецназовцев, также они закидали пиротехникой внутренний двор парламента. Внутри самого здания начался пожар.Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.* Движение признано экстремистским и запрещено в России.
https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html
https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, тбилиси, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024, ираклий кобахидзе, грузия, евросоюз, саломе зурабишвили
В мире, Тбилиси, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024, Ираклий Кобахидзе, Грузия, Евросоюз, Саломе Зурабишвили
Спецназ применил водомет против митингующих в Тбилиси
Спецназ применил водомет против митингующих в Тбилиси для вытеснения митингующих
ТБИЛИСИ, 1 дек - РИА Новости. Спецназ в Тбилиси начал применять водомет для вытеснения митингующих у бокового входа в парламент страны, передает корреспондент РИА Новости.
Участники протеста в ответ запускают фейерверки в сторону грузовика с водометом.
Сторонники оппозиции в субботу заполонили площадь перед парламентом, прилегающие улицы и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели, движение автомобилей остановлено полицией. Боковая улица и вход в здание с тыльной стороны перекрыты силовиками. Некоторые участники митинга бросали петарды и спецназовцев, также они закидали пиротехникой внутренний двор парламента. Внутри самого здания начался пожар.
Акции протеста начались в Грузии в четверг после того, как премьер-министр Ираклий Кобахидзе
заявил о решении приостановить до 2028 года начало переговоров по членству страны в ЕС
. За последние два дня в отделы доставили 107 человек. Протестующих задерживали по статьям о хулиганстве или о неподчинении требованиям полиции. В результате нападений пострадали десять полицейских, один из них находится в больнице с ожогами.
Как сообщила ранее в субботу Служба госбезопасности Грузии, некоторые неправительственные организации и политические партии заинтересованы в насильственном захвате власти в стране.
Власти республики в этом году приняли два критикуемых в ЕС закона: "О семейных ценностях и защите несовершеннолетних", также известный как закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды, и "О прозрачности иностранного влияния", или закон об иноагентах. Брюссель
раскритиковал эти инициативы и потребовал от Тбилиси отменить их, пригрозив приостановкой процесса присоединения к ЕС, прекращением финансовой поддержки и даже остановкой действия либерализации визового режима для граждан Грузии.
* Движение признано экстремистским и запрещено в России.