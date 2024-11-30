https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986651622.html
Митингующие сторонники грузинской оппозиции атакуют ограждение у парламента
Митингующие сторонники грузинской оппозиции атакуют ограждение у парламента - РИА Новости, 30.11.2024
Митингующие сторонники грузинской оппозиции атакуют ограждение у парламента
Сторонники грузинской оппозиции, собравшиеся на митинг у парламента страны в Тбилиси, бьют по металлическому ограждению с лицевой стороны здания, полиция... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T18:56
2024-11-30T18:56
2024-11-30T23:19
в мире
грузия
ираклий кобахидзе
саломе зурабишвили
евросоюз
парламентские выборы в грузии — 2024
протесты в грузии — 2024
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции, собравшиеся на митинг у парламента страны в Тбилиси, бьют по металлическому ограждению с лицевой стороны здания, полиция наблюдает за происходящим, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники оппозиционных сил заполонили площадь перед парламентом и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели, движение автомобилей перекрыто полицией. Очередная серия акций оппозиции началась в четверг после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html
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РИА Новости
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Сторонники грузинской оппозиции бьют по ограждению и бросают петарды у здания парламента
Сторонники грузинской оппозиции, собравшиеся на митинг у здания парламента в Тбилиси, бьют по металлическому ограждению, забрасывают за него петарды, передает корреспондент РИА Новости
2024-11-30T18:56
true
PT0M09S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024
В мире, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Саломе Зурабишвили, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Протесты в Грузии — 2024
Митингующие сторонники грузинской оппозиции атакуют ограждение у парламента
Сторонники грузинской оппозиции бьют по ограждению у парламента в Тбилиси