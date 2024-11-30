https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986651622.html

Митингующие сторонники грузинской оппозиции атакуют ограждение у парламента

Митингующие сторонники грузинской оппозиции атакуют ограждение у парламента - РИА Новости, 30.11.2024

Митингующие сторонники грузинской оппозиции атакуют ограждение у парламента

Сторонники грузинской оппозиции, собравшиеся на митинг у парламента страны в Тбилиси, бьют по металлическому ограждению с лицевой стороны здания, полиция... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T18:56

2024-11-30T18:56

2024-11-30T23:19

в мире

грузия

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

евросоюз

парламентские выборы в грузии — 2024

протесты в грузии — 2024

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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Сторонники грузинской оппозиции, собравшиеся на митинг у парламента страны в Тбилиси, бьют по металлическому ограждению с лицевой стороны здания, полиция наблюдает за происходящим, передает корреспондент РИА Новости. Сторонники оппозиционных сил заполонили площадь перед парламентом и прилегающую проезжую часть проспекта Руставели, движение автомобилей перекрыто полицией. Очередная серия акций оппозиции началась в четверг после того, как премьер Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241129/gruziya-1986389094.html

грузия

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Сторонники грузинской оппозиции бьют по ограждению и бросают петарды у здания парламента Сторонники грузинской оппозиции, собравшиеся на митинг у здания парламента в Тбилиси, бьют по металлическому ограждению, забрасывают за него петарды, передает корреспондент РИА Новости 2024-11-30T18:56 true PT0M09S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, грузия, ираклий кобахидзе, саломе зурабишвили, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, протесты в грузии — 2024