https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986586965.html

Митингующие в Тбилиси подожгли урны перед парламентом

Митингующие в Тбилиси подожгли урны перед парламентом - РИА Новости, 30.11.2024

Митингующие в Тбилиси подожгли урны перед парламентом

Митингующие в Тбилиси сторонники оппозиции подожгли урны на проспекте перед парламентом Грузии недалеко от спецназа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T00:37

2024-11-30T00:37

2024-11-30T00:37

грузия

тбилиси

ираклий кобахидзе

евросоюз

парламентские выборы в грузии — 2024

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси сторонники оппозиции подожгли урны на проспекте перед парламентом Грузии недалеко от спецназа, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты подожгли инфраструктуру, мусорные урны. Спецназ вытеснил часть демонстрантов с территории парламента, при этом митингующие не расходятся. Экипированные сотрудники спецназа стоят на проспекте Руставели вместе с двумя водометами и включают предупредительное сообщение с требованием разойтись. Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.

https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986577561.html

https://ria.ru/20241128/miting-1986344285.html

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грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, саломе зурабишвили