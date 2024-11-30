https://ria.ru/20241130/tbilisi-1986586965.html
Митингующие в Тбилиси подожгли урны перед парламентом
Митингующие в Тбилиси подожгли урны перед парламентом - РИА Новости, 30.11.2024
Митингующие в Тбилиси подожгли урны перед парламентом
Митингующие в Тбилиси сторонники оппозиции подожгли урны на проспекте перед парламентом Грузии недалеко от спецназа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T00:37
2024-11-30T00:37
2024-11-30T00:37
грузия
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ираклий кобахидзе
евросоюз
парламентские выборы в грузии — 2024
саломе зурабишвили
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ТБИЛИСИ, 30 ноя - РИА Новости. Митингующие в Тбилиси сторонники оппозиции подожгли урны на проспекте перед парламентом Грузии недалеко от спецназа, передает корреспондент РИА Новости. Демонстранты подожгли инфраструктуру, мусорные урны. Спецназ вытеснил часть демонстрантов с территории парламента, при этом митингующие не расходятся. Экипированные сотрудники спецназа стоят на проспекте Руставели вместе с двумя водометами и включают предупредительное сообщение с требованием разойтись. Акции оппозиции начались в четверг после того, как премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о решении приостановить рассмотрение вопроса о начале переговоров по членству Грузии в ЕС до 2028 года. В ночь на пятницу спецназ разогнал митингующих с применением водометов. Парламентские выборы прошли в Грузии 26 октября. По данным ЦИК, правящая "Грузинская мечта" набрала 53,93% голосов. В парламент также прошли четыре оппозиционные партии, получив в сумме 37,78%. Представители оппозиции заявили, что не признают данные ЦИК. Президент Грузии Саломе Зурабишвили, которая помогает проевропейской оппозиции, несмотря на то, что, по конституции, президент должен быть беспартийным, призывала к протестам из-за итогов выборов.
https://ria.ru/20241129/tbilisi-1986577561.html
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грузия, тбилиси, ираклий кобахидзе, евросоюз, парламентские выборы в грузии — 2024, саломе зурабишвили
Грузия, Тбилиси, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз, Парламентские выборы в Грузии — 2024, Саломе Зурабишвили
Митингующие в Тбилиси подожгли урны перед парламентом
Митингующие в Тбилиси подожгли урны перед парламентом недалеко от спецназа