Рейтинг@Mail.ru
СЖР призвал российские СМИ поддержать обращение в ЮНЕСКО - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:52 30.11.2024 (обновлено: 15:19 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/szhr-1986599894.html
СЖР призвал российские СМИ поддержать обращение в ЮНЕСКО
СЖР призвал российские СМИ поддержать обращение в ЮНЕСКО - РИА Новости, 30.11.2024
СЖР призвал российские СМИ поддержать обращение в ЮНЕСКО
Союз журналистов России призвал российские СМИ поддержать обращение в ЮНЕСКО, куда ранее было направлено письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T07:52
2024-11-30T15:19
одри азуле
владимир соловьев (телеведущий)
павел гусев
юнеско
союз журналистов россии
евросоюз
россия
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853851025_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_93b666285674b11c895c25e7c367959f.jpg
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Союз журналистов России призвал российские СМИ поддержать обращение в ЮНЕСКО, куда ранее было направлено письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", сообщается в Telegram-канале СЖР. Ранее председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев направили письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы". Авторы письма подчеркивали, что факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов "вызывает серьезные вопросы" к объективности и беспристрастности подхода составителей доклада, учитывая многочисленные свидетельства атак, угроз и гибели российских журналистов и сотрудников СМИ. Отмечалось, что СЖР настаивает на пересмотре содержания доклада и включения в него объективных данных о "погибших коллегах", а также российских журналистах, подвергшихся насилию, угрозам и репрессиям в целом ряде так называемых демократических стран ЕС. "Уважаемые коллеги! Призываем вас поддержать эту инициативу и на официальном бланке редакции прислать на почту СЖР согласие присоединиться к обращению в ЮНЕСКО Союза журналистов России. Давайте все вместе бороться за правду и справедливость во имя памяти наших погибших коллег", — говорится в сообщении. Ранее на сайте ЮНЕСКО появился доклад, где в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов организация призывает все государства выполнить свои обязательства. Согласно новому докладу ЮНЕСКО, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85%. За шесть лет этот показатель снизился всего на четыре процента.
https://ria.ru/20240517/sanktsii-1946713318.html
https://ria.ru/20241129/lavrov-1986422816.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853851025_91:0:2823:2048_1920x0_80_0_0_7e451ec2f8cddf8166c8e10737c1268c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
одри азуле, владимир соловьев (телеведущий), павел гусев, юнеско, союз журналистов россии, евросоюз, россия, москва
Одри Азуле, Владимир Соловьев (телеведущий), Павел Гусев, ЮНЕСКО, Союз журналистов России, Евросоюз, Россия, Москва
СЖР призвал российские СМИ поддержать обращение в ЮНЕСКО

Союз журналистов России призвал СМИ поддержать его обращение в ЮНЕСКО

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНадпись "Союз журналистов России" при входе в отделение организации на Зубовском бульваре в Москве
Надпись Союз журналистов России при входе в отделение организации на Зубовском бульваре в Москве - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Надпись "Союз журналистов России" при входе в отделение организации на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Союз журналистов России призвал российские СМИ поддержать обращение в ЮНЕСКО, куда ранее было направлено письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", сообщается в Telegram-канале СЖР.
Ранее председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев направили письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы".
Авторы письма подчеркивали, что факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов "вызывает серьезные вопросы" к объективности и беспристрастности подхода составителей доклада, учитывая многочисленные свидетельства атак, угроз и гибели российских журналистов и сотрудников СМИ. Отмечалось, что СЖР настаивает на пересмотре содержания доклада и включения в него объективных данных о "погибших коллегах", а также российских журналистах, подвергшихся насилию, угрозам и репрессиям в целом ряде так называемых демократических стран ЕС.
Флаг возле штаб-квартиры ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.05.2024
Глава СЖР резко осудил запрет на вещание Евросоюзом российских СМИ
17 мая, 16:19
"Уважаемые коллеги! Призываем вас поддержать эту инициативу и на официальном бланке редакции прислать на почту СЖР согласие присоединиться к обращению в ЮНЕСКО Союза журналистов России. Давайте все вместе бороться за правду и справедливость во имя памяти наших погибших коллег", — говорится в сообщении.
Ранее на сайте ЮНЕСКО появился доклад, где в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов организация призывает все государства выполнить свои обязательства. Согласно новому докладу ЮНЕСКО, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85%. За шесть лет этот показатель снизился всего на четыре процента.
Генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле - РИА Новости, 1920, 29.11.2024
Лавров назвал гендиректора ЮНЕСКО соучастницей информационной войны
29 ноября, 13:20
 
Одри АзулеВладимир Соловьев (телеведущий)Павел ГусевЮНЕСКОСоюз журналистов РоссииЕвросоюзРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала