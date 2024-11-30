https://ria.ru/20241130/szhr-1986599894.html

СЖР призвал российские СМИ поддержать обращение в ЮНЕСКО

СЖР призвал российские СМИ поддержать обращение в ЮНЕСКО - РИА Новости, 30.11.2024

СЖР призвал российские СМИ поддержать обращение в ЮНЕСКО

Союз журналистов России призвал российские СМИ поддержать обращение в ЮНЕСКО, куда ранее было направлено письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T07:52

2024-11-30T07:52

2024-11-30T15:19

одри азуле

владимир соловьев (телеведущий)

павел гусев

юнеско

союз журналистов россии

евросоюз

россия

москва

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Союз журналистов России призвал российские СМИ поддержать обращение в ЮНЕСКО, куда ранее было направлено письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", сообщается в Telegram-канале СЖР. Ранее председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев направили письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы". Авторы письма подчеркивали, что факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов "вызывает серьезные вопросы" к объективности и беспристрастности подхода составителей доклада, учитывая многочисленные свидетельства атак, угроз и гибели российских журналистов и сотрудников СМИ. Отмечалось, что СЖР настаивает на пересмотре содержания доклада и включения в него объективных данных о "погибших коллегах", а также российских журналистах, подвергшихся насилию, угрозам и репрессиям в целом ряде так называемых демократических стран ЕС. "Уважаемые коллеги! Призываем вас поддержать эту инициативу и на официальном бланке редакции прислать на почту СЖР согласие присоединиться к обращению в ЮНЕСКО Союза журналистов России. Давайте все вместе бороться за правду и справедливость во имя памяти наших погибших коллег", — говорится в сообщении. Ранее на сайте ЮНЕСКО появился доклад, где в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов организация призывает все государства выполнить свои обязательства. Согласно новому докладу ЮНЕСКО, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85%. За шесть лет этот показатель снизился всего на четыре процента.

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одри азуле, владимир соловьев (телеведущий), павел гусев, юнеско, союз журналистов россии, евросоюз, россия, москва