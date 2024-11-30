СЖР призвал российские СМИ поддержать обращение в ЮНЕСКО
Союз журналистов России призвал СМИ поддержать его обращение в ЮНЕСКО
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкНадпись "Союз журналистов России" при входе в отделение организации на Зубовском бульваре в Москве
Надпись "Союз журналистов России" при входе в отделение организации на Зубовском бульваре в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Союз журналистов России призвал российские СМИ поддержать обращение в ЮНЕСКО, куда ранее было направлено письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы", сообщается в Telegram-канале СЖР.
Ранее председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев и глава московского отделения СЖР, председатель Союза журналистов Москвы Павел Гусев направили письмо на имя гендиректора ЮНЕСКО Одри Азуле в связи с ситуацией вокруг проекта ее доклада "Безопасность журналистов и проблема безнаказанности за 2022-2023 годы".
Авторы письма подчеркивали, что факт невключения в доклад имен погибших российских журналистов "вызывает серьезные вопросы" к объективности и беспристрастности подхода составителей доклада, учитывая многочисленные свидетельства атак, угроз и гибели российских журналистов и сотрудников СМИ. Отмечалось, что СЖР настаивает на пересмотре содержания доклада и включения в него объективных данных о "погибших коллегах", а также российских журналистах, подвергшихся насилию, угрозам и репрессиям в целом ряде так называемых демократических стран ЕС.
"Уважаемые коллеги! Призываем вас поддержать эту инициативу и на официальном бланке редакции прислать на почту СЖР согласие присоединиться к обращению в ЮНЕСКО Союза журналистов России. Давайте все вместе бороться за правду и справедливость во имя памяти наших погибших коллег", — говорится в сообщении.
Ранее на сайте ЮНЕСКО появился доклад, где в Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов организация призывает все государства выполнить свои обязательства. Согласно новому докладу ЮНЕСКО, уровень безнаказанности по-прежнему остается высоким и составляет 85%. За шесть лет этот показатель снизился всего на четыре процента.