https://ria.ru/20241130/syn-1986666151.html

Сын Лукашенко рассказал, почему его называют главным оппозиционером в семье

Сын Лукашенко рассказал, почему его называют главным оппозиционером в семье - РИА Новости, 30.11.2024

Сын Лукашенко рассказал, почему его называют главным оппозиционером в семье

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай заявил, что он — абсолютная копия своего отца. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T21:57

2024-11-30T21:57

2024-11-30T23:36

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МИНСК, 30 ноя — РИА Новости. Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай заявил, что он — абсолютная копия своего отца. "Я не могу быть оппозиционером по отношению к государству, к главе нашего государства, потому что я его абсолютная копия. Некоторые люди говорят, что я отличаюсь от своего отца. Но эти люди или не знают меня, или не знают моего отца", — сказал Николай Лукашенко в интервью агентству Белта. Так он ответил на вопрос о том, что президент Белоруссии в шутку часто называет своего младшего сына "главным оппозиционером в семье". "Я читаю разные источники информации. И конечно, стараюсь сформировать максимально объективное мнение обо всех событиях. Я имею такую возможность: сказать то, что я вижу, прямолинейно. И я никогда не замолчу, если я в чем-то уверен. Я никогда не переношу каких-то ложных восхищений и ложных настроений. Конечно, часто высказываю свое мнение. И поэтому меня можно назвать "оппозиционером", — добавил молодой человек.Он подчеркнул, что его отец в молодости тоже очень живо реагировал на какую-то несправедливость, какие-то спорные моменты, которые есть в любом обществе. "Вопрос только в том, как ты будешь на это реагировать: молчать и ничего не делать или бороться за людей, за справедливость", — добавил Николай Лукашенко. При этом он заметил, что президент Белоруссии в глобальном масштабе — один человек, но как отец он очень деликатный и заботливый."Конечно, он уделяет мне очень большое внимание. Так было от момента моего рождения. И я считаю, что это его личный подвиг. Потому что, будучи таким человеком, в такие сложные годы его рабочей деятельности он невероятное количество времени посвящал мне, моему воспитанию, чтобы я мог находиться рядом с ним, мог учиться многим вещам. Это ведь отнимало у него очень много времени и сил", — сказал Николай Лукашенко.По его словам, он не сомневается, что к вопросам его личной жизни его отец будет относиться с большим вниманием. "Конечно, я ему полностью доверяю и прислушиваюсь к его мнению. Многие подростки пытаются отвергать мнение родителей. Может быть, когда-то у меня такое и было, но точно не сейчас. Я с абсолютным уважением и очень большим вниманием отношусь к советам отца. Не просто потому, что так надо и принято, а потому, что я в этом убедился на примере многих событий: от самых глобальных до самых маленьких, личных", — отметил Николай Лукашенко. Он также рассказал в интервью о своих увлечениях хоккеем, роялем, на котором играет уже 11-й год, чтением."Ввиду своей специальности биотехнолога (учится в вузе по этой специальности. — Прим. ред.) я должен читать техническую литературу, научную литературу. Я ее читаю много: это научные статьи, монографии, сборники, всякие научные регламенты. Художественную литературу я читаю хотя бы для того, чтобы совершенствовать навыки разговора и письма. А великие художественные произведения можно несколько раз в жизни перечитывать", — добавил сын президента.

https://ria.ru/20240630/universitet-1956521981.html

https://ria.ru/20241114/lukashenko-1983732114.html

https://ria.ru/20240818/lukashenko-1966877402.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

белоруссия, николай лукашенко, александр лукашенко, общество, в мире