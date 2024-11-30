https://ria.ru/20241130/sud-1986595044.html
По делу экс-главы Нового Уренгоя арестовали часы и недвижимость
По делу экс-главы Нового Уренгоя арестовали часы и недвижимость - РИА Новости, 30.11.2024
По делу экс-главы Нового Уренгоя арестовали часы и недвижимость
Суд в рамках расследования уголовного дела бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, наложил арест на наручные... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T04:26
2024-11-30T04:26
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Суд в рамках расследования уголовного дела бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, наложил арест на наручные часы, дома и другие объекты недвижимости, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, при обысках по делу были изъяты, а затем арестованы двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion синего цвета. Кроме того, под арест попали квартира, дом в Краснодарском крае и дом в ЯНАО, место для парковки, доли на земельный участок и квартиру. А также деньги, сумма которых не уточняется. По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона. Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектстройсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки. Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона. Двадцать восьмого июня Воронов объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.
https://ria.ru/20241129/dagestan-1986357334.html
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краснодарский край, москва, происшествия
Краснодарский край, Москва, Происшествия
По делу экс-главы Нового Уренгоя арестовали часы и недвижимость
По делу экс-главы Нового Уренгоя арестовали часы, дома и другую недвижимость
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Суд в рамках расследования уголовного дела бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, наложил арест на наручные часы, дома и другие объекты недвижимости, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Согласно документам, при обысках по делу были изъяты, а затем арестованы двое часов Hublot из коллекции Classic Fusion синего цвета. Кроме того, под арест попали квартира, дом в Краснодарском крае
и дом в ЯНАО, место для парковки, доли на земельный участок и квартиру. А также деньги, сумма которых не уточняется.
По версии следствия, Андрей Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона.
Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектстройсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки.
Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого, с 2018 года, он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона.
Двадцать восьмого июня Воронов объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы
отправил его под стражу.