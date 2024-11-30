https://ria.ru/20241130/startap-1986597197.html
Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова открыла в Бельгии стартап
Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова открыла в Бельгии стартап - РИА Новости, 30.11.2024
Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова открыла в Бельгии стартап
Объявленная в России в международный розыск по делу о призывах к терроризму и внесенная Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов правнучка... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T06:38
2024-11-30T06:38
2024-11-30T06:38
бельгия
дарья богданова
валерий чкалов
олег кашин
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939626722_276:75:1280:640_1920x0_80_0_0_70ededb94d9b8c48700ee7ae8ad774a6.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Объявленная в России в международный розыск по делу о призывах к терроризму и внесенная Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* зарегистрировала в Бельгии стартап, выяснило РИА Новости. Согласно находящимся в распоряжении агентства бельгийским регистрационным документам, стартап Богдановой* зарегистрирован в бельгийской нидерландоязычной провинции Фламандский Брабант в пригороде Левена. Юрлицо с наименованием May23 было зарегистрировано совсем недавно и имеет многочисленные разрешенные виды деятельности от производства мыла и моющих средств до организации мероприятий, книгоиздания и образовательных услуг. В частности, в документах указывается, что стартап Богдановой может осуществлять производство мыла и моющих средств, розничную торговлю всеми видами товаров по почте, книгоиздание, производство рекламных, технических, корпоративных, образовательных и обучающих фильмов и видеоклипов, консалтинг, производство спектаклей независимыми артистами. Там также указывается художественная деятельность, под которую также попадает журналистская работа. Богданова*, согласно данным в распоряжении агентства, зарегистрирована в Бельгии в качестве самозанятого лица и платит налоги. В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину**, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности. Согласно судебным документам, при избрании Богдановой* заочного ареста, суд счел обоснованными подозрения следствия в причастности обвиняемой к преступлению, что подтверждается, в частности, результатами оперативно-розыскных мероприятий и заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Также при вынесении постановления инстанция посчитала, что находясь на свободе, фигурантка продолжит заниматься преступной деятельностью и может угрожать свидетелям по уголовному делу. Богданову* заочно арестовали первого ноября. Согласно картотеке Измайловского райсуда, постановление об аресте не было обжаловано и вступило в законную силу. Она объявлена в международный розыск. Ранее Росфинмониторинг внес ее в перечень террористов и экстремистов.* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.
https://ria.ru/20241125/pravnuchka-1985589107.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бельгия, дарья богданова, валерий чкалов, олег кашин, федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), происшествия
Бельгия, Дарья Богданова, Валерий Чкалов, Олег Кашин, Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Происшествия
Объявленная в розыск правнучка летчика Чкалова открыла в Бельгии стартап
Объявленная в международный розыск правнучка Чкалова открыла в Бельгии стартап
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Объявленная в России в международный розыск по делу о призывах к терроризму и внесенная Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов правнучка летчика-испытателя Валерия Чкалова Дарья Богданова* зарегистрировала в Бельгии стартап, выяснило РИА Новости.
Согласно находящимся в распоряжении агентства бельгийским регистрационным документам, стартап Богдановой
* зарегистрирован в бельгийской нидерландоязычной провинции Фламандский Брабант в пригороде Левена.
Юрлицо с наименованием May23 было зарегистрировано совсем недавно и имеет многочисленные разрешенные виды деятельности от производства мыла и моющих средств до организации мероприятий, книгоиздания и образовательных услуг. В частности, в документах указывается, что стартап Богдановой может осуществлять производство мыла и моющих средств, розничную торговлю всеми видами товаров по почте, книгоиздание, производство рекламных, технических, корпоративных, образовательных и обучающих фильмов и видеоклипов, консалтинг, производство спектаклей независимыми артистами. Там также указывается художественная деятельность, под которую также попадает журналистская работа.
Богданова*, согласно данным в распоряжении агентства, зарегистрирована в Бельгии в качестве самозанятого лица и платит налоги.
В апреле в правоохранительных органах сообщали РИА Новости, что против правнучки легендарного советского лётчика Чкалова
было возбуждено уголовное дело о призывах к терроризму. Поводом стало, в частности, интервью иноагенту Олегу Кашину
**, в котором она призывала к осуществлению террористической деятельности.
Согласно судебным документам, при избрании Богдановой* заочного ареста, суд счел обоснованными подозрения следствия в причастности обвиняемой к преступлению, что подтверждается, в частности, результатами оперативно-розыскных мероприятий и заключением комплексной психолого-лингвистической экспертизы. Также при вынесении постановления инстанция посчитала, что находясь на свободе, фигурантка продолжит заниматься преступной деятельностью и может угрожать свидетелям по уголовному делу.
Богданову* заочно арестовали первого ноября. Согласно картотеке Измайловского райсуда, постановление об аресте не было обжаловано и вступило в законную силу. Она объявлена в международный розыск. Ранее Росфинмониторинг
внес ее в перечень террористов и экстремистов.* Внесена в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторингом и является иноагентом
** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента.