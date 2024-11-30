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Разгонный блок с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вышел на орбиту - РИА Новости, 30.11.2024
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Наука
 
01:09 30.11.2024 (обновлено: 01:43 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/sputnik-1986587938.html
Разгонный блок с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вышел на орбиту
Разгонный блок с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вышел на орбиту - РИА Новости, 30.11.2024
Разгонный блок с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вышел на орбиту
Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая в субботу с космодрома Восточный, вывела на низкую орбиту разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" №2, РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T01:09
2024-11-30T01:43
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая в субботу с космодрома Восточный, вывела на низкую орбиту разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" №2, трансляцию запуска ведет "Роскосмос". "Головной блок в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Кондор-ФКА" номер два выведен на незамкнутую опорную орбиту", — сказал комментатор пуска. Ракета стартовала в 0.50 мск 30 ноября. Теперь "Фрегат" должен два раза включить свою двигательную установку, чтобы доставить "Кондор" на рабочую орбиту высотой 500-550 километров. Отделение спутника от разгонного блока запланировано на 01.55 мск. Первый спутник "Кондор-ФКА" вывели на орбиту 27 мая прошлого года. Благодаря второму спутнику группировка будет доведена до штатной численности. Аппараты предназначены для радиолокационного зондирования Земли круглый год и при любой погоде, в том числе, для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и получения высокодетальных снимков его особо ответственных участков. Ранее сообщалось, что два спутника смогут полностью осматривать СМП за трое—четверо суток.
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земля, роскосмос, космос - риа наука, кондор (спутник)
Наука, Земля, Роскосмос, Космос - РИА Наука, Кондор (спутник)
Разгонный блок с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вышел на орбиту

"Роскосмос" сообщил о выходе радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" на орбиту

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтарт ракеты "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" с космодрома Восточный
Старт ракеты Союз-2.1а со спутником Кондор-ФКА с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Старт ракеты "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" с космодрома Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая в субботу с космодрома Восточный, вывела на низкую орбиту разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" №2, трансляцию запуска ведет "Роскосмос".
«
"Головной блок в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Кондор-ФКА" номер два выведен на незамкнутую опорную орбиту", — сказал комментатор пуска.
Ракета стартовала в 0.50 мск 30 ноября. Теперь "Фрегат" должен два раза включить свою двигательную установку, чтобы доставить "Кондор" на рабочую орбиту высотой 500-550 километров. Отделение спутника от разгонного блока запланировано на 01.55 мск.
Первый спутник "Кондор-ФКА" вывели на орбиту 27 мая прошлого года. Благодаря второму спутнику группировка будет доведена до штатной численности. Аппараты предназначены для радиолокационного зондирования Земли круглый год и при любой погоде, в том числе, для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и получения высокодетальных снимков его особо ответственных участков. Ранее сообщалось, что два спутника смогут полностью осматривать СМП за трое—четверо суток.
Ракету Союз-2.1а со вторым радиолокационным спутником Кондор-ФКА вывозят на стартовой комплекс космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Ракету с радиолокационным "Кондором-ФКА" № 2 вывели на старт на Восточном
27 ноября, 07:50
 
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