https://ria.ru/20241130/sputnik-1986587938.html

Разгонный блок с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вышел на орбиту

Разгонный блок с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вышел на орбиту - РИА Новости, 30.11.2024

Разгонный блок с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вышел на орбиту

Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая в субботу с космодрома Восточный, вывела на низкую орбиту разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" №2, РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T01:09

2024-11-30T01:09

2024-11-30T01:43

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кондор (спутник)

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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая в субботу с космодрома Восточный, вывела на низкую орбиту разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" №2, трансляцию запуска ведет "Роскосмос". "Головной блок в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Кондор-ФКА" номер два выведен на незамкнутую опорную орбиту", — сказал комментатор пуска. Ракета стартовала в 0.50 мск 30 ноября. Теперь "Фрегат" должен два раза включить свою двигательную установку, чтобы доставить "Кондор" на рабочую орбиту высотой 500-550 километров. Отделение спутника от разгонного блока запланировано на 01.55 мск. Первый спутник "Кондор-ФКА" вывели на орбиту 27 мая прошлого года. Благодаря второму спутнику группировка будет доведена до штатной численности. Аппараты предназначены для радиолокационного зондирования Земли круглый год и при любой погоде, в том числе, для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и получения высокодетальных снимков его особо ответственных участков. Ранее сообщалось, что два спутника смогут полностью осматривать СМП за трое—четверо суток.

https://ria.ru/20241127/raketa-1985920193.html

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земля, роскосмос, космос - риа наука, кондор (спутник)