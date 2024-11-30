Разгонный блок с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" вышел на орбиту
"Роскосмос" сообщил о выходе радиолокационного спутника "Кондор-ФКА" на орбиту
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкСтарт ракеты "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" с космодрома Восточный
Старт ракеты "Союз-2.1а" со спутником "Кондор-ФКА" с космодрома Восточный. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. Ракета "Союз-2.1а", стартовавшая в субботу с космодрома Восточный, вывела на низкую орбиту разгонный блок "Фрегат" с радиолокационным спутником "Кондор-ФКА" №2, трансляцию запуска ведет "Роскосмос".
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"Головной блок в составе разгонного блока "Фрегат" и космического аппарата "Кондор-ФКА" номер два выведен на незамкнутую опорную орбиту", — сказал комментатор пуска.
Ракета стартовала в 0.50 мск 30 ноября. Теперь "Фрегат" должен два раза включить свою двигательную установку, чтобы доставить "Кондор" на рабочую орбиту высотой 500-550 километров. Отделение спутника от разгонного блока запланировано на 01.55 мск.
Первый спутник "Кондор-ФКА" вывели на орбиту 27 мая прошлого года. Благодаря второму спутнику группировка будет доведена до штатной численности. Аппараты предназначены для радиолокационного зондирования Земли круглый год и при любой погоде, в том числе, для фиксирования ледовой обстановки на Северном морском пути и получения высокодетальных снимков его особо ответственных участков. Ранее сообщалось, что два спутника смогут полностью осматривать СМП за трое—четверо суток.