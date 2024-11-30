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Напавшие на стриптиз-клуб в Приморье спецназовцы хотели похитить человека - РИА Новости, 30.11.2024
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07:38 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/spetsnaz-1986599249.html
Напавшие на стриптиз-клуб в Приморье спецназовцы хотели похитить человека
Напавшие на стриптиз-клуб в Приморье спецназовцы хотели похитить человека - РИА Новости, 30.11.2024
Напавшие на стриптиз-клуб в Приморье спецназовцы хотели похитить человека
Сотрудникам спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний предъявили обвинение в нападении на развлекательное заведение во Владивостоке и... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T07:38
2024-11-30T07:38
россия
владивосток
приморский край
омон россии
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудникам спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний предъявили обвинение в нападении на развлекательное заведение во Владивостоке и попытке похищения человека, в настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю. Ранее РИА Новости сообщили в ГУФСИН о задержании пяти сотрудников отдела специального назначения ведомства. Источник в силовых структурах уточнял, что "сотрудники спецназа задержаны за разбойные нападения на стриптиз-клубы во Владивостоке": выдавая себя за сотрудников ОМОНа и угрожая оружием, они вымогали деньги. Возбуждено уголовное дело о разбое. Позже в СУСК рассказали РИА Новости об аресте четверых сотрудников спецназа, уточнив, что пятого соучастника задержали в Сочи. "Следствием установлено, что в ноябре 2023 года шестеро сотрудников краевого ГУФСИН, одетые в форменное обмундирование и имеющие при себе оружие и спецсредства... под видом сотрудников правоохранительных органов...(в развлекательном заведении) открыто похитили 200 тысяч рублей... Кроме того, фигуранты планировали склонить организатора мероприятий к прекращению указанной деятельности путем его похищения, однако не довели свой преступный умысел до конца, поскольку в указанном помещении последнего не оказалось", - говорится в сообщении. Похищенные деньги распределили между всеми участниками организованной группы, уточнили в ведомстве. Одному фигуранту предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение похищения человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья...), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, боеприпасов к огнестрельному оружию), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, взрывных устройств). Второй фигурант обвиняется по п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ. Уголовное дело в отношении четверых фигурантов выделено в отдельное производство, информирует СУСК. "В настоящее время следственные действия по уголовному делу окончены, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела", - отмечается в релизе.
https://ria.ru/20241127/krasnodar-1986005219.html
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россия, владивосток, приморский край, омон россии, происшествия
Россия, Владивосток, Приморский край, ОМОН России, Происшествия
Напавшие на стриптиз-клуб в Приморье спецназовцы хотели похитить человека

Напавшие на стриптиз-клуб во Владивостоке спецназовцы пытались похитить человека

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время работы
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 30 ноя - РИА Новости. Сотрудникам спецназа приморского главка Федеральной службы исполнения наказаний предъявили обвинение в нападении на развлекательное заведение во Владивостоке и попытке похищения человека, в настоящее время фигуранты знакомятся с материалами уголовного дела, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
Ранее РИА Новости сообщили в ГУФСИН о задержании пяти сотрудников отдела специального назначения ведомства. Источник в силовых структурах уточнял, что "сотрудники спецназа задержаны за разбойные нападения на стриптиз-клубы во Владивостоке": выдавая себя за сотрудников ОМОНа и угрожая оружием, они вымогали деньги. Возбуждено уголовное дело о разбое. Позже в СУСК рассказали РИА Новости об аресте четверых сотрудников спецназа, уточнив, что пятого соучастника задержали в Сочи.
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"Следствием установлено, что в ноябре 2023 года шестеро сотрудников краевого ГУФСИН, одетые в форменное обмундирование и имеющие при себе оружие и спецсредства... под видом сотрудников правоохранительных органов...(в развлекательном заведении) открыто похитили 200 тысяч рублей... Кроме того, фигуранты планировали склонить организатора мероприятий к прекращению указанной деятельности путем его похищения, однако не довели свой преступный умысел до конца, поскольку в указанном помещении последнего не оказалось", - говорится в сообщении.
Похищенные деньги распределили между всеми участниками организованной группы, уточнили в ведомстве.
Одному фигуранту предъявлено обвинение по п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный организованной группой), ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ (умышленные действия лица, непосредственно направленные на совершение похищения человека, совершенное с угрозой применения насилия, опасного для жизни или здоровья...), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, боеприпасов к огнестрельному оружию), ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, взрывных устройств). Второй фигурант обвиняется по п. "а" ч. 4 ст. 162 УК РФ и ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 126 УК РФ. Уголовное дело в отношении четверых фигурантов выделено в отдельное производство, информирует СУСК.
"В настоящее время следственные действия по уголовному делу окончены, обвиняемые и их защитники знакомятся с материалами уголовного дела", - отмечается в релизе.
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