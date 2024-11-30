https://ria.ru/20241130/sovet-1986622789.html

В США дали неожиданный совет Западу из-за Украины

В США дали неожиданный совет Западу из-за Украины - РИА Новости, 30.11.2024

В США дали неожиданный совет Западу из-за Украины

Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис призвал Великобританию и Францию к адекватной оценке ситуации на Украине в эфире своего YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T13:32

2024-11-30T13:32

2024-11-30T13:32

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис призвал Великобританию и Францию к адекватной оценке ситуации на Украине в эфире своего YouTube-канала Deep Dive."Война закончена, ребята! Смиритесь с этим!", — прокомментировал он возможность ввода французских и британских войск на территорию Украины.Он заявил, что Запад намеренно рискует жизнями своих людей и провоцирует ядерную эскалацию, что выглядит "суицидально".В ноябре издание Le Monde со ссылкой на источники сообщило, что Лондон и Париж возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на помощь Киеву. Согласно данным СМИ, Великобритания и Франция могут возглавить коалицию сил ЕС на Украине и уже обсуждают отправку туда западных войск и бойцов частных военных компаний.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять в страну военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Парижа в НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам.

https://ria.ru/20241130/dzhonson-1986611436.html

https://ria.ru/20241130/nato-1986607193.html

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