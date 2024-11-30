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В США дали неожиданный совет Западу из-за Украины
В США дали неожиданный совет Западу из-за Украины - РИА Новости, 30.11.2024
В США дали неожиданный совет Западу из-за Украины
Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис призвал Великобританию и Францию к адекватной оценке ситуации на Украине в эфире своего YouTube-канала Deep Dive. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T13:32
2024-11-30T13:32
2024-11-30T13:32
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 ноя — РИА Новости. Подполковник ВС США в отставке Дэниэл Дэвис призвал Великобританию и Францию к адекватной оценке ситуации на Украине в эфире своего YouTube-канала Deep Dive."Война закончена, ребята! Смиритесь с этим!", — прокомментировал он возможность ввода французских и британских войск на территорию Украины.Он заявил, что Запад намеренно рискует жизнями своих людей и провоцирует ядерную эскалацию, что выглядит "суицидально".В ноябре издание Le Monde со ссылкой на источники сообщило, что Лондон и Париж возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на помощь Киеву. Согласно данным СМИ, Великобритания и Франция могут возглавить коалицию сил ЕС на Украине и уже обсуждают отправку туда западных войск и бойцов частных военных компаний.Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять в страну военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Парижа в НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам.
https://ria.ru/20241130/dzhonson-1986611436.html
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в мире, украина, франция, великобритания, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Франция, Великобритания, США
В США дали неожиданный совет Западу из-за Украины
Подполковник Дэвис призвал западные страны к трезвой оценке конфликта на Украине