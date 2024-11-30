https://ria.ru/20241130/sovet-1986605068.html

Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит, заявил посол

Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит, заявил посол - РИА Новости, 30.11.2024

Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит, заявил посол

Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T09:17

2024-11-30T09:17

2024-11-30T09:17

в мире

норвегия

россия

николай корчунов

арктический совет

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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. "Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит на повестке дня. Перспективы дальнейшего участия нашей страны в этой организации увязываем с восстановлением ее нормального функционирования и исходя из необходимости соблюдения российских интересов", - сказал он в интервью агентству. Как отметил посол, председательство Норвегии в Арктическом совете пришлось на непростой период, связанный с решением ряда стран совета о самоизоляции, что затруднило работу и председательствующей в нем Норвегии. "К сожалению, не все страны-члены совета в должной мере поддерживают усилия Норвегии, направленные на возобновление нормальной, полноформатной деятельности этой организации и ответственное выполнение целей и обязательств, закрепленных в Стратегическом плане Арктического совета до 2030 года. Тем не менее в последнее время наметились позитивные подвижки в стагнировавшей работе совета – посмотрим, способны ли другие члены этой организации на реальный конструктив", - резюмировал дипломат. Ранее страны Арктического совета приняли решение постепенно возобновить работу в формате рабочих групп. Последние два года деятельность совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета прошло 3 апреля в режиме видеоконференции. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.

https://ria.ru/20241130/norvegiya-1986596269.html

https://ria.ru/20241130/norvegiya-1986604069.html

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в мире, норвегия, россия, николай корчунов, арктический совет