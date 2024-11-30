Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит, заявил посол
Посол Корчунов: вопроса о выходе России из Арктического пока нет на повестке дня
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц Арктического совета на Северном полюсе
Флаги стран — участниц Арктического совета на Северном полюсе. Архивное фото
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МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
"Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит на повестке дня. Перспективы дальнейшего участия нашей страны в этой организации увязываем с восстановлением ее нормального функционирования и исходя из необходимости соблюдения российских интересов", - сказал он в интервью агентству.
Как отметил посол, председательство Норвегии в Арктическом совете пришлось на непростой период, связанный с решением ряда стран совета о самоизоляции, что затруднило работу и председательствующей в нем Норвегии.
"К сожалению, не все страны-члены совета в должной мере поддерживают усилия Норвегии, направленные на возобновление нормальной, полноформатной деятельности этой организации и ответственное выполнение целей и обязательств, закрепленных в Стратегическом плане Арктического совета до 2030 года. Тем не менее в последнее время наметились позитивные подвижки в стагнировавшей работе совета – посмотрим, способны ли другие члены этой организации на реальный конструктив", - резюмировал дипломат.
Ранее страны Арктического совета приняли решение постепенно возобновить работу в формате рабочих групп. Последние два года деятельность совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета прошло 3 апреля в режиме видеоконференции.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.