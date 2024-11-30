Рейтинг@Mail.ru
Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит, заявил посол - РИА Новости, 30.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:17 30.11.2024
https://ria.ru/20241130/sovet-1986605068.html
Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит, заявил посол
Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит, заявил посол - РИА Новости, 30.11.2024
Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит, заявил посол
Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T09:17
2024-11-30T09:17
в мире
норвегия
россия
николай корчунов
арктический совет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147716/15/1477161566_0:101:1923:1183_1920x0_80_0_0_6f0a759760f942e62bf64b995f22cec0.jpg
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов. "Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит на повестке дня. Перспективы дальнейшего участия нашей страны в этой организации увязываем с восстановлением ее нормального функционирования и исходя из необходимости соблюдения российских интересов", - сказал он в интервью агентству. Как отметил посол, председательство Норвегии в Арктическом совете пришлось на непростой период, связанный с решением ряда стран совета о самоизоляции, что затруднило работу и председательствующей в нем Норвегии. "К сожалению, не все страны-члены совета в должной мере поддерживают усилия Норвегии, направленные на возобновление нормальной, полноформатной деятельности этой организации и ответственное выполнение целей и обязательств, закрепленных в Стратегическом плане Арктического совета до 2030 года. Тем не менее в последнее время наметились позитивные подвижки в стагнировавшей работе совета – посмотрим, способны ли другие члены этой организации на реальный конструктив", - резюмировал дипломат. Ранее страны Арктического совета приняли решение постепенно возобновить работу в формате рабочих групп. Последние два года деятельность совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета прошло 3 апреля в режиме видеоконференции. Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.
https://ria.ru/20241130/norvegiya-1986596269.html
https://ria.ru/20241130/norvegiya-1986604069.html
https://ria.ru/20241130/nato-1986599029.html
норвегия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/147716/15/1477161566_107:0:1816:1282_1920x0_80_0_0_c973f1bc96dd92b713d90862a544d4b6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, норвегия, россия, николай корчунов, арктический совет
В мире, Норвегия, Россия, Николай Корчунов, Арктический совет
Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит, заявил посол

Посол Корчунов: вопроса о выходе России из Арктического пока нет на повестке дня

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкФлаги стран — участниц Арктического совета на Северном полюсе
Флаги стран — участниц Арктического совета на Северном полюсе - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Флаги стран — участниц Арктического совета на Северном полюсе. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 30 ноя - РИА Новости. Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит на повестке дня, заявил РИА Новости посол РФ в Норвегии Николай Корчунов.
"Вопрос о выходе России из Арктического совета пока не стоит на повестке дня. Перспективы дальнейшего участия нашей страны в этой организации увязываем с восстановлением ее нормального функционирования и исходя из необходимости соблюдения российских интересов", - сказал он в интервью агентству.
Рабочие возле трубопровода Baltic Pipe в Будно (Польша), ключевого маршрута транспортировки газа из Норвегии через Данию в Польшу и соседние страны - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Посол оценил, сколько Норвегия заработала после вытеснения российского газа
Вчера, 05:58
Как отметил посол, председательство Норвегии в Арктическом совете пришлось на непростой период, связанный с решением ряда стран совета о самоизоляции, что затруднило работу и председательствующей в нем Норвегии.
"К сожалению, не все страны-члены совета в должной мере поддерживают усилия Норвегии, направленные на возобновление нормальной, полноформатной деятельности этой организации и ответственное выполнение целей и обязательств, закрепленных в Стратегическом плане Арктического совета до 2030 года. Тем не менее в последнее время наметились позитивные подвижки в стагнировавшей работе совета – посмотрим, способны ли другие члены этой организации на реальный конструктив", - резюмировал дипломат.
Киркенес - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Россия не планирует закрывать два генконсульства в Норвегии
Вчера, 09:14
Ранее страны Арктического совета приняли решение постепенно возобновить работу в формате рабочих групп. Последние два года деятельность совета была фактически заморожена после того, как в марте 2022 года западные страны объявили о приостановке участия в любых мероприятиях объединения из-за событий на Украине. Первое после длительного перерыва заседание рабочей группы Арктического совета прошло 3 апреля в режиме видеоконференции.
Арктический совет, учрежденный в 1996 году, является межправительственным форумом высокого уровня, обеспечивающим содействие сотрудничеству в регионе, особенно в сфере защиты окружающей среды. В совет входят Дания (включая Гренландию и Фарерские острова), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. Ротация стран-председателей происходит каждые два года. В мае 2023 года председательство в совете перешло к Норвегии.
Флаг Норвегии на государственной границе - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
Посол в Норвегии прокомментировал планы НАТО по спутниковой сети в Арктике
Вчера, 07:29
 
В миреНорвегияРоссияНиколай КорчуновАрктический совет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала