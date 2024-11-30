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Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 30.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:59 30.11.2024 (обновлено: 09:26 30.11.2024)
https://ria.ru/20241130/sochi-1986602642.html
Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем
Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 30.11.2024
Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем
Пострадавших в Сочи из-за атаки над акваторией Черного моря беспилотных летательных аппаратов нет, инфраструктура курорта работает штатно, сообщил мэр Андрей... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T08:59
2024-11-30T09:26
специальная военная операция на украине
сочи
черное море
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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СОЧИ, 30 ноя – РИА Новости. Пострадавших в Сочи из-за атаки над акваторией Черного моря беспилотных летательных аппаратов нет, инфраструктура курорта работает штатно, сообщил мэр Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате трех БПЛА в районе Черного моря. "Попытка атаки киевского режима отражена. В Сочи пострадавших нет, вся инфраструктура города работает штатно", - написал Прошунин. Заявок и жалоб от населения Сочи также не поступало, уточнили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) и экстренной службе "112".
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сочи, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем

Мэр Прошунин: пострадавших в Сочи при атаке дронов ВСУ над Черным морем нет

© РИА Новости / Артур Лебедев | Перейти в медиабанкСочи
Сочи - РИА Новости, 1920, 30.11.2024
© РИА Новости / Артур Лебедев
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СОЧИ, 30 ноя – РИА Новости. Пострадавших в Сочи из-за атаки над акваторией Черного моря беспилотных летательных аппаратов нет, инфраструктура курорта работает штатно, сообщил мэр Андрей Прошунин в своем Telegram-канале.
Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате трех БПЛА в районе Черного моря.
"Попытка атаки киевского режима отражена. В Сочи пострадавших нет, вся инфраструктура города работает штатно", - написал Прошунин.
Заявок и жалоб от населения Сочи также не поступало, уточнили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) и экстренной службе "112".
Александр Бортников - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
Бортников рассказал о военных планах НАТО в Черном море и Каспии
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Специальная военная операция на УкраинеСочиЧерное мореМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)РоссияВооруженные силы Украины
 
 
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