https://ria.ru/20241130/sochi-1986602642.html

Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем

Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 30.11.2024

Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем

Пострадавших в Сочи из-за атаки над акваторией Черного моря беспилотных летательных аппаратов нет, инфраструктура курорта работает штатно, сообщил мэр Андрей... РИА Новости, 30.11.2024

2024-11-30T08:59

2024-11-30T08:59

2024-11-30T09:26

специальная военная операция на украине

сочи

черное море

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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СОЧИ, 30 ноя – РИА Новости. Пострадавших в Сочи из-за атаки над акваторией Черного моря беспилотных летательных аппаратов нет, инфраструктура курорта работает штатно, сообщил мэр Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате трех БПЛА в районе Черного моря. "Попытка атаки киевского режима отражена. В Сочи пострадавших нет, вся инфраструктура города работает штатно", - написал Прошунин. Заявок и жалоб от населения Сочи также не поступало, уточнили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) и экстренной службе "112".

https://ria.ru/20241126/nato-1985719087.html

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сочи, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины