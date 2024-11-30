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Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем
Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем - РИА Новости, 30.11.2024
Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем
Пострадавших в Сочи из-за атаки над акваторией Черного моря беспилотных летательных аппаратов нет, инфраструктура курорта работает штатно, сообщил мэр Андрей... РИА Новости, 30.11.2024
2024-11-30T08:59
2024-11-30T08:59
2024-11-30T09:26
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СОЧИ, 30 ноя – РИА Новости. Пострадавших в Сочи из-за атаки над акваторией Черного моря беспилотных летательных аппаратов нет, инфраструктура курорта работает штатно, сообщил мэр Андрей Прошунин в своем Telegram-канале. Ранее в Минобороны РФ сообщили о перехвате трех БПЛА в районе Черного моря. "Попытка атаки киевского режима отражена. В Сочи пострадавших нет, вся инфраструктура города работает штатно", - написал Прошунин. Заявок и жалоб от населения Сочи также не поступало, уточнили РИА Новости в Единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) и экстренной службе "112".
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сочи, черное море, министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Сочи, Черное море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
Жители Сочи не пострадали при атаке дронов ВСУ над Черным морем
Мэр Прошунин: пострадавших в Сочи при атаке дронов ВСУ над Черным морем нет