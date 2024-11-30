https://ria.ru/20241130/siriya-1986674243.html

ВС Сирии анонсировали контрнаступление против террористов

ВС Сирии анонсировали контрнаступление против террористов - РИА Новости, 01.12.2024

ВС Сирии анонсировали контрнаступление против террористов

Вооруженные силы Сирии успешно и решительно отражают атаку террористов и вскоре перейдут в контрнаступление для освобождения всех территорий, говорится в... РИА Новости, 01.12.2024

2024-11-30T23:58

2024-11-30T23:58

2024-12-01T01:16

война в сирии

в мире

сирия

алеппо

идлиб (мухафаза)

башар асад

обострение ситуации в сирии — 2024

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КАИР, 30 ноя - РИА Новости. Вооруженные силы Сирии успешно и решительно отражают атаку террористов и вскоре перейдут в контрнаступление для освобождения всех территорий, говорится в заявлении командования сирийских ВС. "Командование армией и вооруженными силами подтверждает, что процесс отражения террористического нападения идет успешно и решительно. Вскоре состоится переход в контрнаступление для возвращения под контроль всех районов и освобождения их от скверны терроризма", — говорится в заявлении. Губернатор провинции Хама Камаль Бармо, в свою очередь, заявил о переброске подкреплений сирийской армии в Хаму. "Государственные учреждения и услуги в провинции работают в привычном режиме", - сообщил он сирийской радиостанции Sham FM.Бармо назвал ложь и фейками сообщения о появлении в столице провинции городе Хама боевиков "Хайат Тахрир аш-Шам"*Ранее сирийский президент Башар Асад заявил, что Сирия продолжает защищать свою территориальную целостность и способна уничтожить террористов при помощи друзей и союзников.В субботу командование вооруженных сил Сирии заявило, что десятки сирийских военных погибли в ходе боевых действий против террористических группировок в провинциях Алеппо и Идлиб, армия провела передислокацию с целью сохранения жизней мирных жителей и солдат и подготовки к контрнаступлению. Военные признали, что террористы проникли во многие районы Алеппо, вооруженные силы Сирии продолжают наносить удары по их позициям и ожидают прибытия подкрепления.Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"* (прежнее название "Джебхат ан-Нусра"*), на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и технике.* Запрещенная в России террористическая группировка

https://ria.ru/20241130/siriya-1986496737.html

https://ria.ru/20241130/siriya-1986667197.html

https://ria.ru/20241130/aleppo-1986620304.html

сирия

алеппо

идлиб (мухафаза)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сирия, алеппо, идлиб (мухафаза), башар асад, обострение ситуации в сирии — 2024